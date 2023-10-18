«Сломал — покупай», «Ответственности за вещи не несем» и другие. Адвокат — о том, как покупателей обманывают в магазинах

— А доказать умышленность можно только через суд. То же самое относится к случаям, если товар случайно сломал или повредил ваш ребенок. В любом случае задерживать вас или заставлять платить на месте сотрудники не имеют права.





Кстати, люди нередко портят товары на полках потому, что нормы нарушает сам магазин. Дело в том, что согласно требованиям розничной торговли в помещениях с площадью до 100 кв. м расстояние между стеллажами должно быть не менее 1,4 метра. Чем больше пространство, тем шире должны быть и проходы. Некоторые продавцы соблюдают эти стандарты формально, например, заставляют проходы дополнительными полками, колоннами с алкоголем.

— Если вы столкнулись именно с таким случаем, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Если проверка органа выявит нарушение, магазин ждет штраф, — заявил эксперт.

