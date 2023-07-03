Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ — как вырастут зарплаты и пособия

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% — с нового года он составит
Кроме того, ведомство предложило с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.
— С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Ее рассчитывает Росстат. В 2019 году медианная зарплата составляла
Законопроект об увеличении МРОТ представлен на общественное обсуждение.
На 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне
Что зависит от МРОТ
Минимальный размер оплаты труда диктует работодателю, что нельзя платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке. Но не только: его еще используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.
По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, выполнить закон о повышении МРОТ обязан любой работодатель, и никто не может получать зарплату ниже минималки.
Что касается пособий, то изменения можно будет увидеть в 2025 году — их сумму рассчитывают за два предыдущих календарных года. Это пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по безработице. Остальные виды социальной помощи рассчитывают исходя от величины прожиточного минимума, эта цифра меняется каждый год с 1 февраля. Но пока не всем семьям, которые получают единое пособие, удается выйти из-за черты бедности.
— Как им помочь, нужно решать в индивидуальном порядке. Например, выплачивать сумму больше, чем прожиточный минимум на ребенка в определенном субъекте, чтобы дать семье возможность выйти из-за черты бедности, — заявила Светлана Бессараб на пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты» 27 июня.
Также, по словам Светланы Бессараб, в бюджете Социального фонда заложены деньги на индексацию пенсий в феврале и апреле 2025 и 2026. Эти выплаты будут увеличиваться в 2024, 2025 и 2026 годах. После всех индексаций в 2026 году неработающие пенсионеры будут получать