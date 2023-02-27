Пора готовить документы! За что можно получить налоговый вычет в 2023 году

В российском законодательстве предусмотрено несколько вариантов налоговых вычетов. Это, грубо говоря, такая поблажка для налогоплательщиков — при определенных условиях государство не облагает налогами некоторую часть их доходов. Например, ежемесячно стандартный налоговый вычет получают родители несовершеннолетних детей, инвалиды 1-й и 2-й групп и некоторые другие категории льготников. Раз в год можно оформить социальный налоговый вычет — на него имеет право каждый резидент и гражданин, но только при условии, что в прошлом году он потратил деньги на определенные нужды. Ограничений много, но забрать часть уплаченных налогов назад возможно. Давайте разберемся как.
Как устроен налоговый вычет?
Налоговый вычет — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу. Например, работодатель платит вам 10 тысяч рублей, вся эта сумма облагается подоходным налогом, он в России составляет 13%. Таким образом, размер налога должен составить 1,3 тысячи рублей, а на руки человек получит 8,7 тысячи.
Если у человека есть право на налоговый вычет, то налог будут насчитывать не на весь доход, а на ту часть, которая выше суммы налогового вычета. Например, стандартный налоговый вычет на первого ребенка составляет 1,4 тысячи рублей. Эта сумма для налоговой неприкосновенна, а всё остальное облагается налогом в обычном порядке. То есть при доходе 10 тысяч рублей налоговой базой будут только 8,6 тысячи рублей. Размер налога составит 1118 рублей, а на руки человек получит 8882 рубля.
При таких суммах выглядит не как что-то существенное, но на самом деле за год накапливается. А социальный налоговый вычет еще и значительно больше — можно получить его на суммарные траты до 120 тысяч рублей в год по общему правилу. То есть на руки можно получить
Социальный налоговый вычет предоставляется, если человек оплачивал обучение, лечение, страхование, вкладывался в благотворительность или собственную пенсию. Периодически в этом списке что-то меняется: например, под лечением раньше подразумевалась только оплата медицинских услуг и медикаментов из перечня правительства, а с 2020 года сюда входят любые назначенные врачом препараты.
Новое в 2023 году: налоговый вычет на спорт
В позапрошлом году был принят закон, который вводит налоговый вычет за поддержание себя в хорошей форме. В 2022 году он вступил в силу, но впервые воспользоваться им можно сейчас, подав декларацию по итогам 2022 года.
— В 2023 году впервые можно оформить вычет на занятия фитнесом и физкультурой. Для того чтобы воспользоваться, нужно предоставить договор с организацией или ИП о том, что человек в прошлом году оплачивал для себя или детей физкультурно-оздоровительные услуги, — говорит юрист компании Benefactum Денис Валдеев. — Если вы эти чеки не собирали, то можно попробовать обратиться за ними в организацию, которой вы платили. В законе написано, что нужно предоставить документы на оплату, я думаю, что можно обратиться в тот же самый фитнес-центр, у них должны сохраниться чеки и данные о платежах.
Всё, конечно, не так просто: важно, чтобы эта организация входила в перечень, утвержденный Минспортом. Этот документ можно найти на сайте министерства, в прошлом году в нем было более трех с половиной тысяч учреждений.
Как оформить социальный налоговый вычет
По закону сведения о доходах физлиц за 2022 год подаются в налоговую не ранее 1 марта 2023 года, соответственно, после этой даты можно подаваться и на вычет. Получить социальный налоговый вычет можно за последние три года.
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же — нужно собрать документы. Для начала — подтверждающие ваше право на вычет.
Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией, за спорт — с организацией из списка Минспорта, за лечение — договор с медучреждением и справка об оказании медицинских услуг. Также во всех случаях нужны чек или квитанция об оплате. Если вычет вы получаете за покупку лекарства — нужен рецепт на препарат и чек на его покупку. В некоторых случаях рецепт забирают в аптеке, поэтому, если вы знаете, что ваш препарат строго рецептурный, позаботьтесь заранее, чтобы у вас была копия документа с печатями медицинского учреждения и врача. Лекарства, купленные без рецепта и назначения врача, налоговая не учитывает.
Если вы получаете вычет за родственника (список небольшой: это родители, дети, один из супругов) — подготовьте документ, подтверждающий родство. Свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака. Обратите внимание, что, если вы оформляете вычет за услуги на ваших детей или родителей, платежные документы должны быть оформлены на тех, кто платит и хочет получить вычет, то есть на вас. При оплате услуг для мужа или жены документы можно оформлять на кого угодно.
Теперь можно отправляться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и заказать справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и заполнить его. Теперь вместе со всеми этими документами, паспортом и чеками идем в налоговую или сканируем их и вносим данные в личный кабинет налогоплательщика. Для оформления в личном кабинете справка 2-НДФЛ не нужна — данные в нем появляются, как только отчитается работодатель.
Сколько денег вернет налоговая
Зависит от того, сколько налогов вы заплатили и сколько денег потратили. Максимум социального вычета — 120 тысяч рублей, то есть
Если заработок за год был меньше социального вычета, то и вернут меньше. Если заработка и, как следствие, налогов не было — возвращать нечего. Например, неработающие пенсионеры не могут получить налоговый вычет — они не платят подоходный налог.
21 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что размеры социального налогового вычета нужно увеличить.
— Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей, — заявил президент.
Когда вступят в силу новые правила и можно ли будет получить увеличенный налоговый вычет уже в этом году, станет понятно после того, как примут соответствующие документы, а пока почитайте, что уже сейчас известно об этих изменениях.
Обычно поручения президента из посланий Федеральному собранию за прошлые годы выполнялись довольно быстро. Например, анонсированные Путиным в январе 2020 года пособия на детей от 3 до 7 лет семьи получили уже в июне того же года.