«Остаёмся с вывернутыми карманами». Как рекордный урожай и санкции убивают сельское хозяйство России

Год назад Минсельхоз хвастал рекордным урожаем хлеба в российской истории. Но с каждым месяцем
600 рублей с тонны
Роману Цыкоре
В родном колхозе Цыкора наблюдал крах советской системы сельского хозяйства. Поля возделывали, коров доили, «что-то куда-то производили», но на прилавках не видели ни творога, ни сметаны. Чтобы прокормиться, держали свой скот. Как-то Цыкора с коллегами собрался в командировку на Украину, и другие колхозники провожали с наказами: привезите масла, колбасы, сыра…
Первым толчком к развитию фермерства стала введенная в
Со временем хозяйство Цыкоры разрослось в семейное дело. Теперь землей занимаются сын и внук Романа. Ездят на современной технике, выращивают пшеницу, озимый рапс, лен, горох. Предприятие семьи развивалось и в «лихие» девяностые, и в «сытые» нулевые — вплоть до рекордных урожаев последних лет.
— За
В сельском хозяйстве взлетели цены на всё, кроме зерна, жалуются аграрии. Подорожала техника, удобрения, топливо, склады, тарифы на перевозку.
— Всё дорожает, кроме нашей продукции. Если так пойдет и дальше — многие будут от пшеницы отказываться, — уверен внук фермера-первопроходца Александр Цыкора. — Хотя это основная культура для Ростовской области, цены на нее нет. Чтобы вырастить ее, мы высчитывали, нужно
В ноябре
Продолживший семейное дело Александр Цыкора вспоминает, как с малых лет ездил с дедушкой в поля. Александр отучился на агронома, готовится защищать диссертацию по агрохимии. Он хотел бы совершенствовать созданный дедом бизнес, но говорит, что существующие препоны мешают, «как ни старайся».
— Наше Министерство сельского хозяйства радуется, что собрали великий урожай, а продать мы его не можем, — подтверждает проблему Юрий Каширин, председатель «Агропромсоюза» и директор крупного предприятия «Шумилинское». — Даже собирали урожай на 50% меньше от этого, и то больше денег получали.
«Золотые» комбайны
Гендиректор агротехнологического холдинга «Бизон» Сергей Суховенко подсчитал, что в
— Изменилась цена в абсолютном значении и уменьшилась цена на сельхозпродукцию. Сейчас нужно продать в два раза больше урожая, чтобы купить ту же единицу техники, которую покупали год назад. Это большая проблема. Государство нам в этом отношении, к сожалению, не помогает, — отметил Суховенко. — Мы можем гордиться рекордным урожаем, но если нет рентабельности, толку от этого рекордного урожая. Лучше бы он не был рекордным. Затраты были бы меньше на перевозку, логистика меньше, хранения меньше, а цена выше.
Но Каширин считает даже такую оценку слишком оптимистичной.
— Уже в три раза нужно больше продать пшеницы на ту же единицу техники, — утверждает он. — Цена на пшеницу упала в полтора раза, техника поднялась в два.
Скромной оценку Суховенко назвал и директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
— Одна из проблем сельского хозяйства, с которым российское растениеводство столкнется в ближайшие годы — это падение рентабельности, экономия на всем. Технику, думаю, сейчас будут обновлять по минимуму. Будет всеобщая архаизация, переход на более старые и менее надежные технологии, попытки что-то сэкономить, — прогнозирует Сизов.
Еще весной на пресс-конференции по вопросам сельского хозяйства проблемы признал замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
— Если ранее мы могли купить комбайн за
По словам Гончарова, государство заинтересовано в том, чтобы аграрии обновляли технику. Даже в Ростовской области, передовой по сравнению с многими регионами, из двенадцати тысяч комбайнов почти половина старше
В фермерском хозяйстве Цыкоры государственные интересы учли: несмотря на взлетевшие цены, купили новый комбайн отечественного завода «Ростсельмаш». Пытались с помощью федеральной лизинговой программы, но не вышло.
Летом Александр Цыкора планировал взять
— Заявку одобрили, но так, что надо
В итоге Цыкора обратился в частную лизинговую компанию и купил комбайн попроще —
При этом первый комбайн
— Лизинг коммерческий, идет дороже, — поясняет Александр Цыкора. — Но вариантов не было: урожай в нашем деле — самое важное. Потерять можешь больше, поэтому пришлось идти на такие условия. Других нет.
В новом сезоне председатель «Агропромсоюза» Юрий Каширин купил техники на
Алексей Жданов, председатель совета донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), потратил на два комбайна
— Картина удручающая вообще. Я на земле
— Если говорить о том, что произошло с
«Надо понимать, в каком времени живем»
Удорожание техники на «Ростсельмаше» объясняют просто: раньше везли компоненты из Европы две недели, теперь везут два месяца из Азии. Выросли налоги, подорожали кредиты, взлетели цены на металл и электроэнергию — всё это повлияло на себестоимость, объясняет совладелец завода Константин Бабкин.
Константин Бабкин — глава холдинга «Новое содружество» (владеет группой компаний «Ростсельмаш»), президент ассоциации «Росспецмаш», председатель совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики.
По словам Бабкина, цены на отечественную технику за год поднялись от 35% до 40%. Полной суммы за комбайны и тракторы у аграриев часто нет. Они стараются брать технику в рассрочку, кредит или лизинг.
В
Спустя полтора года действия жестких санкций завод так и не смог найти поставщиков наиболее производительных коробок передач. Поэтому некоторую технику «Ростсельмаш» просто не может выпускать, признал Бабкин.
Фермер Жданов называет новые комбайны с китайскими двигателями «очень нежными». Говорит, что кассету двигателя приходится продувать дважды в день.
Совладелец «Ростсельмаша» отметил, что в России иссякла федеральная программа «1432», по которой аграрии покупали отечественную технику со скидкой. Разницу заводу-изготовителю возвращало государство. Но в
— Программа не работает, — считает Бабкин. — Она финансировалась в размере примерно
Технику зарубежных брендов, которые покинули российский рынок после февраля
— Производитель тут ни при чем, ведь идет же логистика. Мы же всё понимаем, как сейчас везут через третьи страны. Там накрутили, тут накрутили, поэтому, естественно, будет дороже. Надо понимать, в каком времени мы живем, — отметил бывший член совета директоров краснодарского завода Claas Роман Прокуратов.
Выручка уходит в пошлины
Роман Цыкора признается, что сравнить два последних года в сельском хозяйстве может только с девяностыми: тогда на кошелек фермера претендовали рэкетиры, сейчас — государство, установившее заградительные пошлины.
— Но там хоть можно было силой на силу ответить. Можно было организовать сопротивление, дать отпор. А сейчас то это всё законом защищено. Поэтому сейчас даже хуже намного, чем тогда, — считает фермер первой волны.
Его внук Александр Цыкора называет экспортную пошлину главной бедой. И это при том, что летом ее снизили — с тонны пшеницы в июле удерживают
— Экспортные пошлины на большей части сезона забирали из кармана фермера примерно треть-четверть его выручки. Не прибыли, а выручки, — говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Ситуация ухудшается. Просто в сельском хозяйстве всё происходит медленно. Последствия этих пошлин и других ограничений, которые вводят власти — вроде квотирования семян, квотирования средств защиты растений, подорожания техники в разы — рентабельность стремительно падает. На юге еще есть запас маржи. А начиная с восточного Поволжья, с левого берега Волги и далее на востоке России, я думаю, ситуация будет в самое ближайшее время очень плохой.
Минсельхоз России ввел пошлину на экспорт пшеницы в феврале
— Платят все аграрии, которые хотят реализовать пшеницу, — объясняет президент донской АККОР Александр Родин, добавляя: — Пошлины ввели в связи с военной операцией. Это в первую очередь доход государству.
В этом апреле председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил в триллион рублей убытки сельхозпроизводителей из-за экспортных пошлин на зерно. Пока заградительные меры действуют, потери отрасли продолжат расти.
— Минсельхоз за пошлину цепляется как за манну небесную, — отмечает Злочевский. — Пошлины поступают напрямую в распоряжение Минсельхоза. Это для всех остальных ведомств беспрецедентная история. Нет других прецедентов, когда собранные инструментом регулирования деньги не поглощаются бюджетом и не распределяются потом через все минфиновские механизмы.
По его мнению, пошлины однозначно уберут, но это не вопрос скорого времени.
— Пошлина будет разрушать производственную базу, и всё будет зависеть от того, как долго это продлится, — утверждает председатель Российского зернового союза. — Не хотелось бы дождаться, когда пошлины уничтожат наш потенциал и придется вынужденно их убирать. Где-то всё-таки должен здравый смысл — хоть какой-то — сработать у чиновников. Они поймут, что это крайне вредная вещь, и догадаются убрать своевременно.
Злочевский отмечает, что пока России в целом везет с погодой. Но если засуха или другая беда накроет сразу несколько регионов, цена нетехнологичных посевов резко вырастет. А нетехнологично большинство фермеров сеет второй сезон подряд, говорит эксперт.
Злочевский вспоминает
— В результате мы получили хорошие деньги, крестьяне проинвестировали в наращивание производства. В
Злочевский приводит в пример засуху, охватившую американский пшеничный пояс в
Пошлины — это чрезмерное вмешательство государства в регулирование экспорта, уверен Александр Неженец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края. Они привели к тому, что цену на масличные аграрию диктуют маслопереработчики. В
— Сегодня всем всё равно, какая цена на культуру на международной бирже, потому что на нас это не влияет. На нас влияет — по какой цене договорятся маслопереработчики закупать у нас продукцию. Поэтому, конечно, будут уменьшаться площади подсолнечника и рапса.
Сам Неженец не видит смысла выращивать рапс за такие деньги.
— Сельское хозяйство было драйвером экономики, пока оно подчинялось рыночным отношениям. Сейчас, когда оно регулируется государством, у меня такое предчувствие, что оно перестанет быть драйвером, — добавил кубанский аграрий. — Я бы эти цены рыночными не назвал. Как можно назвать рыночной, когда нет никакой альтернативы? Вариант был бы — это открытый экспорт, не обложенный заградительной пошлиной. Если его нет, то рыночной цены нет.
Государство обещало возместить по
— Субсидии распределяются сначала тем, кто занимается молочным производством, далее быками на мясо, и в третью очередь уже зерновикам, — рассказала Анна, ассистент одного из фермеров.
Фермер Алексей Жданов воспользовался статусом животновода, чтобы выбить большую субсидию — получил
— Животные несколько раз спасали. Приходилось всё стадо сдавать на мясо. Потом все начинали сначала. И так было раза два. Это были тяжелые времена — засуха, низкие цены на зерно, много кредитных обязательств.
Жданов смеется, когда я спрашиваю, чего он ждет от текущего сезона.
— Наше предприятие сдаст
Затоваренность и пшеница по 6 рублей
В
— Оценки зерна пока находятся на высоком уровне, — считает аналитик Владимир Петриченко, гендиректор компании «ПроЗерно». — Я думаю, что у нас урожай будет не менее
При этом, по мнению опрошенных аграриев и аналитиков, ограничение экспорта зерновых привело к затовариванию рынка в самой России. Злочевский шутит: у российских аграриев две беды — урожай и неурожай. Причем избыточный урожай — беда побольше.
Весной замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что около
— Переходящие запасы довольно серьезно сократились, — считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Четыре месяца подряд мы экспортировали рекордный объемы зерна и пшеницы. Каждый месяц мы били рекорды.
Пшеницу экспортировали в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Казахстан. За последние четыре месяца Россия продала
И тем не менее к новой уборке Россия — страна с рекордными запасами прошлогоднего зерна, признал Рылько. На складах остается до
Аркадий Злочевский соглашается, что практически во всех регионах запасов гораздо больше, чем годом ранее. По его словам, продажи зерна в Ростовской области перегружены в том числе из-за поставок урожая из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
По оценке Федора Наумова из команды аналитиков PFL Advisors, оттуда привезли более 10% от рекордного урожая пшеницы. Проверить данные Наумова невозможно — объем этого зерна не раскрывается и включен в позиции общероссийского экспорта, говорит Дмитрий Рылько. Но именно оценку Наумова приводит российская администрация Херсонской области.
Объявления о перевозке зерна и подсолнечника из Херсонской и Запорожской областей и республик Донбасса публикуют еще с мая
Российский Минсельхоз разрешил Запорожской области вывезти миллион зерна, пишет в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, местные аграрии производят около
«В целях обеспечения продовольственной безопасности области для внутреннего потребления необходимо около
С июля по декабрь
«Большое внимание уделяется вопросу интеграции сельхозпроизводителей Запорожской области в российское правовое поле», — добавляет Балицкий. В первом квартале
В мае
Лоты на перевозку ростовского подсолнечника в Краснодарский край обходятся в разы дешевле —
— Нас в том году очень сильно подкосило то, что наша пшеница никому не нужна была, потому что везли оттуда по
В телеграм-канале Минсельхоза Херсонской области сообщается, что фермеры жалуются «на низкие закупочные цены на зерно урожая текущего года — в пределах
Пшеницу в зависимости от качества зерна подразделяют на классы: от первого, наиболее ценного, до пятого, наименее ценного класса. С первого по четвертый пшеница считается продовольственной. Пшеницу пятого класса еще называют непродовольственной или фуражной — она идет на корм скоту и продается по более низкой цене.
Но пшеница третьего класса считается качественной и даже с учетом низких цен зерновых в этом сезоне обходится гораздо дороже. Июньский мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» показал, что в центре России цена на пшеницу этого класса достигла
Фермер Александр Цыкора говорит, что в прошлом году подсолнечник стоил
— Окупился мешок семян и солярка. Люди попали очень сильно. Я слышал, что подсолнечника из Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР было очень много. Перевозчики, которые ездили туда, говорили: «Там этого подсолнечника немерено», — вспоминает Александр.
Цыкоре рассказывали, что херсонские и запорожские фермеры держали на складах запасы подсолнечника как в натуральном банке.
— До всего этого у них цена пшеницы была
На приеме подсолнечника у заводов-маслопереработчиков были такие очереди, что местному аграрию было сложно выстоять, утверждает Юрий Каширин. Зато ситуация пошла в плюс ростовской группе компаний «Юг Руси» — лидеру российского рынка по производству растительного масла.
Завод «Юг Руси» по итогам прошлого года получил 3,428 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 22,9% больше, чем годом ранее. Выручка выросла в
До февраля
— До этого цены на рапс были очень высоки, он считался как черное золото, — отмечает Александр Цыкора.
Уральский фермер Василий Мельниченко не продает зерно на экспорт — дорого везти, удобнее сдавать в комбикормовые заводы. Но колебания цены бьют и по нему. Мельниченко помнит, как в
В прошлом году при себестоимости
— Как наладить экономику? Cекрет на поверхности. Надо иметь хорошее правительство, разумное, которое будет не допускать таких трагических ошибок, — считает Мельниченко.
Что дальше?
Александр Цыкора признается, что планирует сокращать площади под пшеницу и сеять больше льна и бобовых — гороха, нута. У гороха хорошая урожайность, плюс ему не нужны азотные удобрения — можно будет сэкономить, рассуждает фермер. Зато после гороха земля насыщается азотом, можно посеять озимый рапс и вносить еще меньше удобрений. Через год Цыкора планирует выращивать и сахарную свеклу.
— Пшеница ничего не стоит. Интерес к этой культуре пропал, в убыток себе работать не хочется, — объясняет Александр Цыкора. — С ней много надо возиться, большие затраты, чтобы вырастить хорошую пшеницу, и качественно большие вложения требуются. А цена маленькая. Поэтому я думаю, что на следующий год озимая пшеница сократится в моем КФХ на 25% точно.
— Нас сейчас пшеница не интересует вообще, — соглашается Юрий Каширин. — Чем меньше соберем, тем лучше. Нам хватит пережить это ненастье, бестолковый ценовой беспредел. Переживем.
Каширин добавляет, что, пока топливо дорожает и аграрии сводят концы с концами, им предлагают покупать армейскую солярку.
— Звонят и говорят: «Купите солярку армейскую, хорошая солярка, дешевая». Украли в армии солярку, предлагали купить — и не только мне. Многие ездят на этой солярке.
— Я по нулям если выхожу — ну плюс 5%, на плаву можно оставаться, — говорит ростовский фермер Хугас Багаджиян. — А так, чтобы приобретать, что-то вкладывать — нет, наверное. Выживаем. Открываешь интернет — в Волгоградской области целые хозяйства продаются. Да и у нас здесь тоже.
Гендиректор кубанской агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец считает, что в ближайшие годы российские аграрии будут стремиться снизить затраты.
— Изменится одно: доходность. Разорятся небольшие, маленькие фермы, — говорит Неженец. — Средние предприятия под риском разорения, нет возможности что-то кардинально изменить. Мы вступили в тяжелую полосу для аграриев. И все думают о том, как ее пройти.
— Это не в сельском хозяйстве крах. Это в государстве крах. Нам рассказывают: «Да нам санкции эти на руку». Ребята! Мировые экономисты над этим работают, чтобы санкциями разорить страну. Чего вы рассказываете, что это на пользу? — возмущается фермер первой волны Роман Цыкора. — У нас уже сколько изменений внесли в Конституцию, в законы, чтоб ты рот не открывал и что думаешь, не говорил. Потому что самая свободная страна. За ней — Северная Корея.