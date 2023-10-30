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Обзор

В 2024 году в России вырастет прожиточный минимум. На что он повлияет?

Проиндексировать сумму планируют с 1 января

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Ожидается, что в 2024 году прожиточный минимум поднимут на 7,5%

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В 2024 году с 1 января традиционно поднимут прожиточный минимум — в Госдуму уже внесен проект бюджета, из которого следует, что он вырастет. Точнее, «они» — в России установлены четыре прожиточных минимума для разных категорий и возрастов. Один общий для всех — прожиточный минимум на душу населения. И еще три, которые коррелируют с возрастом и занятостью: для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров.

Ожидается, что в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Это данные в среднем по России — в каждом регионе также устанавливается свой прожиточный минимум. Например, в Москве ПМ на душу населения составит 22 662 рубля.

Прожиточные минимумы должны вырасти с 1 января

Прожиточные минимумы должны вырасти с 1 января

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Сама по себе сумма прожиточного минимума мало о чем говорит, однако именно ее применяют для множества расчетов. Например, на днях Госдума приняла закон, согласно которому от размера прожиточного минимума будет зависеть допустимая стоимость агитационных материалов на выборах президента. Но чаще мы, конечно, сталкиваемся с другим применением прожиточных минимумов — их используют при назначении и расчете мер соцподдержки, в том числе — пособия семьям с детьми и пенсии.

К примеру, общий прожиточный минимум используют при оценке нуждаемости: универсальное пособие для семей с детьми назначают, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. А само пособие рассчитывают, беря за основу детский прожиточный минимум. В каждой конкретной ситуации расчеты будут производиться исходя из регионального ПМ, но на примере общероссийского мы можем показать сам принцип.

Базово назначают минимум — 50% от детского ПМ на каждого ребенка в семье. В среднем по России сейчас это 6972 рубля, после индексации сумма вырастет до 7494 рублей. Если и с этими деньгами доход семьи ниже прожиточного минимума, то выплату увеличивают до 75% детского ПМ — в следующем году это будет 11 236 рублей. Если и этого недостаточно, чтобы вытащить семью из-за черты бедности, то платят 100% детского ПМ — это максимум.

Универсальное пособие могут получать не только семьи, в которых дети уже родились, но и будущие мамы — если беременная женщина встала на учет на ранних сроках и находится в трудной жизненной ситуации. В этом случае пособие рассчитывают по тому же принципу, но за основу берут ПМ трудоспособного населения. Соответственно, пособие будет колебаться от 8422 до 16 844 рублей — в зависимости от трудности жизненной ситуации.

Прожиточный минимум пенсионера также используют для расчета выплат. По закону если пенсионер, вместе со всеми выплатами и компенсациями, получает пенсию меньше ПМ, то ему должны доплачивать до этой суммы, каким бы ни был у него стаж. Выплата делится на федеральную и региональную. Если региональный пенсионный ПМ меньше среднероссийского, то пенсионеру полагается доплата до среднего по стране прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году он составит 13 290 рублей. Если региональный прожиточный минимум окажется выше среднего по стране (как, например, в Москве, где он 16 964 рубля), то доплачивать будут до него. Таким образом, пенсия неработающего пенсионера в 2024 году не должна быть меньше 13 290 рублей.

Выплаты и пособияДеньгиПенсииПрожиточный минимумИндексация
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