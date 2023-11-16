«Сейчас 80% продуктов с заменителями». Эксперты рассказали, почему дорожает шоколад и что мы будем есть вместо него

Какао-бобы — ограниченный по произрастанию продукт. Какао-деревья растут в Африке и Южной Америке, и рост цен зависит от обстановки в этих регионах, объяснила MSK1.RU вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.



— Всё зависит от того, что там происходит: площадь плантаций и условия труда на них, размер урожая, природные катаклизмы. Всё это очень сильно влияет на цену какао-бобов. До сегодняшнего дня работники плантаций получали 100 долларов. Но Африка развивается, и люди уже не хотят за 100 долларов работать, — рассказала она. — Цена не будет снижаться, она будет расти всё время. Эти бобы многим выращивать невыгодно, плантации вырубаются под то, чтобы на их месте устраивать золотые прииски. Какао-бобы часто растут вдоль рек, и золото располагается тоже там. Я знаю предпринимателей, которые скупают плантации, вырубают их и начинают искать золото.