Как забрать у государства деньги, потраченные на лекарства: инструкция

Любые, подтверждающие назначение и оплату лекарств. Чаще всего это рецепт от врача и чек из аптеки.

Раньше налоговая требовала специальный бланк рецепта: его должны были оформить по форме № 107-1/у с ИНН и штампом. И с этим пунктом сразу возникли вопросы — как у больниц, так и у налогоплательщиков. Минфин все-таки дал разъяснения: если на бланке нет штампа для налоговой и ИНН, то это не повод отказывать в вычете.

Бывают случаи, когда даже рецепта не надо — вычет можно оформить по выписке из медицинской карты пациента. Если он, например, лечился в стационаре и в это время докупал лекарства за свой счет.