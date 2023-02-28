Родители потеряли детские выплаты за февраль — мы их нашли

Семьи, которым назначено пособие на ребенка в феврале, не получили выплаты — с жалобой на это в редакцию обратились читатели. Речь идет о едином универсальном пособии, в которое с начала этого года объединили большую часть детских выплат. Выплаты за первый месяц 2023 года родители получили в январе, а вот в феврале деньги так и не пришли. В Социальном фонде объяснили это изменением порядка выплаты пособий.
— С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. <...> В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца — в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март, — сообщается на сайте Социального фонда.
Единое универсальное пособие на ребенка было введено в 2023 году, в него объединили пособие на ребенка до трех лет (в народе его прозвали «путинским»), пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Есть ряд условий, без которых пособие не назначается. Получить выплату могут семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума на человека, но только если при этом соблюдены правило нулевого дохода и комплексной оценки нуждаемости. Эти ограничения применялись и ранее, но они всё еще вызывают много вопросов — недавно мы отвечали на самые распространенные из них.