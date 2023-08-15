У кого-то оклад 13 000, у кого-то — 40. В России введут единую систему оплаты труда для медиков. 6 карточек, как это будет работать

Нет. Хотя изначально проект нацелен на то, чтобы выравнять зарплаты, довести эту идею до совершенства не получится.

Дело в том, что оклады врачей будут считать в зависимости от медианной зарплаты каждого региона, а они в России значительно отличаются.

На первый взгляд может показаться, что больше всего в этом плане повезло москвичам, но на самом деле столица занимает только пятое место по уровню медианной зарплаты: ее опередили северные регионы.