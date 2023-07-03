Курс евро в новосибирских банках превысил 100 рублей — фото из обменников

Нужно отметить, что в конце прошлой недели НГС получил жалобу из другого региона на то, что в банках есть дефицит наличных долларов и евро. Банки якобы требовали заказывать валюту заранее. В понедельник в Новосибирске такой проблемы не было. Корреспондент НГС обзвонил и обошел десяток банков, и только в одном не оказалось в наличии именно евро (доллары были). Еще в одном («Уралсиб») на экране демонстрировался тот самый — наиболее высокий курс, но продажа не велась по причине отсутствия в данном отделении кассы. Во всех остальных учреждениях сотрудники на вопрос о возможности приобрести валюту немедленно отвечали утвердительно.