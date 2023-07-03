Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ — как вырастут зарплаты и пособия

Кроме того, ведомство предложило с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.



— С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

