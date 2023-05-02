Майские прибавки: кому поднимут пенсии уже в этом месяце

Традиционно пенсии в России индексируют раз в год: страховые — в начале года, а социальные — в апреле. В 2022 году пенсии повышали дважды, повторную индексацию провели в июле из-за высоких темпов инфляции, которые она взяла после объявления спецоперации на Украине. По информации Центробанка, в марте текущего года инфляция составила 3,51%, так что пока о массовой повторной индексации пенсий власти не заикались, однако отдельные категории пенсионеров могут ждать повышения выплат. Мы разобрались, у кого пенсии вырастут уже в мае.
Начнем с работающих пенсионеров, которые ежегодную индексацию опять пропустили — их пенсии не индексируются с 2016 года. Вопрос об отмене этого правила регулярно поднимается, даже появляются законодательные инициативы, но Госдума их стабильно отклоняет. Однако получить свою индексацию работающие пенсионеры все-таки могут — если уволятся или будут трудиться как самозанятые. Так что в мае получить повышенную пенсию смогут те пенсионеры, которые недавно уволились или оформили самозанятость — им положена индексация за все пропущенные годы. Правда, рассчитывать, что все уволившиеся в апреле пенсионеры уже в мае получат пенсию выше, не приходится — начислять выплаты в новом размере могут начать не сразу из-за особенностей оформления документов (заявление подавать не нужно, но иногда информация обновляется не сразу), но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.
Еще один повод для прибавки к пенсии — достижение 80-летия. Ни к каким датам, кроме дня рождения, это повышение не привязано, заявлений тоже подавать не нужно — всё произойдет автоматически. Как только пенсионер отметит юбилей, он получает право на удвоение фиксированной выплаты к пенсии. В 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки — эту сумму прибавят к прочим выплатам, которые он получает. Если в регионе действует районный коэффициент (например, в районах Крайнего Севера), то к этой сумме он тоже применяется.
Повышенную пенсию в мае начнут получать пожилые люди, подавшие в апреле заявления на доплаты за иждивенцев — несовершеннолетних детей и совершеннолетних, но продолжающих обучение по очной форме. Сумма доплаты здесь может варьироваться и будет зависеть от количества иждивенцев, возраста, стажа и состояния здоровья пенсионера.
Помимо повышений пенсии, в мае есть выплата, которую раз в год получают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны — 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Эта выплата была установлена в 2019 году, а в 2020-м к 75-летию Победы ветераны получили по 75 тысяч рублей. В январе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект с предложением сделать выплату в размере 75 тысяч рублей ежегодной, однако его пока не рассматривали даже в первом чтении.
В мае пенсионеров также ждет важное изменение, касающееся порядка выплаты пенсий. Тем, кто получает деньги наличными, теперь доставлять пенсии будут только сотрудники «Почты России». Прежде функцию частично брали на себя частные компании, которые менялись в зависимости от региона, однако теперь их такого права лишили.