Дроны-камикадзе для СВО поставит конструкторское бюро из Новосибирска

— Наша разработка будет использоваться на дистанциях 5— 25 км . После доработки модуля связи и шифрования канала дистанция вырастет до 100 км . Дрон будет работать по тяжелой броневой технике в упреждение того, что появится в ближайшие 2 месяца в границах СВО. Барражирующий снаряд сможет пробить броню до 100 мм , этого достаточно, чтобы вывести из строя тот же самый танк Leopard, — рассказал НГС о беспилотнике исполнительный директор «КБ Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков.

