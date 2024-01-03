Готовьте ваши деньги: что подорожает в 2024 году

В среднем по стране тарифы вырастут на 9,64%. Для сравнения: с 2017 по 2021 год ежегодная индексация ни разу не достигла планки в 5%, а в 2022 году повышение в общей сложности (тогда тарифы повышали два раза за год) составило 10,7%.



Табак

Табак и прочая никотиносодержащая продукция тоже дорожает регулярно за счет повышения акцизов (специальных налогов). Кроме того, Минсельхоз устанавливает единую минимальную цену за пачку продукции, которую тоже поднимают. С 1 января она выросла со 119 до 129 рублей.



В 2024 году акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак вырастет с 4116 рублей за килограмм до 4448 рублей за килограмм. Акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости.

