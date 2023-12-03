«К стартовой цене не вернется». Эксперты рассказали, почему низких цен на куриное мясо ждать не стоит

Россияне уже который месяц ожидают снижения цен. Тем временем продукты на полках магазинов становятся всё дороже, особенно куриное мясо. Меры, которые применяли власти, должного эффекта не оказали: цены и не думают тормозить. Наши коллеги из MSK1.RU обсудили это с экспертами и выяснили, когда наконец ценник куриного мяса перестанет взлетать.
За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%. Если в начале года тушу охлажденной или мороженной курицы можно было приобрести примерно за 181 руб./кг, то сейчас, по данным ЕМИСС, птица стоит в среднем 229,6 руб./кг. Для сравнения: в начале 2022 года цена составляла 180,5 руб./кг, в начале 2021-го — 147 руб./кг. По цене двухгодичной давности куриное мясо найти, конечно, можно. Но сложно. В основном в сетевых магазинах 1 кг курицы продают по 240–280 руб.
Высокие ставки
Как отмечают сами птицеводы, причины подорожания мяса заключаются в проблемах с производством. В основном сложности возникают из-за вынужденного отказа от ремонта и модернизации предприятий. Птицефабрикам не хватает средств. Представители Росптицесоюза рассказали Lenta.ru, что с начала года траты на закупку оборудования и зарплаты выросли на 25–30%, на вакцины и препараты — на 15–25%, на упаковку — на 8–25%.
Проблемы также связаны с недавней вспышкой птичьего гриппа, из-за которой количество куриц в стране сократилось на 3,2% в годовом выражении. К тому же, как мы писали ранее, с 2014 года, после объявления импортозамещения, зависимость от поставок из Европы и Китая только усилилась.
Во многом негативное влияние на производство оказывает поднятие ключевой ставки — чем выше она, тем дороже предприятиям обходятся кредиты, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Рост цен абсолютно понятен. Если ЦБ поднимает ключевую ставку до 15%, значит, экономические агенты получают кредиты под 24–30%, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.
Еще одна причина — западное происхождение кур. Дело в том, что Россия закупает в Нидерландах птиц, которые дают хороший приплод: российские куры с голландским происхождением несут в два раза больше яиц, отметил Остапкович. Но возить таких кур из страны мельниц стало проблематично — в первую очередь из-за санкций.
Негативно на птицеводах — как и на любой другой отрасли — сказывается нестабильный курс рубля, объяснил MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Главная поддержка, которой не хватает производителям — стабильность курса национальной валюты. Рубль девальвировался за год более чем на 90%, — сказал он. — Безумный всплеск инфляции 2023 года и особенно подорожание птицы — это следствие крайне большого перепада российской валюты.
Проблемы у производителей закономерно ведут к проблемам у потребителей — дефициту курятины в магазинах. Отсюда и рост цен.
Вынужденная курятина
Последняя мера, которую предложили для стабилизации цен — беспошлинный ввоз курятины в объеме 160 тысяч тонн в 2024 году. В Правительстве РФ полагают, что это поможет справиться с дефицитом. Остапкович считает, что это абсолютно правильный маневр. Но, конечно, временный. Дело в том, что заполнение внутреннего рынка зарубежными производителями неизбежно ударит по отечественным, рассказал MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.
— Это может повлечь банкротство мелких производителей, — уточнил он.
Особенно критично будет, если власти изберут сценарий фиксации цен. Этого делать нельзя.
— Не надо фиксировать цены: 2–4 месяца цена продержится, а дальше пойдет дефицит. Производители будут отказываться от выпуска товара, который им невыгоден, — заявил Остапкович. — Дефицит сначала в одном регионе, потом в пяти, потом в 20 регионах. А к стартовой цене всё равно уже не вернется.
По прогнозам Остапковича, цены на куриное мясо в конце 2023 года должны опуститься. Они уже взяли курс на снижение: за прошедшую неделю ноября отдельные позиции мяса птицы подешевели на 10%.
— Да, кстати, последние недельные данные говорят, что пошло уже снижение и яйца, и куриного мяса. Оптовики сбросили цены, значит, розница тоже сбрасывает цены, — добавил эксперт.
Правда, снижение цен происходит относительно их всплеска. Стоимость курятины всё равно останется на уровне выше инфляции.
Как считает Колташов, рост цен на курятину раскрывает другую, более широкую проблему. Дело в том, что люди вынуждены покупать именно мясо птицы, а не другие продукты. Имея огромное производство зерна, мы можем столкнуться с проблемой, когда крупное поголовье рогатого скота будет сокращаться. По словам эксперта, людям будет недоступно дорогое мясо. Почему? Дело все-таки в курсе рубля.
— Нужно окончательно решить вопрос с курсом, иметь предсказуемую ситуацию. Прогнозируемую с точки зрения потребителя. Чтобы не получалось так, что сегодня вы — платежеспособное домашнее хозяйство, а завтра — люди, которые вынуждены покупать только курицу, потому что ваш бюджет разрушен из-за вышедших из-под контроля цен и повышенных кредитных ставок (из-за повышения ключевой), — заключил он.
Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о том, что намного тяжелее стало купить апельсины, бананы и мандарины. Кроме того, по словам опрошенных MSK1.RU экспертов, из-за подорожания мяса в стране значительно поднимутся цены на шаурму.
Также мы писали о том, что влияет на рост цен на яйца, когда он закончится и сколько придется заплатить за этот популярный продукт.
Кроме того, мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.
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