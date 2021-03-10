Как забрать у государства деньги, потраченные на лекарства: инструкция

1
Вычет можно получить вообще за все купленные лекарства?
Да. Правило, по которому на вычет отправлялись только медикаменты из перечня правительства, отменили в
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2
Какие документы нужны?
Любые, подтверждающие назначение и оплату лекарств. Чаще всего это рецепт от врача и чек из аптеки.
Раньше налоговая требовала специальный бланк рецепта: его должны были оформить по форме № 107-1/у с ИНН и штампом. И с этим пунктом сразу возникли вопросы — как у больниц, так и у налогоплательщиков. Минфин все-таки дал разъяснения: если на бланке нет штампа для налоговой и ИНН, то это не повод отказывать в вычете.
Бывают случаи, когда даже рецепта не надо — вычет можно оформить по выписке из медицинской карты пациента. Если он, например, лечился в стационаре и в это время докупал лекарства за свой счет.
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3
Я получу вычет только за свои лекарства?
Оформить вычет можно и за лекарства для близких родственников — родителей, супруга и детей до
Помните, что вычет оформляется только на тех, кто платил налог на доходы. Налогоплательщик должен быть резидентом РФ, покупать лекарства за собственные деньги (а не за счет работодателя, например), платить НДФЛ. Если нет налогооблагаемого дохода, вернуть НДФЛ нельзя, так как он не начисляется и не уплачивается.
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4
Сколько денег вернут?
Все траты не возместят, только 13%. Максимальная сумма —
С дорогостоящего лечения вам вернут больше денег (13% от его стоимости), но всё равно не больше, чем заплатили НДФЛ за год. Это траты именно на лечение или покупку медицинского оборудования, утвержденного специальным перечнем. Например, инсулиновую помпу или процедуру ЭКО.
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5
Какие еще расходы можно прибавить в вычет?
Всё, что связано с лечением, — платный забор анализов, обследования, приемы врачей, медицинская диагностика. На каждую услугу вам понадобится чек из аптеки, договор с медицинской организацией и справка об оказании услуг.
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6
Документы собраны, что дальше?
Возьмите у работодателя справку об уплаченном НДФЛ, заполните декларацию, отдайте документы в ФНС на камеральную проверку и ждите. В среднем проверка длится до трех месяцев, еще
Помните, что в этом году вы можете получить вычет за лекарства и лечение, которые были не только в 2020 году, но и за предыдущие два. Для этого вам опять же понадобятся платежные документы по каждому году, справка 2-НДФЛ и отдельная декларация.
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7
Что еще почитать о вычете
Этой весной ФНС обещает автоматизировать получение налоговых вычетов. Оптимизацию налоговики намерены начать с имущественных вычетов по НДФЛ — на покупку недвижимости, погашение процентов по кредитам, израсходованным на новое строительство или покупку жилья. Но пока мы дожидаемся нововведений, можно вернуть свое по старой схеме. Подробная инструкция о том, как оформить налоговый вычет, — по этой ссылке.
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