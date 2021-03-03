Вам деньги не нужны? Как вернуть налоговый вычет в 2021 году

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ , а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую. Или заполнить в личном кабинете налогоплательщика. Тогда не нужны даже справки 2-НДФЛ , а данные в нем появляются, как только отчитается работодатель.



Если налоговый вычет у вас с покупки недвижимости, то к этим бумагам нужно приложить договор купли-продажи, платежный документ или расписку, акт приема-передачи, документ о праве собственности, а также ипотечный договор и справку из банка, если вы платите ипотеку.



Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией и квитанции об оплате, а когда о лечении — договор с медучреждением, справка об оказании медицинских услуг и квитанция, рецепт на лекарство и чек на его покупку. В некоторых случаях рецепт забирают в аптеке, поэтому, если вы знаете, что ваш препарат строго рецептурный, позаботьтесь заранее, чтобы у вас была копия документа с печатями медицинского учреждения и врача.

