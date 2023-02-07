Дроны из Новосибирска заменят импортные аналоги на военных операциях — их будут делать в НГТУ

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов создали на базе Новосибирского государственного технического университета. Об этом ТАСС 7 февраля рассказал руководитель центра Денис Котин.
— Глобальная задача развития центра компетенций — сделать стопроцентную локализацию отечественных комплектующих в составе беспилотных летательных аппаратов, — цитирует Котина ТАСС.
Руководитель центра рассказал о созданном макетном образце микробеспилотного летательного аппарата «Шмель». Его вес — 85 граммов, дрон развивает скорость до
По словам Котина, на базе центра будут обучать операторов беспилотников и создавать соответствующий софт.
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2 февраля стало известно, что конструкторы бюро «Спектр-Инжиниринг» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. НГС связался с разработчиками отечественного дрона-камикадзе и узнал о его характеристиках.