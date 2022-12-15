Как вырастут детские пособия с новым прожиточным минимумом: смотрим суммы в Новосибирской области

Детские пособия в Новосибирске вырастут после поднятия уровня прожиточного минимума. Он учитывается при принятии решения о назначении и сумме пособий на детей.
Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года.
— Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, — объяснили в отделении ПФР по Новосибирской области.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 16 054 рубля — это будет максимальный размер выплат. В 2022 год он был 15 318 рублей. Для детей прожиточный минимум теперь — 15 261 рублей, что на 699 рублей больше, чем в 2021 году.
При этом пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком.