Российские компании заработали квадриллион рублей. Что это значит и куда пойдет «сверхприбыль»

Чем удивила статистика

Взрывной рост выручки отечественных организаций и предприятий дал пищу для дискуссий. За 2021 год российские компании заработали, по данным ФНС, 655 триллионов рублей, а в 2022 году лихо перескочили порог в 1,3 квадриллиона. Увеличение доходов почти в два раза налоговики объяснили ростом экспортной выручки в нефтегазовой отрасли и восстановлением потребительского спроса.

