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У кого-то оклад 13 000, у кого-то — 40. В России введут единую систему оплаты труда для медиков. 6 карточек, как это будет работать
Кризис-2023Подробности

У кого-то оклад 13 000, у кого-то — 40. В России введут единую систему оплаты труда для медиков. 6 карточек, как это будет работать

Станут ли врачи и другие сотрудники больниц больше получать и когда запустят проект

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Оклады врачей, медсестер и санитарок в России выравняют в 2025 году

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С 2025 года в России введут новую единую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Cегодня отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов, — сказал он журналистам на пресс-брифинге 8 августа.

Мы решили разобраться, для чего именно понадобились нововведения, насколько они могут быть эффективны и что изменится с появлением этой системы. Рассказываем в карточках, что ждет российских врачей через несколько лет.

1

Зачем нужна новая система оплаты труда

Единую систему решили ввести, чтобы минимизировать разрыв зарплат между регионами и в целом поднять доходы врачей, рассказал MSK1.RU сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

— Если выполнить все прописанные параметры проекта, имели бы место и повышение зарплат в целом, и их выравнивание по значительной части группы регионов, — отметил он.

Коновал подчеркнул, что в настоящее время возможен разрыв даже в рамках одного региона или города: разные больницы предлагают далеко не одинаковые оклады. Новая система оплаты труда позволит хотя бы частично решить эту проблему.

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2

Все врачи будут получать одинаковую зарплату?

Нет. Хотя изначально проект нацелен на то, чтобы выравнять зарплаты, довести эту идею до совершенства не получится.

Дело в том, что оклады врачей будут считать в зависимости от медианной зарплаты каждого региона, а они в России значительно отличаются.

На первый взгляд может показаться, что больше всего в этом плане повезло москвичам, но на самом деле столица занимает только пятое место по уровню медианной зарплаты: ее опередили северные регионы.

На Чукотке этот показатель, по последним данным, составил 95 837 рублей, в ЯНАО — 92 794 рублей, в Магаданской области — 81 101 рубль, в Ненецком автономном округе — 80 026 рублей. Только после них следует Москва с медианной зарплатой 75 729 рублей. Хуже всего ситуация обстоит на Кавказе: медианные зарплаты в Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии составляют менее 25 000 рублей.

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3

Как это работает

Власти введут единые требования к формированию окладов и надбавок, а также к условиям их получения, заявил в разговоре с MSK1.RU Андрей Коновал.

— Если в настоящее время каждый регион вправе сам полностью определять эти параметры, то по новой системе всё будет регулироваться четкими правилами федерального центра, — объяснил он. — Будет определенная расчетная величина, привязанная к МРОТ и медианной зарплате. Ее умножат на коэффициенты: возрастной и региональный.

Коэффициент будет повышаться в зависимости от должности: меньше всего получит младший медперсонал, за ними последуют медсестры. У врачей оклады будут еще выше.

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4

«Черные дыры» проекта

Региональный коэффициент решили привязать к медианным зарплатам. С этим связан не самый приятный момент: в Москве она может быть в два, а то и в три раза больше, чем в других регионах.

— Если в Курганской области, по таким расчетам, оклад будет 13 600 рублей, то в Москве он достигнет более 40 тысяч, — отметил Коновал. — Мы подвергли критике этот подход, ведь если цель — выравнять зарплаты, то действовать таким образом крайне нелогично.

По его словам, было бы гораздо лучше привязывать этот коэффициент не к медианным зарплатам, а к уровню потребительских цен.

— Одна и та же зарплата в разных регионах будет иметь разную покупательскую способность, — добавил Коновал.

Полностью выравнять зарплаты медработников в стране не получится

Полностью выравнять зарплаты медработников в стране не получится

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5

Когда его запустят

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, переход на единую систему оплаты труда запланирован на 2025 год. Однако эта формулировка очень размытая, и проект уже несколько раз переносили. Нет никаких гарантий, что сроки не передвинут снова, считает Андрей Коновал.

— Само поручение президент дал еще осенью 2019 года, тогда над этим и начали работать. К 2021 году проект был готов: утвердили и конкретные цифры окладов, и размеры надбавок по всем должностям и регионам, — объяснил он. — Но Правительство в последний момент сняло этот вопрос с рассмотрения. Его перенесли на июль 2022 года, а потом передвинули на 2025-й.

В любом случае, по всей стране проект не запустят, пока не протестируют его в пилотном режиме в семи регионах, добавил эксперт.

— Это займет не менее полугода, а то и больше. К тому же, не факт, что его запустят 1 января, может быть «2025 год» — это 1 сентября. Потом должны изучить результаты, отработать их и перенести на всю страну. Даже если мы поверим, что в пилотном режиме систему запустят в 2025 году, по всей России она появится не раньше 2026-го, — добавил Коновал.

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6

Какие регионы станут первыми

В число новых областей вошли Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь.

Вначале новую систему труда «опробуют» на этих регионах, потом проанализируют результаты и только после этого внедрят в рамках всей России.

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