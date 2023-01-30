С 1 февраля вырастут выплаты и пособия: кто получит прибавку

В России с 1 февраля вырастет материнский капитал, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и героям труда, детские пособия и еще ряд мер соцподдержки. Об этом сообщает Социальный фонд РФ. По информации фонда, все выплаты будут проиндексированы на 11,9% — это плановое повышение, которое проводят раз в год. Например, материнский капитал на первенца с 1 февраля вырастет с 524,5 тысячи рублей до 586,9 тысячи рублей, на второго ребенка — с 693,1 до 775,6 тысячи рублей.
Ежемесячные выплаты (ЕДВ) составят для инвалидов первой группы 5 тысяч рублей, второй группы — 3,5 тысячи рублей, третьей группы — 2,7 тысячи рублей, детям-инвалидам — 3,5 тысячи рублей. Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников с 1 февраля 2023 года будет составлять 32,1 тысячи рублей, компенсация набора социальных услуг — 1,5 тысячи рублей. Эти деньги люди с инвалидностью получают дополнительно к пенсии, которую в этом году проиндексировали с 1 января.
Сейчас индексация пенсий полагается только тем, кто не работает, однако это может измениться уже в обозримом будущем — правительство должно изучить вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам до 15 апреля.
ЕДВ для ветеранов боевых действий вырастет до 3,9 тысячи рублей, для героев России и полных кавалерах Ордена славы — до 83,5 тысячи рублей, для героев труда — до 61,6 тысячи рублей.
Некоторые детские пособия выросли еще с 1 января, кроме того целый ряд выплат был объединен в так называемое единое универсальное пособие, а еще изменились правила выплаты пособий из материнского капитала. С 1 февраля будут проиндексированы пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное и максимальное пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, единовременное и ежемесячное пособия беременной жене военнослужащего по призыву.