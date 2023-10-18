«Сломал — покупай», «Ответственности за вещи не несем» и другие. Адвокат — о том, как покупателей обманывают в магазинах

Сейчас практически любую информацию можно найти в смартфоне за несколько секунд. Больше не нужно ходить с брошюрами Гражданского кодекса или распечатывать закон «О защите прав потребителей». Но, к сожалению, и в наши дни многие не всегда знают о своих правах. Этим, например, нередко пользуются магазины.
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов рассказал нашим коллегам из MSK1.RU о самых популярных способах обмана — рассмотрим шесть ситуаций, в которых магазины нарушают права клиентов.
Обмен подарочного сертификата на деньги
В российских законах пока нет юридически закрепленного определения подарочного сертификата. Поэтому между клиентами и магазинами периодически возникают споры — иногда продавцы не хотят обменивать сертификат на деньги. Об этом рассказал Мухаметзянов.
В таких случаях магазины нарушают закон: деньги, внесенные при приобретении подарочного сертификата, — это аванс на покупку товаров в будущем. Если клиент его не использовал, магазин обязан вернуть деньги в течение
— Не все знают, что по закону у подарочного сертификата нет ограничений по сроку действия. Поэтому информация о том, что сертификат действует год, два или пять лет, это условность, — рассказал адвокат.
— И, кстати, если вам что-то приглянулось в магазине, вы также имеете право купить товар с помощью «просроченного» сертификата.
Охранник не может применять силу или проверять сумки
По словам адвоката, каждый год появляются сообщения о том, что в некоторых магазинах охранники превышают полномочия: пытаются контролировать действия покупателей, а иногда даже насильно удерживают или избивают клиентов, которых заподозрили в воровстве.
— Такие люди забывают, что сотрудники ЧОП (частного охранного предприятия. — Прим. ред.) не имеют права применять силу. А если вы столкнулись с такой ситуацией, рекомендую сразу ссылаться на статью 203 УК РФ — по ней охранник может получить до
При этом сотрудник ЧОПа имеет право провести только визуальный осмотр вещей в присутствии владельца, — добавил Мухаметзянов. — Вынимать содержимое сумки, выворачивать карманы — незаконно, так как это уже не осмотр, а досмотр, который проводится только полицейскими в присутствии понятых.
Единственное исключение — если вы, например, являетесь не покупателем, а сотрудником. В этом случае вас могут обязать предъявлять вещи к осмотру по условиям трудового договора — как это делают, например, маркетплейсы на складах.
— Независимо от того, сотрудник вы или простой клиент, при вашем отказе от осмотра охранник имеет право вызвать полицию и удерживать вас в магазине до приезда полицейских, но только не силовыми методами. И на это у него обязательно должны быть веские основания — например, показания свидетелей, которые видели, как вы совершали что-то противозаконное, — рассказал адвокат.
«Сломал — покупай»
Если вы когда-то случайно портили товар или видели, как это сделал другой человек, то наверняка наблюдали такую картину: тут же появлялся сотрудник и говорил, что виновник обязан выкупить поврежденную вещь.
— По закону вы ничего никому не должны. Согласно статье 211 ГК РФ, риск порчи имущества несет его собственник. Пока вы не приобрели товар, собственником считается владелец магазина.
— А доказать умышленность можно только через суд. То же самое относится к случаям, если товар случайно сломал или повредил ваш ребенок. В любом случае задерживать вас или заставлять платить на месте сотрудники не имеют права.
Кстати, люди нередко портят товары на полках потому, что нормы нарушает сам магазин. Дело в том, что согласно требованиям розничной торговли в помещениях с площадью до 100
— Если вы столкнулись именно с таким случаем, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Если проверка органа выявит нарушение, магазин ждет штраф, — заявил эксперт.
Возврат косметики, парфюмерии и нижнего белья
Традиционно покупатели сталкиваются со сложностями при возврате в магазин косметики или парфюмерии. Считается, что если вы вскрыли упаковку, то товар уже никак нельзя обменять или вернуть.
— Всё это прописано в статье 18 закона «О защите прав потребителей». Вы можете вернуть товар в магазин или обменять его на другой, если на момент продажи у косметики или парфюма истек срок годности или отсутствовала обязательная информация о товаре — например, состав. И, конечно же, то же правило работает, если вы обнаружили брак или вам по ошибке продали не ту тушь или помаду.
Некоторые магазины нижнего белья говорят покупателям, что возврат или обмен нижнего белья невозможен ни в каком виде. Но, согласно той же статье, нижнее белье можно вернуть продавцу или обменять его на аналогичное, если уже после покупки вы обнаружили брак.
«За пропажу ваших вещей ответственности не несем»
— В магазинах, в которых еще остались камеры хранения, часто можно увидеть странную надпись: «За пропажу ваших вещей ответственности не несем». И многие люди, к сожалению, действительно в это верят. Они даже не спорят, когда их имущество куда-то пропадает из ячеек.
— Согласно статье 886 ГК РФ, когда вы кладете свою сумку в камеру хранения, вы автоматически заключаете с магазином договор хранения. По такому соглашению в случае утраты вашей вещи или ее кражи компания обязана компенсировать вам ее стоимость.
Кстати, решать, оставлять вещи в ячейке или нет, можете только вы. Магазин не вправе принуждать вас заключать с ним договор хранения.
Отмена заказа магазином
Иногда у магазинов бывают сбои, и товары продаются по явно заниженным ценам. В этом случае продавцы часто отменяют заказы, ссылаясь на ошибки. Один из самых громких случаев — это дело клиента ЦУМа, который приобрел вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости.
— Магазины не могут в одностороннем порядке изменять условия договора с покупателем или отменять заказ. Об этом говорится в статье 310 ГК РФ (о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. — Прим. ред.). Причем не имеет значения, что стало причиной аномально низкой стоимости товара — технический сбой или халатность сотрудников.
— Отказаться от исполнения обязательств магазин может только в случае, если договорится об этом с клиентом, — уточнил адвокат.
Ранее мы рассказывали, какие хитрости используют супермаркеты, чтобы мы тратили больше и покупали ненужные вещи. По словам эксперта, всё в магазине работает на повышение чека вашей покупки — от фоновой музыки до рисунка плитки на полу.