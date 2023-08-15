У кого-то оклад 13 000, у кого-то — 40. В России введут единую систему оплаты труда для медиков. 6 карточек, как это будет работать

1
Зачем нужна новая система оплаты труда
Единую систему решили ввести, чтобы минимизировать разрыв зарплат между регионами и в целом поднять доходы врачей, рассказал MSK1.RU сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.
— Если выполнить все прописанные параметры проекта, имели бы место и повышение зарплат в целом, и их выравнивание по значительной части группы регионов, — отметил он.
Коновал подчеркнул, что в настоящее время возможен разрыв даже в рамках одного региона или города: разные больницы предлагают далеко не одинаковые оклады. Новая система оплаты труда позволит хотя бы частично решить эту проблему.
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2
Все врачи будут получать одинаковую зарплату?
Нет. Хотя изначально проект нацелен на то, чтобы выравнять зарплаты, довести эту идею до совершенства не получится.
Дело в том, что оклады врачей будут считать в зависимости от медианной зарплаты каждого региона, а они в России значительно отличаются.
На первый взгляд может показаться, что больше всего в этом плане повезло москвичам, но на самом деле столица занимает только пятое место по уровню медианной зарплаты: ее опередили северные регионы.
На Чукотке этот показатель, по последним данным, составил
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3
Как это работает
Власти введут единые требования к формированию окладов и надбавок, а также к условиям их получения, заявил в разговоре с MSK1.RU Андрей Коновал.
— Если в настоящее время каждый регион вправе сам полностью определять эти параметры, то по новой системе всё будет регулироваться четкими правилами федерального центра, — объяснил он. — Будет определенная расчетная величина, привязанная к МРОТ и медианной зарплате. Ее умножат на коэффициенты: возрастной и региональный.
Коэффициент будет повышаться в зависимости от должности: меньше всего получит младший медперсонал, за ними последуют медсестры. У врачей оклады будут еще выше.
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«Черные дыры» проекта
Региональный коэффициент решили привязать к медианным зарплатам. С этим связан не самый приятный момент: в Москве она может быть в два, а то и в три раза больше, чем в других регионах.
— Если в Курганской области, по таким расчетам, оклад будет
По его словам, было бы гораздо лучше привязывать этот коэффициент не к медианным зарплатам, а к уровню потребительских цен.
— Одна и та же зарплата в разных регионах будет иметь разную покупательскую способность, — добавил Коновал.
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5
Когда его запустят
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, переход на единую систему оплаты труда запланирован на 2025 год. Однако эта формулировка очень размытая, и проект уже несколько раз переносили. Нет никаких гарантий, что сроки не передвинут снова, считает Андрей Коновал.
— Само поручение президент дал еще осенью 2019 года, тогда над этим и начали работать. К 2021 году проект был готов: утвердили и конкретные цифры окладов, и размеры надбавок по всем должностям и регионам, — объяснил он. — Но Правительство в последний момент сняло этот вопрос с рассмотрения. Его перенесли на июль 2022 года, а потом передвинули на
В любом случае, по всей стране проект не запустят, пока не протестируют его в пилотном режиме в семи регионах, добавил эксперт.
— Это займет не менее полугода, а то и больше. К тому же, не факт, что его запустят
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6
Какие регионы станут первыми
В число новых областей вошли Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь.
Вначале новую систему труда «опробуют» на этих регионах, потом проанализируют результаты и только после этого внедрят в рамках всей России.
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