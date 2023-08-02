Правила назначения единого пособия снова хотят поменять. Кому это поможет?

Единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Помимо среднедушевого дохода семьи, при назначении пособия применяются комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода и условия.

