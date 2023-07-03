freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 8/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняЕвро в Новосибирске на время превысил 100 рублей
Все новости
Все новости
Кризис-2023Подробности

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ — как вырастут зарплаты и пособия

Никто не может получать зарплату ниже минималки

754

МРОТ вырастет с 1 января 2024 года

Поделиться

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% — с нового года он составит 19 242 рубля. По данным ведомства, это обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников. Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному.

Кроме того, ведомство предложило с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.

— С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Ее рассчитывает Росстат. В 2019 году медианная зарплата составляла 30 458 рублей, в 2020 году — 32 422 рубля, в 2021 году — 35 370 рублей, в 2022 году — 40 368 рублей.

Законопроект об увеличении МРОТ представлен на общественное обсуждение.

На 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля. Рост минимального размера оплаты труда на 18,5% в следующем году связан с прямым поручением Владимира Путина, который во время послания Федеральному собранию предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.

Что зависит от МРОТ

Минимальный размер оплаты труда диктует работодателю, что нельзя платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке. Но не только: его еще используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, выполнить закон о повышении МРОТ обязан любой работодатель, и никто не может получать зарплату ниже минималки.

Что касается пособий, то изменения можно будет увидеть в 2025 году — их сумму рассчитывают за два предыдущих календарных года. Это пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по безработице. Остальные виды социальной помощи рассчитывают исходя от величины прожиточного минимума, эта цифра меняется каждый год с 1 февраля. Но пока не всем семьям, которые получают единое пособие, удается выйти из-за черты бедности.

— Как им помочь, нужно решать в индивидуальном порядке. Например, выплачивать сумму больше, чем прожиточный минимум на ребенка в определенном субъекте, чтобы дать семье возможность выйти из-за черты бедности, — заявила Светлана Бессараб на пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты» 27 июня.

Также, по словам Светланы Бессараб, в бюджете Социального фонда заложены деньги на индексацию пенсий в феврале и апреле 2025 и 2026. Эти выплаты будут увеличиваться в 2024, 2025 и 2026 годах. После всех индексаций в 2026 году неработающие пенсионеры будут получать 25 690 рублей. Включая и жителей новых российских регионов.

МРОТДеньгиМинтрудЭкономикаПенсииПособияЗарплата
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter