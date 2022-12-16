Центробанк во второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

— Те события, которые могут повлиять решающим образом на инфляцию, либо произошли совсем недавно, и не видно их последствий, либо должны в ближайший месяц произойти, — объяснил экономист. — Было два проинфляционных события — увеличение тарифов на ЖКХ и введение потолка цен на российскую нефть странами ЕС. Последствия для российского бюджета и валютного рынка пока не до конца понятны, но это фактор проинфляционного давления. С другой стороны, в конце года скачка инфляции как такового не произошло. В этих условиях, когда есть баланс факторов, Центробанк продолжит таргетировать ставку по уровню инфляции. Вследствие этого разумно оставить её на сегодняшнем уровне.