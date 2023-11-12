«Возможно изменение цен в сторону увеличения». Почему в России такой дорогой бензин и станет ли он дешевле

Журналисты MSK1.RU узнали у экспертов, почему стоимость бензина нестабильна, будет ли он расти в цене снова и как так вышло, что в стране, которая добывает нефть, топливо настолько дорогое. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.

Почему топливо дешевеет

Принятые правительством меры действительно сработали — по крайней мере, на какое-то время: после ввода запрета на экспорт топлива цены стабилизировались. Летом на ситуацию повлиял мировой рост стоимости нефти: назревавшее тогда обострение на Ближнем Востоке грозило перекрытием поставок на переработку в ряд стран. Рост цен в итоге передался и на внутренний российский рынок, рассказал MSK1.RU заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Валерий Миронов.