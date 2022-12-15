СЕЙЧАС -24°С
Пробки 4/10
usd 63.36
eur 67.45
Тема дняМассовое ДТП
Все новости
Все новости

Как вырастут детские пособия с новым прожиточным минимумом: смотрим суммы в Новосибирской области

Большинство выплат будут начислять с 2023 года по новым правилам

988

Размер пособия составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума

Поделиться

Детские пособия в Новосибирске вырастут после поднятия уровня прожиточного минимума. Он учитывается при принятии решения о назначении и сумме пособий на детей.

Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года.

— Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, — объяснили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 16 054 рубля — это будет максимальный размер выплат. В 2022 год он был 15 318 рублей. Для детей прожиточный минимум теперь — 15 261 рублей, что на 699 рублей больше, чем в 2021 году.

При этом пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком.

По теме

ВыплатыВыплаты на детейДетские пособияПрожиточный минимум
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter