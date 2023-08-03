«Нынешнее падение рубля может быть предвестником плохих новостей». Экономисты рассказали, где его дно

Все понимают, что не так много вариантов, чтобы сберечь деньги. Импортеры и дальше будут стремиться покупать доллары впрок, но покупать нечего. Поэтому курс может быть любым. Некоторые из моих более радикальных коллег видят уровень в 110 рублей к концу года. Я не готов был с ними согласиться еще месяц назад, но жизнь вносит коррективы. Теперь это всего 20% роста. Думаю, что выше 95 в августе мы не увидим, — заключил Виталий Калугин.

Автор телеграм-канала bitkogan, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил, что четкую причину падения рубля отследить невозможно. По его словам, на это повлияли и соотношение слабого экспорта с высоким импортом, и отток капитала, который зависит от геополитики.

