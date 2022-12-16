Центробанк во второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

Банк России снова оставил ключевую ставку без изменений — 7,5% годовых. Большую часть 2022 года значение ключевой ставки неизменно падало, а 28 октября её впервые не стали менять. Напомним, 20 февраля ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20% — это было рекордно высокое значение на фоне начала спецоперации, введения против России санкций и органичительных мер.
По прогнозу Банка России, в 2024 году годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4%. Ранее в ЦБ уточняли, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики.
Экономист Константин Селянин тоже говорил о том, что ключевая ставка практически со стопроцентной вероятностью останется неизменной. По его словам, это объясняется тем, что сейчас соблюдается баланс проинфляционных факторов и факторов, сдерживающих инфляцию.
— Те события, которые могут повлиять решающим образом на инфляцию, либо произошли совсем недавно, и не видно их последствий, либо должны в ближайший месяц произойти, — объяснил экономист. — Было два проинфляционных события — увеличение тарифов на ЖКХ и введение потолка цен на российскую нефть странами ЕС. Последствия для российского бюджета и валютного рынка пока не до конца понятны, но это фактор проинфляционного давления. С другой стороны, в конце года скачка инфляции как такового не произошло. В этих условиях, когда есть баланс факторов, Центробанк продолжит таргетировать ставку по уровню инфляции. Вследствие этого разумно оставить её на сегодняшнем уровне.
В прошлый раз ключевую ставку оставили без изменений на уровне 7,5%, это произошло 28 октября. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано, поскольку текущие темпы прироста цен в целом остаются низкими, а это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Также в Банке России отметили, что динамика деловой активности складывается лучше, чем там предполагали в июле, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Что еще почитать о кризисе в российской экономике:
- Власти хотят заставить россиян тратить больше денег. Эксперты рассказывают, конфискуют ли сбережения.
- Что будет с зарплатами в 2023 году (мы нашли тех, у кого они вырастут).
- Эксперты предрекают спад мировой экономике — рассказыываем, затронет ли это Россию.