Заявления на новое детское пособие начнут принимать уже на следующей неделе. Кому из родителей готовиться?

По этому принципу уже назначают пособие беременным, а также пособия на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет, так что по большому счету изменения коснутся только пособия на детей до трех лет — сейчас его назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. Комплексную оценку нуждаемости к этим семьям не применяют. Однако были у этой выплаты и свои минусы — во-первых, получить ее можно было только на первого и второго ребенка, во-вторых, на второго ребенка деньги давали не из бюджета, а из средств материнского капитала. Если же семья прежде потратила его, например на жилье, то выплат автоматически лишалась.