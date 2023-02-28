Родители потеряли детские выплаты за февраль — мы их нашли

Единое универсальное пособие на ребенка было введено в 2023 году, в него объединили пособие на ребенка до трех лет (в народе его прозвали «путинским»), пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Есть ряд условий, без которых пособие не назначается. Получить выплату могут семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума на человека, но только если при этом соблюдены правило нулевого дохода и комплексной оценки нуждаемости. Эти ограничения применялись и ранее, но они всё еще вызывают много вопросов — недавно мы отвечали на самые распространенные из них.