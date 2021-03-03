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Вам деньги не нужны? Как вернуть налоговый вычет в 2021 году

Вам деньги не нужны? Как вернуть налоговый вычет в 2021 году

Разбираемся, на какую сумму вы можете рассчитывать и какие документы нужны

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ФНС обещает, что скоро мы будем подавать заявление на возврат в один клик

ФНС обещает, что скоро мы будем подавать заявление на возврат в один клик

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Этой весной ФНС обещает автоматизировать получение налоговых вычетов. Оптимизацию налоговики намерены начать с имущественных вычетов по НДФЛ — на покупку недвижимости, погашение процентов по кредитам, израсходованным на новое строительство или покупку жилья. Но пока мы дожидаемся нововведений, пришло время вернуть свое. Разбираемся, кому положен налоговый вычет и как его оформить.

1

За что можно получить вычет?

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой недвижимости, расходами на лечение, обучение и т. д. Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога.

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов. Получить их могут граждане РФ, а также иностранцы, проживающие в России больше 183 дней в году и выплачивающие налог с полученного дохода.

Пять основных&nbsp;налоговых вычетов на социально значимые расходы

Пять основных налоговых вычетов на социально значимые расходы

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2

Какие нужны документы?

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую. Или заполнить в личном кабинете налогоплательщика. Тогда не нужны даже справки 2-НДФЛ, а данные в нем появляются, как только отчитается работодатель.

Если налоговый вычет у вас с покупки недвижимости, то к этим бумагам нужно приложить договор купли-продажи, платежный документ или расписку, акт приема-передачи, документ о праве собственности, а также ипотечный договор и справку из банка, если вы платите ипотеку.

Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией и квитанции об оплате, а когда о лечении — договор с медучреждением, справка об оказании медицинских услуг и квитанция, рецепт на лекарство и чек на его покупку. В некоторых случаях рецепт забирают в аптеке, поэтому, если вы знаете, что ваш препарат строго рецептурный, позаботьтесь заранее, чтобы у вас была копия документа с печатями медицинского учреждения и врача.

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3

Сколько я получу?

Вернуть у государства вы можете 13% от суммы, которую заплатили за лечение, лекарства, обучение, жилье и так далее.

Лимит, по которому можно получить вычет за жилье, — 2 миллиона рублей (максимум вам вернется 260 тысяч рублей). То есть, если квартира стоила 1,8 миллиона рублей, вычет получите с этой суммы, если 5 миллионов — то только с 2 миллионов рублей. Если на вычет получается больше, чем вы уплатили НДФЛ государству, то остаток вам вернут в следующем году. Кроме того, вам вернут сумму НДФЛ с оплаченных процентов по ипотеке, здесь лимит — 3 миллиона рублей.

Максимум социального вычета — 120 тысяч рублей, исключением является особый перечень дорогостоящих видов лечения, по которым можно получить вычет в неограниченном размере.

Помните, что сумма вычета не превышает сумму НДФЛ, уплаченную за год. Подавать на социальные вычеты можно за три года (в 2021 году — за 2018–2020-й), для этого вам понадобятся справки 2-НДФЛ за этот срок. На имущественный такого ограничения нет.

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4

Кто не получит вычет?

Получить налоговый вычет может только тот, кто платит налоги, то есть пенсионерам и безработным он не положен. Если студент не работает, то налоговый вычет за оплату его обучения могут получить родители, пока ему не исполнится 24 года. Лечение и медикаменты можно оплачивать для себя, несовершеннолетних детей, родителей и супругов — за всё вернут деньги.

Получить налоговый вычет можно в течение трех лет. То есть, если родители студента только на его четвертом курсе вспомнят о том, что можно вернуть часть денег, деньги за первый курс им уже не отдадут.

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5

Когда ждать денег?

Наберитесь терпения. Для получения налогового вычета нужно, чтобы сперва ФНС провела камеральную проверку. Сейчас она длится до трех месяцев, еще 30 дней отводится на перечисление денег на счет налогоплательщика.

В конце прошлого года руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что ФНС готова сократить сроки предоставления налоговых вычетов до полутора месяцев. Сейчас как раз тестируется новая технология, которая объединит личные кабинеты налогоплательщика с данными онлайн-касс. Это позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

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НДФЛденьгиналогиналоговый вычет
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