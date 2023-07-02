Рубль обесценивается восемь недель подряд. Где хранить свои деньги, чтобы всё не потерять?

— Мы считаем, что в текущий момент покупать валюту не стоит, так как, по нашему мнению, вероятность сильного ослабления рубля в дальнейшем низкая. Вместо этого можно обратить внимание на акции российских экспортеров, потому что ослабление рубля позитивно скажется на прибыли компаний. Но если выбирать только между валютами, то я бы предпочел доллар, потому что затем можно разместить эту валюту в замещенные облигации крупных российских экспортеров. Например, выпуски облигаций Газпрома сейчас торгуются с доходностью от 6% до 9% к погашению, — рассказал Денис Бубыкин, персональный брокер Инвестиционного Банка Синара.