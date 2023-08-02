Правила назначения единого пособия снова хотят поменять. Кому это поможет?

Правила назначения единого пособия на детей вновь предлагают скорректировать. На этот раз речь идет о том, чтобы больше не учитывать некоторые доходы при оценке нуждаемости семьи. Соответствующий проект постановления подготовил Минтруд — документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Единое или, как его еще называют, универсальное пособие назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году прожиточный минимум составляет 14 375 рублей, но может отличаться в каждом регионе. При этом в доходы семьи учитывается не только заработная плата родителей, но и пенсии, алименты, стипендии, гранты и многое другое, вплоть до процентов по вкладам. Этот список хотят сократить.
Например, предлагается не учитывать подработки несовершеннолетних детей в период каникул. Как сообщили в министерстве, это позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка. Кроме того, проект предлагает не учитывать проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Сейчас по аналогичному принципу в доходах при назначении пособия не учитываются материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.
Документ пока находится на этапе общественного обсуждения. Изменения вступят в силу после принятия постановления правительства.
Единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Помимо среднедушевого дохода семьи, при назначении пособия применяются комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода и условия.