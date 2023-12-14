Нам говорят о рекордах в сельском хозяйстве. Почему при этом растут цены на яйца и курицу?

«Хвастались: у нас хотя бы курица дешевая»

Хозяйство Василия Мельниченко производит овощи и зерновые. Когда-то специализировались и на свинине, но от свиноводства пришлось отказаться: в небольшом подворье содержать животных было нерентабельно.



— Длительное время мы хвастались, что вот, у нас хотя бы курица дешевая, но когда-нибудь это должно было кончиться. Должно было всё стать дорого, а то как-то выбивалась кура. Обиделось куриное мясо: мы тоже не хуже, — иронизирует Василий Мельниченко. — А если серьезно, я бы не придавал этому очередному повышению особого значения по одной простой причине: у нас всегда всё дорожало и дорожает. Дешевеет у нас часто рубль, согласно этому и дорожают продукты. Заметьте, когда он обваливается, уже говорят: ждите повышения цен на продукты, уже независимо от того, где будет дальше этот рубль. Подорожало всё: ГСМ, ЖКХ, банковские услуги. Всё взаимосвязано.

