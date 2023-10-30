В 2024 году в России вырастет прожиточный минимум. На что он повлияет?

В 2024 году с 1 января традиционно поднимут прожиточный минимум — в Госдуму уже внесен проект бюджета, из которого следует, что он вырастет. Точнее, «они» — в России установлены четыре прожиточных минимума для разных категорий и возрастов. Один общий для всех — прожиточный минимум на душу населения. И еще три, которые коррелируют с возрастом и занятостью: для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров.

