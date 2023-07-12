Тотальный контроль за вашими деньгами. В России внедряют цифровой рубль — объясняем, что это значит

— Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это поддержит развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке, — дает пояснение ЦБ.