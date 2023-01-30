С 1 февраля вырастут выплаты и пособия: кто получит прибавку

В России с 1 февраля вырастет материнский капитал, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и героям труда, детские пособия и еще ряд мер соцподдержки. Об этом сообщает Социальный фонд РФ. По информации фонда, все выплаты будут проиндексированы на 11,9% — это плановое повышение, которое проводят раз в год. Например, материнский капитал на первенца с 1 февраля вырастет с 524,5 тысячи рублей до 586,9 тысячи рублей, на второго ребенка — с 693,1 до 775,6 тысячи рублей.