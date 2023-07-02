Рубль обесценивается восемь недель подряд. Где хранить свои деньги, чтобы всё не потерять?

Рубль за последнее время сильно обесценился. Курс доллара скачет, в пятницу почти дошел до отметки в 90 рублей. Как сохранить свои деньги, куда стоит инвестировать, чтобы не потерять накопленное?
— Мы считаем, что в текущий момент покупать валюту не стоит, так как, по нашему мнению, вероятность сильного ослабления рубля в дальнейшем низкая. Вместо этого можно обратить внимание на акции российских экспортеров, потому что ослабление рубля позитивно скажется на прибыли компаний. Но если выбирать только между валютами, то я бы предпочел доллар, потому что затем можно разместить эту валюту в замещенные облигации крупных российских экспортеров. Например, выпуски облигаций Газпрома сейчас торгуются с доходностью от 6% до 9% к погашению, — рассказал Денис Бубыкин, персональный брокер Инвестиционного Банка Синара.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что рекомендации индивидуальны, в зависимости от целей и наличия времени у участника торгов. Он добавляет, что в моменте курс может быть низким, но через неделю уже совсем иным.
— В общем по текущему курсу, видится, покупать инвалюту поздно. Коррекция перепроданного рубля может быть быстрой, и можно просто зависнуть в дорогой валюте. А в условиях свершившейся девальвации рубля интересными выглядят акции сырьевиков, ориентированные на внешние рынки и получающие прибыль в твердой валюте. Бумаги нефтяников, металлургов, газовиков вскоре могут учесть фактор упавшего рубля и подрасти в цене, — объяснил эксперт.
Константин Селянин, кандидат экономических наук, выделяет три критерия, на которые надо опираться при сохранении своих сбережений: ставка на сохранение покупательной способности, ликвидность (сбережения должны превратиться в деньги в любой момент), избежание риска рестрикций (ограничения в пользовании имуществом).
— Для большинства россиян я бы дал такой совет: покупайте наличную валюту из набора доллар, евро, юань. Что удастся. Возможно, золото, но это более хлопотный актив. Ничем не выигрывает по сравнению с валютой. Если вы боитесь, что курс будет ходить по валюте вверх и вниз, то стратегически всё равно пойдет вверх. В прошлом государство дало прекрасную возможность закупаться долларами и евро по курсу 50–60 рублей. Тактический ход выглядит просто: если боитесь попасть на пик, что купите по самому дорогому курсу, то разбейте ваши сбережения на пять-шесть частей. Если курс будет расти, у вас будет часть относительно дешевых покупок; если будет падать, значит, последующие покупки будут дешевле. В итоге получите усредненный курс, — объяснил экономист.
На этой неделе курс доллара сильно вырос. В понедельник он достиг отметки в 87 рублей. Затем рубль немного отыграл потери. Однако к концу недели снова стал дешеветь.