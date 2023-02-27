Пора готовить документы! За что можно получить налоговый вычет в 2023 году

Как устроен налоговый вычет?

Налоговый вычет — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу. Например, работодатель платит вам 10 тысяч рублей, вся эта сумма облагается подоходным налогом, он в России составляет 13%. Таким образом, размер налога должен составить 1,3 тысячи рублей, а на руки человек получит 8,7 тысячи.



Если у человека есть право на налоговый вычет, то налог будут насчитывать не на весь доход, а на ту часть, которая выше суммы налогового вычета. Например, стандартный налоговый вычет на первого ребенка составляет 1,4 тысячи рублей. Эта сумма для налоговой неприкосновенна, а всё остальное облагается налогом в обычном порядке. То есть при доходе 10 тысяч рублей налоговой базой будут только 8,6 тысячи рублей. Размер налога составит 1118 рублей, а на руки человек получит 8882 рубля.

