Российские компании заработали квадриллион рублей. Что это значит и куда пойдет «сверхприбыль»

Российские компании отчитались, что за 2022 год заработали 1268 триллионов рублей. Такую статистику опубликовала Федеральная налоговая служба. Согласитесь, мало кто знает, как правильно называется цифра с 15 нулями. Дело в том, что выручка превысила квадриллион рублей впервые в истории нашей страны. Разбираем с экспертами, что за этим стоит — восстановление спроса или реальная инфляция, кому от этого станет легче и наоборот.
Чем удивила статистика
Взрывной рост выручки отечественных организаций и предприятий дал пищу для дискуссий. За 2021 год российские компании заработали, по данным ФНС, 655 триллионов рублей, а в 2022 году лихо перескочили порог в 1,3 квадриллиона. Увеличение доходов почти в два раза налоговики объяснили ростом экспортной выручки в нефтегазовой отрасли и восстановлением потребительского спроса.
Однако прибыль выросла совсем с другой динамикой — с 29,4 триллиона в 2021 году до 31,1 триллиона рублей в
Откуда такой рост
Серьезное расхождение между доходами (выручкой) и прибылью эксперты связали с ростом издержек бизнеса, вызванных санкциями.
— Такой феноменальный рост выручки российских компаний в первую очередь был обеспечен, конечно, высокими мировыми ценами на основные виды российского экспорта и тем, что из-за опасений прекращения поставок западные партнеры спешили закупиться ими впрок, — объяснил 74.RU гендиректор ГК «Мосгорломбард» Алексей Лазутин. — Сказался, конечно, и фактор ускорившейся в прошлом году инфляции. Но его влияние по итогам года существенно менее значительно, чем могло бы быть. В этом году повторения такой ситуации ожидать оснований нет.
Однако есть и ряд других факторов, которые обусловили скачок выручки российского бизнеса, указал эксперт.
— Во-первых, значительно возрос объем государственных заказов, что связано с потребностями СВО и восстановлением тех территорий, которые пострадали от боевых действий. Во-вторых, и это мы наблюдаем даже в нашем бизнесе, семьи контрактников, мобилизованных и участников восстановительных работ, получив повышенные выплаты от государства, повысили потребительскую активность. В-третьих, в России вместе с присоединенными территориями стало больше граждан, то есть увеличился внутренний рынок. Ну и, наконец, в связи с уходом с нашего рынка многих иностранных компаний и прекращением поставок товаров из недружественных стран для российского бизнеса открылось много рыночных ниш, которые сейчас активно заполняются нашими производителями, — перечислил Алексей Лазутин.
Двукратный рост выручки российских компаний можно оценить как положительное явление, указали эксперты.
— Это свидетельствует о развитии экономики и создании новых возможностей для бизнеса и трудоустройства. Рост показателя также может привести к увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, которые потом могут использоваться для социальных нужд, инфраструктуры и обороны, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Небольшой рост прибыли компаний на фоне значительного роста выручки можно объяснить увеличивающимися издержками бизнеса на фоне санкционного давления и других экономических факторов. Кроме того, учитывая высокую инфляцию в России, фактическая прибыль компаний может снизиться, если будет неудачно распределена.
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил НСН», что рекордная выручка российских компаний в квадриллион рублей связана с монопольным повышением цен.
— Компаниям это удалось за счет роста цен. Если выручка растет, а прибыль падает, значит, растут существенно издержки. За счет роста цена, монопольного повышения цен, злоупотребления монопольным положением. Здесь всё очень просто. Импорт подорожал довольно существенно. Курс рубля в определенный момент достигал 120 за доллар. Потом упал, но цены не упали так, как они подскочили, — отметил он.
По его словам, в дальнейшем роста прибыли ожидать не стоит, так как «население нищает», спроса нет, а кредиты дорожают.
Что будет с деньгами
Главный вопрос теперь в том, как российский бизнес распорядится полученными средствами.
— С нашего рынка сейчас ушли иностранные инвесторы, но и для россиян резко ограничена возможность вкладывать деньги за рубежом. В то же время многие компании малого и среднего бизнеса остро нуждаются в привлечении средств на развитие и освоение тех самых освободившихся рыночных ниш. Поэтому они всё чаще выходят на рынок облигаций в качестве эмитентов, а также начинают активно готовиться к размещению своих акций на биржах, — указал Алексей Лазутин. — Если эти две тенденции — рост доходов российских компаний и привлечение средств на развитие на биржевом рынке — встретятся, то в результате мы можем получить мощный экономический рывок.
На положительные последствия для экономики и общества в целом рассчитывает и Владислав Антонов. По его мнению, важно убедиться, что деньги используются правильно и не растрачиваются попусту.
— Будет очень интересно посмотреть на итоги развития экономики второго квартала. Ожидается очень заметный рост многих секторов — как промышленного производства, высоких технологий, туризма, так и сферы услуг с высокой добавленной стоимостью, — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver. — По многим направлениям во многих российских регионах, даже традиционно экономически депрессивных, ожидается дальнейший рост. Ожидается увеличение не только финансовых показателей, но и рост во многих секторах экономики на
Очень важно, чтобы российский рубль сохранял свою стоимость, тогда ценность этого квадриллиона будет оставаться высокой, добавил Владислав Антонов.
Впрочем, «сверхприбыль» российских компаний сейчас как нельзя на руку властям. Как известно, правительство планирует «чрезвычайный» разовый сбор с бизнеса. По предварительным оценкам, он составит 300 миллиардов рублей, а заплатить его нужно до января 2024 года.