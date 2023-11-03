Сколько вешать в граммах? Что означает запрет на произвольные объемы продуктов питания и кого он коснется

Генеральная прокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям, согласно которым некоторые продукты теперь придется фасовать не произвольно, а в «привычные для покупателей объемы». «Фонтанка» разобралась, что означает нововведение для потребителя и для бизнеса и правда ли, что теперь всё молоко будет по литру, а гречка и сахар — по килограмму. Спойлер: нет.
Что изменилось?
По инициативе Генпрокуратуры РФ были внесены корректировки в «ГОСТ 8.579–2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте». Само ведомство комментирует нововведение так: «Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара». Например, по новым правилам, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров, отметили в Генпрокуратуре, пообещав следить за исполнением новых правил.
Зачем это сделано?
Как сообщает Генпрокуратура, нововведение сделано в интересах покупателя. «Нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — прокомментировали в ведомстве.
Такое явление действительно существует и носит название «даунсайзинг». Это один из способов производителей и торговых сетей адаптироваться к новым экономическим реалиям. Уже давно кофе продается в упаковке 95 граммов вместо 100, молоко 0,9 литра — вместо 1 литра, макароны 450 граммов — вместо 500 и так далее, дошло дело и до девятка яиц. Новым трендом стал эксклюзивный даунсайзинг, когда нетипичные объемы выпускаются под конкретную сеть. Ритейлеры, чтобы не шокировать покупателей подросшими ценами, прибегают к другому приему: указывают стоимость за 100 граммов либо упаковывают весовой товар и ставят цену уже за эту упаковку или за штуку. Об этих приемах ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В результате, чтобы не прогадать, потребителю приходится внимательнее вчитываться в упаковку и производить в голове вычисления.
Кому и что реально запретила Генпрокуратура?
Требования ГОСТ регулирует Росстандарт. Согласно опубликованной на его сайте информации, новые правила по объему упаковки касаются 15 видов товара. Причем речь идет не только о производстве, а также о фасовке и продаже.
В список вошли вермишель, гречка, пшено, рис, мука пшеничная, черный чай, поваренная соль, сахар-песок, молоко питьевое, масло подсолнечное, водка, а также вина — тихие, игристые, фруктовые и крепленые. Товары, к слову, не только социальные. В перечне отдельно указаны вина Gotes du Jura (так в ГОСТе, правильно Сotes du Jura. — Прим. ред.), Arbois, Château de Chalon, L’Etoile. Их можно разливать в емкость по 620 миллилитров. Сейчас стоимость одной бутылки таких вин составляет примерно 10 тысяч рублей, правда за 0,75 литра.
Проблема в том, что ГОСТ носит рекомендательный характер. То есть соблюдать правила должны только те производители, которые добровольно взяли на себя обязательства следовать требованию стандарта. На всех прочих оно не распространяется.
Перестанут ли производители «играть» с объемом упаковки?
Опрошенные «Фонтанкой» ритейлеры затруднились назвать долю товаров, произведенных по ГОСТ, в своем ассортименте. На полках они никак не отмечены, добавили собеседники издания. «Даунсайзинг — это ответ производителей на снижающуюся покупательскую способность. Сегодня нет однозначно высокого спроса на "ровную" упаковку, скорее, выбор смещается в сторону меньших объемов», — прокомментировали в одной из федеральных сетей.
— ГОСТ сейчас — это чисто маркетинговый инструмент, — считает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, потребитель по-прежнему смотрит на эту аббревиатуру, принимая решение о покупке, но по факту это не всегда знак качества.
— Когда на упаковках пишут ГОСТ, это может быть ГОСТ не на продукт, а на упаковку, — комментирует он.
— Продукция уменьшенного веса и объема с полок никуда не денется, — считает эксперт по ритейлу Михаил Лачугин. По его словам, никто не мешает производителям выпускать продукцию по ТУ (технические условия — требования к конкретным видам продукции, которые, в отличие от ГОСТа, являются обязательным) в иных фасовках и иного объема. Более того, есть еще одна лазейка: продукт может быть произведен по ГОСТу, но расфасован по ТУ. Это, кстати, не новый прием, им давно и активно пользуются производители некоторых продуктов, которые выпускаются в одном месте, а затем фасуются в другом. Например, сыров, — отмечает он.
Как новые требования отразятся на качестве товара?
Генеральный директор сети INFOLine Иван Федяков опасается, что новые правила могут негативно сказаться на качестве продукции:
— Объём можно нагнать с помощью разных инструментов, которые позволят выполнить стандартные требования, но это не приведет к повышению качества, — отмечает он.
По его словам, более разумно было бы делать акцент не на объеме, а на количестве порций и эффективности.
— Например, в Германии пишется, на какое количество стирок рассчитан стиральный порошок. Не за объемом, а за качеством и эффективностью идет гонка, — комментирует он.
— Производители, чтобы не нарушать требования, скорее перестанут делать продукцию по ГОСТу, чем массово перейдут на стандартные объемы, — считает Александр Мышинский.
Как новые требования отразятся на бизнесе?
Новые правила вступили в силу еще 25 октября. Теперь у производителей и ритейлеров возник вопрос — что делать с запасами товаров, которые уже упакованы в «неправильные» объемы и имеют маркировку «ГОСТ».
— Неясно, что делать с запасами и имеем ли мы право принимать этот товар и выставлять на полки, — говорит Александр Мышинский. — Перед производителями встает проблема замена упаковки, которую обычно заказывают на несколько месяцев. Если сейчас написано «масло сливочное 180 граммов ГОСТ», имеют ли они право это выпускать или должны уничтожить? — рассуждает он.
— Генпрокуратура усложнила жизнь бизнесу, — соглашается Иван Федяков. —Теперь нужно добавить требования по стандартной длине макарон или по стандартному диаметру пельменей, — иронизирует эксперт.