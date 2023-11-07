Что случилось с российской экономикой, почему всё дорожает и как быть со сбережениями? Отвечаем в карточках

1
Что случилось с российской экономикой?
Если коротко, она переживает не лучшие времена. Главным образом на ситуацию повлияли санкции и ухудшение отношений с западными странами. Дело в том, что из-за этого Россия почти перестала вести торговлю в долларах и евро и перешла на национальные валюты.
— Можно было предусмотреть такие механизмы расчета за российскую нефть и нефтепродукты, которые не привели бы к такому застреванию денег, — заявил в разговоре с MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов. — При этом практически все крупные экспортеры стараются не возвращать в Россию валютную выручку.
Переход на национальные валюты — дело максимально невыгодное. Таким образом, в стране «застоялось» огромное количество, в частности, индийских рупий. Подобная ситуация может произойти и с другими нацвалютами, например турецкими лирами и китайскими юанями. Получается, что деньги в стране есть, а вывести их куда-либо мы не можем.
— Если мы продаем товары за рупии, то единственный вариант — покупать индийские товары, среди которых не так много тех, что интересны России, — рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака. — Поэтому эти деньги зависают на счетах в Индии.
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2
Зерновая сделка
Одно из ключевых событий в сфере нашей экономики произошло этим летом: 17 июля Россия фактически вышла из зерновой сделки. Причиной ухода Владимир Путин назвал то, что ни одно из российских условий по сделке не выполнили. С момента расторжения договора прошло уже более трех месяцев. По данным Reuters, за это время экспорт зерна с Украины уменьшился более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года. Правозащитники из Global Rights Compliance (некоммерческая организация, специализирующаяся на международном гуманитарном и уголовном праве. — Прим. ред.) даже обвиняют Россию в «создании искусственного голода» на Украине.
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: снятие ограничений ООН на российский сельскохозяйственный экспорт, а также вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
Тем не менее зерно с Украины, скорее всего, будет поставляться и дальше, а Россия не сможет на это повлиять из-за собственных проблем с экспортом, считают опрошенные MSK1.RU эксперты.
Николай Кульбака рассказал, что выход из зерновой сделки практически не повлиял на российскую экономику. Однако из-за прекращения соглашения, а также по причине военных действий для России вырастут цены на поставки любой продукции через Черное море. При этом, по словам экономиста и политолога Василия Колташова, зерновая сделка даже вредила нашей экономике, потому что помогала другим странам снижать цены на российский экспорт.
— Нам надо занять долю экспорта на рынке — это раз. И второе — нужно добиться повышения цен на зерно, — заявил Колташов в разговоре с нашим корреспондентом. — У нас рекордный урожай. Это замечательно, но с точки зрения прибыли и выгоды от продажи каждой тонны зерна, наоборот, не очень здорово. И, наконец, нам нужно развивать собственное животноводство и производство сыров как побочного продукта этого животноводства. Вот что нам нужно, а не зерновая сделка, — сказал он.
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3
А бензин? Он тоже будет дорожать?
Не так давно ряд российских регионов столкнулся с нехваткой и значительным подорожанием топлива. Дело дошло до того, что заправки в некоторых городах стали закрываться. Такой рост цен произошел главным образом из-за недостатка конкуренции в данной отрасли, заявил в разговоре с MSK1.RU экономист, управляющий фондом стратегического управления «МДГ» Дмитрий Потапенко.
— У нас есть государственные монополисты. Во всем мире это так: если существует монополия, нет ни малейшего шанса избежать роста цен, — рассказал он. — Когда у вас государство по сути своей является феодалом, оно не будет вас кормить.
Чтобы сдержать рост цен, в Росси ввели запрет на экспорт топлива. После этого стоимость бензина незначительно снизилась, но не все экономисты довольны таким исходом. Так, политолог и эксперт по макроэкономике Андрей Суздальцев считает, что бензин всё же будет дорожать и дальше.
— Тут какая-то загадка. Да, принимаются кардинальные меры, чтобы снизить цены на топливо внутреннего рынка. Но это не очень помогает, — утверждает Суздальцев. — Сейчас, учитывая наши объемы экспорта, цена должна была просто дико упасть — в два раза. Но она изменилась всего на несколько процентов.
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4
Что делать со сбережениями?
— Валютные вклады в российские банки сейчас — одна из самых опасных вещей, отметил Кульбака. По словам экономиста, чтобы сберечь небольшие суммы, можно выбрать любую доступную валюту.
— Делать сбережения имеет смысл в валюте в том случае, если вы это делаете на длительный срок — больше одного года, — уточнил он.
Кроме того, сейчас рискованно инвестировать свои деньги во что-либо, подчеркнул эксперт.
— Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сохранить свои сбережения, — добавил он. — Если вы посмотрите статистику людей, которые могут инвестировать куда-то, то увидите, что таких единицы. И большинство этих людей достаточно хорошо обеспечены, и у них есть профессиональные консультанты, которые решают каждую конкретную задачу.
Самое главное сейчас — не делать резких движений и не менять свою систему накопления, подчеркнул экономист Юрий Юденков.
— Если у вас лежали деньги в банке, но в виде долларов и евро, пусть лежат в банке. Лежали они дома — пусть лежат дома. Метаться между домашним содержанием и банковским — это неразумно, — сказал он. — Всегда оставляйте деньги в том инструменте, в котором он у вас был.
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5
Что ждет рубль в ближайшее время
Ослабление российской валюты всё продолжается: едва ли до конца года мы увидим положительную динамику.
— Те, кто верил в рубль, посрамлены, им стыдно, что они не купили иностранную валюту и поддались патриотическим чувствам. Если говорить о гражданах, у них вызывает злость падение рубля на фоне дорожавшей нефти, ведь ненормально, когда такое происходит, — сказал MSK1.RU экономист Василий Колташов.
Колебания рубля в ближайшее время тоже никуда не денутся, заявил Кульбака.
— В течение месяца-двух возможны различные колебания курса как в ту, так и в другую сторону, они связаны с краткосрочными эффектами. Фундаментально тенденция идет к ослаблению рубля, в течение полугода он ослабнет, — объяснил он. — До тех пор, пока будут действовать санкции, до тех пор, пока политика российского правительства останется той же, мы будем видеть инфляцию и ухудшение жизни. У нас другого варианта не существует.
Того же мнения придерживается и кандидат экономических наук Юрий Юденков.
— Все эксперты склоняются к тому, что вряд ли инфляция остановится. В условиях военного времени она всегда растет. Другое дело, что Центробанк делает героические усилия, чтобы ее задержать, — отметил экономист.
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6
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