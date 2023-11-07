Что случилось с российской экономикой, почему всё дорожает и как быть со сбережениями? Отвечаем в карточках

Одно из ключевых событий в сфере нашей экономики произошло этим летом: 17 июля Россия фактически вышла из зерновой сделки. Причиной ухода Владимир Путин назвал то, что ни одно из российских условий по сделке не выполнили. С момента расторжения договора прошло уже более трех месяцев. По данным Reuters, за это время экспорт зерна с Украины уменьшился более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года. Правозащитники из Global Rights Compliance (некоммерческая организация, специализирующаяся на международном гуманитарном и уголовном праве. — Прим. ред.) даже обвиняют Россию в «создании искусственного голода» на Украине.



В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: снятие ограничений ООН на российский сельскохозяйственный экспорт, а также вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.





Тем не менее зерно с Украины, скорее всего, будет поставляться и дальше, а Россия не сможет на это повлиять из-за собственных проблем с экспортом, считают опрошенные MSK1.RU эксперты.



Николай Кульбака рассказал, что выход из зерновой сделки практически не повлиял на российскую экономику. Однако из-за прекращения соглашения, а также по причине военных действий для России вырастут цены на поставки любой продукции через Черное море. При этом, по словам экономиста и политолога Василия Колташова, зерновая сделка даже вредила нашей экономике, потому что помогала другим странам снижать цены на российский экспорт.



— Нам надо занять долю экспорта на рынке — это раз. И второе — нужно добиться повышения цен на зерно, — заявил Колташов в разговоре с нашим корреспондентом. — У нас рекордный урожай. Это замечательно, но с точки зрения прибыли и выгоды от продажи каждой тонны зерна, наоборот, не очень здорово. И, наконец, нам нужно развивать собственное животноводство и производство сыров как побочного продукта этого животноводства. Вот что нам нужно, а не зерновая сделка, — сказал он.