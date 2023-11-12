«Возможно изменение цен в сторону увеличения». Почему в России такой дорогой бензин и станет ли он дешевле

В этом году Россию затронул один из самых серьезных экономических кризисов в истории: из-за введения санкций, проблем с импортом и падения курса рубля цены взлетели почти на всё — от продуктов до бытовой техники. Исключением не стал и бензин: летом он подорожал настолько, что некоторые заправки стали закрываться. Однако позднее стоимость топлива снова снизилась: в сентябре власти отреагировали на происходящее и ввели временный запрет на его экспорт.
Журналисты MSK1.RU узнали у экспертов, почему стоимость бензина нестабильна, будет ли он расти в цене снова и как так вышло, что в стране, которая добывает нефть, топливо настолько дорогое. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.
Почему топливо дешевеет
Принятые правительством меры действительно сработали — по крайней мере, на какое-то время: после ввода запрета на экспорт топлива цены стабилизировались. Летом на ситуацию повлиял мировой рост стоимости нефти: назревавшее тогда обострение на Ближнем Востоке грозило перекрытием поставок на переработку в ряд стран. Рост цен в итоге передался и на внутренний российский рынок, рассказал MSK1.RU заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Валерий Миронов.
— До лета этого года существовал так называемый демпфер: из бюджета платили нефтяникам за то, чтобы они не повышали цены на внутреннем рынке. Так им компенсировали потери из-за некоторых ограничений, — объяснил он. — Но летом в целях экономии бюджетных расходов, значительная часть которых идет на специальную военную операцию и развитие оборонных отраслей, власти решили этот демпфер для нефтяников в два раза сократить. Нефтяники тогда в ответ подняли цены на бензин.
После этого в стране ввели ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки. Исключение составили поставки топлива в Абхазию и страны ЕАЭС.
— Туда поставки не запретили, а остальные были запрещены. Это снизило дефицит на внутреннем рынке, цены снизились, и их рост прекратился, — отметил Миронов.
По словам профессора РАНХиГС, кандидата экономических наук Юрия Юденкова, именно запрет на экспорт положительно повлиял на ситуацию.
— Несмотря на очередной ремонт нефтеперерабатывающих заводов, потребности внутреннего рынка были удовлетворены, и цены как-то стабилизировались, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU.
Что будет дальше? Бензин снова подорожает?
Долго запрещать экспорт топлива не получится, поэтому бороться с подорожанием бензина придется другими путями, подчеркнул Миронов.
— Нефть же добывается непрерывно из скважин, нельзя ее перекрыть, как кран на кухне. Поэтому после того, как будут заполнены хранилища, нефть не будет перерабатываться и продаваться, в силу ограничений спроса на внутреннем рынке придется останавливать НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) и сокращать добычу нефти, — рассказал он MSK1.RU. — Это большие затраты, поэтому правительство всё-таки решило вернуть демпфер нефтяникам, чтобы в дальнейшем им разрешить экспорт и компенсировать разницу из бюджета.
Риск дальнейшего подорожания очень высок, потому что сейчас спрос на бензин соответствует предложению, но в любой момент эта картина может измениться, считает Юденков.
— Тут и природно-климатические риски, и другие, вот тогда и возможно изменение цен в сторону увеличения. Но то, что на рынке бензина в ближайшее время сохранится тенденция к увеличению стоимости углеводородов, — многолетняя тенденция, она сохранится в ближайшие тридцать лет. Потом, может быть, придумают альтернативу двигателям внутреннего сгорания, но пока водородные двигатели — это лишь научно-исследовательские работы, как и остальные же двигатели из этой области. Поэтому пока так. А для производства электродвигателей для машины всё равно нужны нефть и газ.
В себестоимости бензина основную долю платежей составляют разного рода налоги. В первую очередь это акциз, рассказал в разговоре с MSK1.RU кандидат экономических наук, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
— Будет повышение акцизов — будет и повышение цен на бензин, будет повышение цены нефти на международном рынке — будет повышение цены бензины, будет девальвация — будет повышение цены бензина. Вот это все вещи, которые буду приводить к повышению цены бензина. Дешеветь он, естественно, не будет, — добавил эксперт.
Мы же добываем нефть. Почему бензин такой дорогой?
Цены на бензин в России значительно выше, чем в других нефтедобывающих странах, например в Иране, ОАЭ или Саудовской Аравии. Во многом это связано с логистикой — в нашей стране с ней гораздо сложнее, чем в теплых странах, считает Юденков.
— Что такое Абу-Даби? Воткнул дырку в песчаной пустыне, бросил шланг до ближайшего танкера, который стоит параллельно, и качаешь нефть прямо из земли. А теперь представьте: минус 40, Западная Сибирь, буровая вышка ниже уровня моря, — рассказал он. — Ее нужно добыть, «перебросить» по трубе на нефтеперерабатывающий завод, вывезти оттуда. Получается в два раза дороже.
Подобного мнения придерживается и глава Забайкальского края Александр Осипов. На «Прямом разговоре» с жителями он назвал эту проблему «родовой травмой» России.
— К сожалению, были ошибки при планировании еще в советское время, из-за которых на некоторых территориях не оказалось нефтеперерабатывающих заводов. А при доставке топлива такие расстояния влияют на его стоимость. Это «родовая травма» советского планирования, — заявил губернатор.
Масла в огонь подливает и ситуация с относительно небольшой конкуренцией в этой сфере — у нас доминирует олигополия, которая и мешает массово сбивать цены.
Олигополия — рыночная структура, при которой доминирует небольшое число фирм. Грубо говоря, в такой ситуации на большое число покупателей представлено очень мало продавцов — именно такая ситуация сложилась на рынке нефтепродуктов в России.
— У нас так получается, что мелкие компании не выживают. Они начинают сбиваться в стаи, и формируется олигополия. Посмотрите внимательно, она не только на нефтяном рынке, но и на страховом, на рынке пенсионных фондов, в каком-то смысле и газовики, — рассказал Юденков нашему корреспонденту. — Так сложилось, так вышло. Мы все вышли из советской экономики, где все были крупные министерства, крупные предприятия. Ну вот они и стали лидерами рынка.
При этом Юденков подчеркнул, что мелкие компании на нефтяном рынке попросту не выживут — именно поэтому от такой системы избавиться будет очень сложно.
— Геологоразведка, поиск нефти — это колоссальные затраты. Пробурить, доставить туда оборудование — ни одна мелкая компания не в состоянии этого сделать. Посмотрите, что за полярным кругом делают: нефть добывается в космических условиях в смысле холода, — добавил экономист. — Поэтому и получается, что мелкие фирмы на нашем рынке не выживают. Это в теплом климате, в Техасе условном, вы можете купить несколько гектаров земли, пробурить почву, качать нефть и вывозить ее куда-то до ближайшего порта. В наших условиях это просто так не получится.
По словам Олега Буклемишева, данное явление можно назвать спецификой рынка нефтедобычи, но со слишком высокими ценами на бензин всё равно есть способы бороться.
— Здесь действуют крупные игроки, которых по всему миру не очень много. Другое дело, что государство может предпринимать те или иные усилия для того, чтобы сдерживать монопольные тенденции на этом рынке. Мне кажется, что государство могло бы предпринимать больше для того, чтобы сдерживать аппетит нефтяных компаний. Но это, как говорится, отдельный разговор, — заключил эксперт.
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