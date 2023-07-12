Тотальный контроль за вашими деньгами. В России внедряют цифровой рубль — объясняем, что это значит

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Планируется, что Центральный банк начнет тестировать систему с деньгами и клиентами в августе. Что это такое — короткое и простое объяснение смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это поддержит развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке, — дает пояснение ЦБ.
Цифровой рубль станет третьей разновидностью национальной валюты — вслед за наличными и безналичными деньгами.
Преимуществами цифрового рубля называют: возможность использования без интернета, высокий уровень сохранности и безопасности средств, повышение конкуренции на финансовом рынке, развитие новой платежной инфраструктуры и многое другое.
Широкое внедрение цифровых рублей пройдет поэтапно.
Константин Селянин, кандидат экономических наук, в беседе с нашими коллегами из 72.RU объясняет, что для обычного человека пользование цифровым рублем будет мало чем отличаться от пользования сегодня безналичными деньгами. В качестве одного из минусов он отмечает, что Центробанк не будет начислять проценты на остаток счета.
— Самое главное — вы должны помнить, что любая ваша транзакция теперь будет храниться неограниченное количество времени. Ничего вы с этим сделать не сможете. Особенность — то, что теперь вам, что называется, не скрыться. Уже невозможно будет что-то забыть, потерять и так далее. Понятно, что здесь это будет тотальный уже контроль за вашими деньгами. По крайней мере, в той части, когда используются цифровые рубли, — добавил собеседник.