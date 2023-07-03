Курс евро в новосибирских банках превысил 100 рублей — фото из обменников

Сегодня, 3 июля, стоимость продажи евро в нескольких новосибирских банках превысила 100 рублей.
Цена продажи евро с утра превышала 100 рублей в новосибирских отделениях как минимум трех банков. По данным агрегатора Valuta24.ru, дороже всего евровалюта стоила в «Уралсибе» — 104,69, чуть дешевле евро предлагал «Райффайзенбанк» (102,5 рубля), Всероссийский банк развития регионов установил цену в 101,8 рубля.
Нужно отметить, что в конце прошлой недели НГС получил жалобу из другого региона на то, что в банках есть дефицит наличных долларов и евро. Банки якобы требовали заказывать валюту заранее. В понедельник в Новосибирске такой проблемы не было. Корреспондент НГС обзвонил и обошел десяток банков, и только в одном не оказалось в наличии именно евро (доллары были). Еще в одном («Уралсиб») на экране демонстрировался тот самый — наиболее высокий курс, но продажа не велась по причине отсутствия в данном отделении кассы. Во всех остальных учреждениях сотрудники на вопрос о возможности приобрести валюту немедленно отвечали утвердительно.
Рубль начал дешеветь относительно доллара и евро еще в начале июня. Так,
Ко второй половине дня в понедельник, впрочем, ситуация начала выправляться. Предложения покупки евро дороже 100 рублей исчезли. «Уралсиб» к 16:30 предлагал евро по 97,9, «Райффайзен» — по 97,5 рубля.
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