Заявления на новое детское пособие начнут принимать уже на следующей неделе. Кому из родителей готовиться?

В 2023 году в России появятся новые выплаты для семей с детьми и беременных женщин. По большому счету власти просто объединили ряд мер соцподдержки в единое пособие, однако появятся и некоторые изменения. 19 декабря вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства рассказала об основных правилах универсального пособия, а мы собрали всю информацию, которая о нем имеется на данный момент.
Какие пособия объединят в универсальное?
За последние пять лет федеральные власти ввели ряд пособий для семей с детьми. Начиналось всё в 2018 году с пособий на первого и второго ребенка до полутора лет, позже эту выплату продлили и стали платить на детей до трех лет. Активизировалось введение мер поддержки во время пандемии: появились пособия беременным в трудной ситуации, выплаты одиноким родителям и пособия на детей от трех до семи лет. В первый год пандемии еще были единоразовые выплаты — например, к Новому году семьи получили по пять тысяч рублей на каждого дошкольника, однако эта практика не прижилась. Зато в 2022 году появилось пособие на детей от восьми до шестнадцати лет. Все эти новые выплаты и решили объединить в одну.
Что изменится?
Для большей части выплат правила назначения не поменяются. Пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Это значит, что оценивать будут не только доход семьи, но и имущество: квартиры, машины, дачи, гаражи, земельные участки и даже банковские вклады. Комплексная оценка нуждаемости включает еще и правило нулевого дохода. Коротко его можно выразить так: в пособии откажут, если взрослые не работают. Для того чтобы семья имела право на пособие, все взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Исключение могут сделать по уважительной причине, но список таких причин строго ограничен.
По этому принципу уже назначают пособие беременным, а также пособия на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет, так что по большому счету изменения коснутся только пособия на детей до трех лет — сейчас его назначают, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. Комплексную оценку нуждаемости к этим семьям не применяют. Однако были у этой выплаты и свои минусы — во-первых, получить ее можно было только на первого и второго ребенка, во-вторых, на второго ребенка деньги давали не из бюджета, а из средств материнского капитала. Если же семья прежде потратила его, например на жилье, то выплат автоматически лишалась.
— Семья с низкими доходами сможет получать единое пособие на каждого ребенка в семье вне зависимости от очередности рождения, — сообщила Татьяна Голикова. — Сейчас не все нуждающиеся семьи с маленькими детьми до трех лет охвачены государственной поддержкой. Выплату на второго ребенка сейчас можно оформить только из средств материнского капитала. А пособия на третьих и последующих детей сейчас не выплачиваются в семи регионах. С введением единого пособия эти проблемы будут решены.
Размер пособия на детей будет дифференцирован: 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. Базово назначают половину ПМ, если этого недостаточно, чтобы доходы поднялись выше прожиточного минимума, добавляют еще четверть, если и этого мало — платят в максимальном размере. Детский ПМ в каждом регионе собственный, в среднем по стране в 2022 году он составляет
Когда и как подавать заявление?
Подать заявление можно как лично в МФЦ и клиентской службе социального фонда, так и на «Госуслугах». Причем на «Госуслугах» оформить его можно будет уже с 28 декабря текущего года. В январе все заполненные заявления будут переданы в социальный фонд. В бумажном виде подать заявление можно будет после праздников, с 9 января 2023 года. Никаких дополнительных справок для этого не потребуется: информацию о доходах и имуществе соцфонд самостоятельно запросит у других ведомств.
Первые выплаты, согласно заявлению Голиковой, семьи получат уже во второй половине января.