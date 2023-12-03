«К стартовой цене не вернется». Эксперты рассказали, почему низких цен на куриное мясо ждать не стоит

Проблемы также связаны с недавней вспышкой птичьего гриппа, из-за которой количество куриц в стране сократилось на 3,2% в годовом выражении. К тому же, как мы писали ранее, с 2014 года, после объявления импортозамещения, зависимость от поставок из Европы и Китая только усилилась.



Во многом негативное влияние на производство оказывает поднятие ключевой ставки — чем выше она, тем дороже предприятиям обходятся кредиты, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

