«Остаёмся с вывернутыми карманами». Как рекордный урожай и санкции убивают сельское хозяйство России

При этом первый комбайн ACROS 530 фермер купил в 2012 году . Он стоил 5 миллионов 456 тысяч рублей. Второй комбайн ACROS 550 Цыкора купил через девять лет — за 8 миллионов 143 тысячи рублей. Новый комбайн ACROS 585 приобрели в июне 2023 года . Он обошелся уже в 14 миллионов 300 тысяч рублей. Вместе с наценкой за лизинг за него придется заплатить 25 миллионов рублей.



— Лизинг коммерческий, идет дороже, — поясняет Александр Цыкора. — Но вариантов не было: урожай в нашем деле — самое важное. Потерять можешь больше, поэтому пришлось идти на такие условия. Других нет.



В новом сезоне председатель «Агропромсоюза» Юрий Каширин купил техники на 200 миллионов рублей. Это белорусские комбайны, китайские тракторы, которые подорожали на 50% по сравнению с ценами двухлетней давности. Жатки и сеялки западных производителей ввезли через «серый» импорт. Они подорожали в два раза.



Алексей Жданов, председатель совета донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), потратил на два комбайна РСМ-161 почти 60 миллионов рублей. Технику Жданов брал прямо с завода «Ростсельмаш» в начале июля. Сокрушается, что выросли затраты на энергоносители, удобрения, технику и топливо, а цены на пшеницу «нет абсолютно».



— Картина удручающая вообще. Я на земле 30 лет работаю, но такого падения духа, падения настроения еще не видел, — признается Жданов. — Катастрофа. Все жалуются, ругаются, говорят: «Зачем нам это надо, сколько можно? Перелопачиваем каждый год такие тонны пшеницы и остаемся с вывернутыми карманами». У многих в этом году будут потери большие по урожаю. Они уже идут. Потому что недостаточно техники уборочной.



— Если говорить о том, что произошло с 2021 года , то да: техника подорожала, покупательная способность, естественно, снизилась, — добавляет председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — В результате мы закупили вдвое меньше техники в прошлом сезоне, чем годом ранее. Вот к чему это привело.