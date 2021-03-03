Вам деньги не нужны? Как вернуть налоговый вычет в 2021 году

1
За что можно получить вычет?
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой недвижимости, расходами на лечение, обучение и
Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов. Получить их могут граждане РФ, а также иностранцы, проживающие в России больше
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2
Какие нужны документы?
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме
Если налоговый вычет у вас с покупки недвижимости, то к этим бумагам нужно приложить договор купли-продажи, платежный документ или расписку, акт приема-передачи, документ о праве собственности, а также ипотечный договор и справку из банка, если вы платите ипотеку.
Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией и квитанции об оплате, а когда о лечении — договор с медучреждением, справка об оказании медицинских услуг и квитанция, рецепт на лекарство и чек на его покупку. В некоторых случаях рецепт забирают в аптеке, поэтому, если вы знаете, что ваш препарат строго рецептурный, позаботьтесь заранее, чтобы у вас была копия документа с печатями медицинского учреждения и врача.
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3
Сколько я получу?
Вернуть у государства вы можете 13% от суммы, которую заплатили за лечение, лекарства, обучение, жилье и так далее.
Лимит, по которому можно получить вычет за жилье, —
Максимум социального вычета —
Помните, что сумма вычета не превышает сумму НДФЛ, уплаченную за год. Подавать на социальные вычеты можно за три года (в
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4
Кто не получит вычет?
Получить налоговый вычет может только тот, кто платит налоги, то есть пенсионерам и безработным он не положен. Если студент не работает, то налоговый вычет за оплату его обучения могут получить родители, пока ему не исполнится
Получить налоговый вычет можно в течение трех лет. То есть, если родители студента только на его четвертом курсе вспомнят о том, что можно вернуть часть денег, деньги за первый курс им уже не отдадут.
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5
Когда ждать денег?
Наберитесь терпения. Для получения налогового вычета нужно, чтобы сперва ФНС провела камеральную проверку. Сейчас она длится до трех месяцев, еще
В конце прошлого года руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что ФНС готова сократить сроки предоставления налоговых вычетов до полутора месяцев. Сейчас как раз тестируется новая технология, которая объединит личные кабинеты налогоплательщика с данными онлайн-касс. Это позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.
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