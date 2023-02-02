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Спецоперация на Украине

Дроны-камикадзе для СВО поставит конструкторское бюро из Новосибирска

Исполнительный директор бюро рассказал НГС о боевых качествах беспилотного летательного аппарата

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Фотографию дрона-камикадзе передавать СМИ конструкторам запрещают. Редакции предоставили изображение похожего беспилотника

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Конструкторы бюро «Спектр-Инжиниринг» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. НГС связался с разработчиками отечественного дрона-камикадзе.

— Наша разработка будет использоваться на дистанциях 5—25 км. После доработки модуля связи и шифрования канала дистанция вырастет до 100 км. Дрон будет работать по тяжелой броневой технике в упреждение того, что появится в ближайшие 2 месяца в границах СВО. Барражирующий снаряд сможет пробить броню до 100 мм, этого достаточно, чтобы вывести из строя тот же самый танк Leopard, — рассказал НГС о беспилотнике исполнительный директор «КБ Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков.

Барражирующий боеприпас представляет собой гибрид снаряда и беспилотника, говорит Братеньков. По сути, аппарат — это дрон-камикадзе, который пикирует на объекты и взрывается вместе с ними. Фактически это означает, что к снаряду прикрепили крылья, мотор, систему наведения, систему распознавания и запустили в небо, откуда дрон будет выслеживать и поражать цель.

Стоимость каждой «птички», по словам конструктора, — около 2,5 миллиона рублей. Бюро может поставлять до 100 единиц техники в месяц.

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— Стоимость того же Leopard — половина миллиарда рублей, на его уничтожение потребуется в среднем две «птички». Арифметика простая: тратим 5 миллионов, противник теряет полмиллиарда, — добавил Братеньков.

ООО «Конструкторское бюро Спектр-Инжиниринг» создано в июле 2019 года, гендиректор и единственный учредитель — Максим Детинов.

30 января вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов прибыл в зону СВО. Он является командиром элитного батальона «Вега».

БеспилотникСнарядСВО
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