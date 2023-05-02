Майские прибавки: кому поднимут пенсии уже в этом месяце

Начнем с работающих пенсионеров, которые ежегодную индексацию опять пропустили — их пенсии не индексируются с 2016 года. Вопрос об отмене этого правила регулярно поднимается, даже появляются законодательные инициативы, но Госдума их стабильно отклоняет. Однако получить свою индексацию работающие пенсионеры все-таки могут — если уволятся или будут трудиться как самозанятые. Так что в мае получить повышенную пенсию смогут те пенсионеры, которые недавно уволились или оформили самозанятость — им положена индексация за все пропущенные годы. Правда, рассчитывать, что все уволившиеся в апреле пенсионеры уже в мае получат пенсию выше, не приходится — начислять выплаты в новом размере могут начать не сразу из-за особенностей оформления документов (заявление подавать не нужно, но иногда информация обновляется не сразу), но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.

