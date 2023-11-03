Сколько вешать в граммах? Что означает запрет на произвольные объемы продуктов питания и кого он коснется

Зачем это сделано?

Как сообщает Генпрокуратура, нововведение сделано в интересах покупателя. «Нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — прокомментировали в ведомстве.



Такое явление действительно существует и носит название «даунсайзинг». Это один из способов производителей и торговых сетей адаптироваться к новым экономическим реалиям. Уже давно кофе продается в упаковке 95 граммов вместо 100, молоко 0,9 литра — вместо 1 литра, макароны 450 граммов — вместо 500 и так далее, дошло дело и до девятка яиц. Новым трендом стал эксклюзивный даунсайзинг, когда нетипичные объемы выпускаются под конкретную сеть. Ритейлеры, чтобы не шокировать покупателей подросшими ценами, прибегают к другому приему: указывают стоимость за 100 граммов либо упаковывают весовой товар и ставят цену уже за эту упаковку или за штуку. Об этих приемах ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В результате, чтобы не прогадать, потребителю приходится внимательнее вчитываться в упаковку и производить в голове вычисления.

