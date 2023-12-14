Нам говорят о рекордах в сельском хозяйстве. Почему при этом растут цены на яйца и курицу?

Одна из обсуждаемых новостей последних недель в России — стремительный рост цен на яйца и куриное мясо. Долгое время курятина считалась самым доступным, дешевым продуктом, источником животного белка.
При этом, согласно отчетам и официальным заявлениям чиновников, с сельским хозяйством дела у нас в стране обстоят хорошо. В качестве примера приводят цифры по рекордному урожаю и успешному экспорту зерновых — основе комбикорма, который используют в животноводстве и птицеводстве. Почему, несмотря на рекордные урожаи и успешный экспорт, цены на продукты растут и что с ними будет дальше? На эти проблемные темы наши коллеги из E1.RU поговорили с экспертами. Леонид Холод — экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России. Василий Мельниченко — руководитель крестьянского хозяйства в Свердловской области, общественный деятель и участник аграрных форумов.
«Хвастались: у нас хотя бы курица дешевая»
Хозяйство Василия Мельниченко производит овощи и зерновые. Когда-то специализировались и на свинине, но от свиноводства пришлось отказаться: в небольшом подворье содержать животных было нерентабельно.
— Длительное время мы хвастались, что вот, у нас хотя бы курица дешевая, но когда-нибудь это должно было кончиться. Должно было всё стать дорого, а то как-то выбивалась кура. Обиделось куриное мясо: мы тоже не хуже, — иронизирует Василий Мельниченко. — А если серьезно, я бы не придавал этому очередному повышению особого значения по одной простой причине: у нас всегда всё дорожало и дорожает. Дешевеет у нас часто рубль, согласно этому и дорожают продукты. Заметьте, когда он обваливается, уже говорят: ждите повышения цен на продукты, уже независимо от того, где будет дальше этот рубль. Подорожало всё: ГСМ, ЖКХ, банковские услуги. Всё взаимосвязано.
При этом рекордные урожаи пшеницы не влияют на стоимость того же комбикорма, а значит, и на конечный продукт — куриное мясо.
— Да, лишнее зерно есть, производим его много, но комбикорма дорогие. На цену хлеба производство зерна никак не влияет: она растет, хотя и незначительно. Просто часть проданной пшеницы — из новых территорий (они ближе к портовым городам, и оттуда легче экспортировать). Российское зерно частично остается невостребованным [внутри], поэтому цены на зерно рушатся ниже себестоимости, — поясняет фермер. — В 2021 году комбикормовые заводы покупали зерно по 16–18 тысяч рублей за тонну, продавали комбикорм за 25–30 тысяч рублей за тонну. А в 2022 году цена на зерно рухнула, комбикормовые заводы покупали его по 7–8 тысяч рублей за тонну. В Сибири, откуда до моря пшеницу не довезешь, себестоимость зерна — 13–17 тысяч за тонну, а продают по 6–7. При этом цена комбикорма не упала. У производителей аргумент: мол, поднялись цены на все составляющие, электроэнергию, ГСМ, но они и для нас, крестьян, поднялись. Но пропорционально-то у нас не поднялась цена на зерно. Естественно, животноводство тоже дорожает, и куриное мясо, и яйцо.
Сейчас яйца подорожали до мирового уровня. Уральский фермер уверен, что никакого снижения цены теперь уже не будет.
— Да, вышли на уровень мировых цен: в каких-то странах дешевле, где-то дороже, — комментирует этот момент Василий Мельниченко. — Но обратите внимание на наш низкий уровень зарплат. Даже в Китае зарплаты стали значительно выше, а продукты питания ненамного дороже, чем у нас. Точно так же, если мы возьмем другие страны. Если будем считать, что десяток яиц, к примеру, в США стоит два доллара, а у нас сейчас цены поднялись до 130–140 рублей (это полтора доллара), но средняя зарплата американского работника в любой сфере в несколько раз больше. Всё это есть в открытых данных. Дальнобойщик там получает около 10 тысяч долларов, у кого из нас такие зарплаты? (по информации из открытых источников американские дальнобойщики зарабатывают около 4–5 тысяч долларов в месяц, но могут и больше в зависимости от Штата. — Прим. ред.).
Производим свое — зависим от валюты?
— Когда говорят, что курс доллара ни на что не влияет, это не так. Влияет. Часть затрат на производство российской продукции — валютная, — поясняет еще один наш эксперт, доктор экономических наук Леонид Холод.
В России работают сотни птицефабрик, свиноводческих и животноводческих комплексов (например, только в Свердловской области не меньше десяти птицефабрик). Многие не понимают, как так: производим всё свое, но зависим от валюты.
— Часть мяса у нас завозная. Нашего производства не хватает для удовлетворения даже поникшего спроса на рынке говядины. Что касается птицеводства или свиноводства — да, казалось бы, они отечественные, но проблема вот в чем: племенное яйцо, которое используется в нашем птицеводстве — импортное, в основном европейское. Эта зависимость, на мой взгляд, совершенно неправильна. Сейчас изо всех сил нужно грести в другую сторону, создавать свои производства и тиражирование племенного яйца, а также других генетических материалов для животноводства. Свиноводы, например, тоже сильно зависят от импорта генетического материала и технологий. При этом я не считаю, что самоцелью должно быть полное самообеспечение в духе чучхе (северокорейская идеология, которая провозглашает самодостаточность нации, но приводит к изолированности. — Прим. ред.). Есть свои преимущества в том, чтобы участвовать в мировом рынке труда.
Получается, что у нас некое сборочное производство, как отверточная сборка автомобилей. Просто использование российских территорий и частично российских рук, потому что труд механизированный, а он также часто бывает импортным, — считает ученый. — Поэтому, безусловно, технологическую зависимость нужно уменьшать, это задача времени, и пытаться без фанатизма, в приличных объемах производить то, что мы производим. До максимального уровня наращивать производство говядины, молока.
Кстати, еще один момент зависимости от импорта — это кормовые добавки, премиксы. Витаминно-минеральные комплексы регулируют усвояемость корма и улучшают конверсию, то есть эффективность производства. И если комбикорма у нас отечественные, то премиксы импортные, в том числе из Европы.
— Так же и с оборудованием на современных птицефабриках и свинокомплексах. Если это не грязные бараки с мухами, а современные роботизированные предприятия, в них будет достаточно большая валютная составляющая производства, а она, естественно, дорожает. Это подорожание докатилось до рынка как оптового, так и розничного, — объясняет Леонид Холод. — В этом я вижу причину для роста цен на животноводческую продукцию. Это помимо того, что подорожали такие элементы себестоимости, как например, электроэнергия и зарплата сотрудникам.
Продукты под санкции не попадают, но…
Повышение цен на сезонную продукцию было ожидаемо и объяснимо.
— Помидоры были грунтовые, потом настала пора тепличных, это первый этап подорожания. А сейчас у тепличных овощей темная пора. Декабрь, январь и часть февраля — самые маленькие урожаи. Уменьшение предложения ведет к повышению цен. Так бывает каждый год: меняется базовый уровень цен, а дальше идет обычная динамика. На продовольственный рынок овощей и фруктов и их цены влияет смена географии поставок. Если еще недавно к нам завозили яблоки, груши, сливы из Центральной Азии (это относительно недалеко), то сейчас часть продукции начинает поступать из Африки и Латинской Америки.
Одно из подорожаний последних дней — бананы. Цена за килограмм этого фрукта в магазинах, по данным Росстата, впервые превысила 143 рубля. В сравнении с октябрем 2022 года этот показатель вырос на 90%, а в сравнении с тем же периодом 2021 года — почти на 120%.
— Бананы подорожали по двум причинам. Одна из них — валютный курс. Ситуация на валютном рынке достаточно нестабильная, торговцы закладывают в цену риски не на сегодняшний день, а с учетом возможного повышения, — рассуждает экономист. — Как видите, курс поднялся опять; получается, эта тактика для них спасительная. И, кстати, этот момент также ведет к удорожанию тех продуктов, которые употребляются на Новый год: бананов, ананасов, привезенных издалека апельсинов, груш, слив.
Еще одна причина, поясняет эксперт, в сложностях с доставкой. Это отчасти связано с санкциями, хотя сельхозпродукция, продовольствие и всё, что связано с его производством, под запреты не попадают.
— Также без санкций продается и везется наше зерно, — поясняет Леонид Холод. — Но проблема в другом: люди запуганы угрозой санкций. Оказаться под санкциями — это разорение. Еще действуют добровольные санкции.
Отчасти это и стало причиной того, что взлетели цены на бананы, которые еще недавно считались дешевым и доступным продуктом.
— Бананы, полученные из Центральной Америки, везли гигантскими банановозами в сотни тысяч тонн. Как было раньше: судно приходило в Нидерланды, там на бирже всё расторговывалось по покупателям-юрлицам, которые везли товар в свои страны. Потом Роттердам (один из крупнейших по грузообороту порт в мире) объявил, что не будет работать с Россией. И что делать? Начинается покупка через кого-то, усложняется логистика. Это самосанкции, они также влияют, — говорит ученый.
Готовы покупать яйца за 250 рублей?
— Конечно, очень бы хотелось, чтобы рост цен и вообще продовольственная инфляция не сильно превышала общую, — резюмирует эксперт. — Хотя, по законам экономики, это так или иначе происходит. Это товары первой необходимости, от которых человек не может отказаться. Это общий закон. Но к нему подмешиваются, усугубляя ситуацию, дополнительные факторы, например валютные и сезонные.
В первую очередь, как объясняет наш собеседник, динамика цен зависит от поведения потребителей: например, готовы ли люди покупать яйца за 250 рублей или откажутся от них в пользу другого товара?
При этом экономист уверен, что избавиться от большого количества нераспроданной (из-за высоких цен) продукции, отправляя ее на экспорт в тот же Китай, не самый подходящий вариант. Экспорт яиц есть и сейчас, но он незначителен. К тому же китайцы тоже не готовы покупать по высоким ценам и хотят подешевле. Плюс есть сложности в логистике. Это достаточно сложный и рискованный в доставке продукт, он быстро портится, не выдерживает мороза.
Вообще гарантированного прогноза, насколько стремительно будут расти цены, дать не может ни один специалист. В данный момент можно лишь наверняка сказать, что очередного повышения цен стоит ожидать в ближайшие предпраздничные дни.
— К Новому году усиливается спрос, потому что независимо от платежеспособности люди с разным уровнем доходов закладывают в семейный бюджет деньги на праздники. Влияют длинные выходные. В рабочие дни большинство обедают на работе, к примеру, в столовых на предприятиях. В условиях длинных выходных увеличиваются закупки в магазинах, продуктовая корзина дорожает. Это обычные рыночные законы: возрастает спрос как на деликатесные товары, так и на повседневные продукты, те же яйца.
Ученый предположил, что предпраздничное удорожание может быть в пределах 5–10 процентов. К примеру, в прошлом году оно составило 10 процентов.
— Повторю: первое, от чего зависит повышение, — от спроса, то есть от того, что будет делать в этой ситуации покупатель. Что будет с доходами людей ближе к Новому году, будут ли им платить премии, в каких отраслях, в каких регионах и так далее.
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