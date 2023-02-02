Дроны-камикадзе для СВО поставит конструкторское бюро из Новосибирска

Конструкторы бюро «Спектр-Инжиниринг» в Новосибирске создали дрон для уничтожения инновационного немецкого танка Leopard на СВО. НГС связался с разработчиками отечественного дрона-камикадзе.
— Наша разработка будет использоваться на дистанциях 5—
Барражирующий боеприпас представляет собой гибрид снаряда и беспилотника, говорит Братеньков. По сути, аппарат — это дрон-камикадзе, который пикирует на объекты и взрывается вместе с ними. Фактически это означает, что к снаряду прикрепили крылья, мотор, систему наведения, систему распознавания и запустили в небо, откуда дрон будет выслеживать и поражать цель.
Стоимость каждой «птички», по словам конструктора, — около 2,5 миллиона рублей. Бюро может поставлять до 100 единиц техники в месяц.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Стоимость того же Leopard — половина миллиарда рублей, на его уничтожение потребуется в среднем две «птички». Арифметика простая: тратим 5 миллионов, противник теряет полмиллиарда, — добавил Братеньков.
ООО «Конструкторское бюро Спектр-Инжиниринг» создано в июле 2019 года, гендиректор и единственный учредитель — Максим Детинов.
30 января вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов прибыл в зону СВО. Он является командиром элитного батальона «Вега».