«Нынешнее падение рубля может быть предвестником плохих новостей». Экономисты рассказали, где его дно

В среду, 2 августа, курс доллара поднялся выше 94 рублей, евро между тем торговался на уровне 103 рублей. Российская валюта продолжает неумолимо дешеветь. Сколько еще это будет продолжаться, журналист E1.RU спросила у экономистов.
Финансовый управляющий Виталий Калугин признался, что его удивляет нынешнее ослабление рубля.
— Я все-таки ожидал курс доллара в районе 82–85 рублей. Но мой прогноз на данный момент не сбывается, потому что никакие формальные причины не могут рубль укрепить. Спрос на доллар сильно превышает предложение: импортерам надо закупаться, завезти до конца года очень много товаров из Китая, но встречный поток экспортных доходов, к сожалению, не идет, экспортеры продают по минимуму, соответственно, валюты на рынке очень мало, — пояснил Виталий Калугин.
Экономист отметил, что активно вывозить деньги из страны россияне начали после мятежа Пригожина (напомним, события, о которых идет речь, произошли 23 и 24 июня), но этот процесс затянулся.
Все понимают, что не так много вариантов, чтобы сберечь деньги. Импортеры и дальше будут стремиться покупать доллары впрок, но покупать нечего. Поэтому курс может быть любым. Некоторые из моих более радикальных коллег видят уровень в 110 рублей к концу года. Я не готов был с ними согласиться еще месяц назад, но жизнь вносит коррективы. Теперь это всего 20% роста. Думаю, что выше 95 в августе мы не увидим, — заключил Виталий Калугин.
Автор телеграм-канала bitkogan, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил, что четкую причину падения рубля отследить невозможно. По его словам, на это повлияли и соотношение слабого экспорта с высоким импортом, и отток капитала, который зависит от геополитики.
— Нынешнее падение рубля может быть предвестником плохих новостей. По крайней мере, такую версию стоит рассматривать, — заявил Евгений Коган.
Экономист отмечает, что триггером также могло стать ожидание, что Минфин начнет покупать юани (раньше он их продавал).
А вот независимый инвестиционный советник Виктор Немихин, в отличие от большинства аналитиков, не считает, что рубль будет ослабевать и дальше.
— На мой взгляд, как раз сейчас рубль пытается найти новую точку равновесия, где сошлись бы потребности и продавцов, и покупателей. Может быть, мы еще увидим какой-то рост, потом — падение. По моим ощущениям, рубль остановится на уровне 90 и более рублей на достаточно длительный период. Возможно, что как раз сейчас стабилизацию на этом уровне мы и наблюдаем, — отметил Виктор Немихин.
Всего месяц назад курс доллара впервые за год превысил 90 рублей. Тогда некоторые эксперты утверждали, что в ближайшее время он не поднимется выше 92 рублей. В начале июля евро преодолел отметку в 100 рублей. На фоне ослабления рубля Центробанк резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых.