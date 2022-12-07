Уехавшие за границу будут платить повышенный налог? Разбираемся в заявлениях Госдумы и законах

После того как в сентябре Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, некоторые россияне приняли решение уехать из страны. Кто-то уже вернулся, но многие до сих пор остаются за границей. На днях член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что уехавшие на фоне мобилизации будут платить повышенный подоходный налог — 30%. Мы изучили налоговое законодательство и поговорили с юристами, чтобы разобраться, что это за правило.
— Если человек уехал из РФ и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ, — цитирует депутата портал URA.RU — У нас этот срок — полгода. Если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Размер налога увеличивается, потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина.
Если коротко: отчасти депутат прав, налоговыми резидентами считаются те, кто постоянно проживает в России. Это правило не текущего года и никак не связано с мобилизацией, такое положение существовало и раньше. Согласно Налоговому кодексу РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Однако в письме ФНС от 11 декабря 2015 года говорится, что физическое лицо может рассматриваться в качестве налогового резидента России, если оно располагает в стране «постоянным жилищем». Это подтверждается наличием в собственности жилья или постоянной пропиской.
— Таким образом, сам по себе факт нахождения физического лица в Российской Федерации менее 183 календарных дней в течение налогового периода (календарного года), по мнению ФНС России, не приводит к автоматической утрате статуса налогового резидента Российской Федерации, — говорит юрист, руководитель практики налогового права и налоговых споров юридической фирмы «Мазка, Метёлкин, Бушмин и Партнеры» Ярослав Летуто.
Если же ни регистрации, ни собственного жилья у человека в России нет, то он действительно перестанет быть налоговым резидентом, если в течение года будет жить за пределами страны более 183 дней. Но если человек выехал именно после начала мобилизации, то есть в сентябре-октябре — пока этот срок не истек.
— Миграционное законодательство ряда государств содержит требования о том, что условный россиянин не может находиться на территории такого государства более какого-то периода времени непрерывно (например, 90 дней), если не имеет иных разрешающих документов — например, вида на жительство или разрешения на работу. Но это никак не связано с вопросами налогообложения, это вопросы миграционного законодательства, — говорит юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Для соблюдения условий иностранцы, пребывающие на территории такого государства, просто на сутки выезжают за его пределы и, возвратившись повторно, могут снова исчислять свой период пребывания в нем (снова те же 90 дней).
Такого суточного возвращения в Россию для поддержания статуса резидента будет недостаточно — чтобы его сохранить, нужно будет провести в стране полгода, неважно — подряд или с периодическими отъездами, но этот срок должен набежать.
Сам отъезд человека из страны налоговую не беспокоит — инспекция ориентируется на те данные о резидентстве, которые получает от налоговых агентов: брокера, работодателя. Данные о пересечении границы каждым человеком ведомству не поступают. Но ФНС может запросить сведения у госорганов о пересечении границы конкретным человеком, если у нее есть какие-то подозрения: например, разыскивает должников.
— С одной стороны, закон не обязывает вас сообщать о том, что вы теперь нерезидент. Ответственности за несообщение тоже не предусмотрено, — говорит Ярослав Летуто. — С другой стороны, обязанность подать декларацию и самостоятельно уплатить налог, не удержанный налоговым агентом, следует из пп. 4 п. 1 и п. 3 статьи 228 Налогового кодекса. Исключение — случай, когда налоговый агент сам сообщил в налоговую о невозможности полностью удержать налог и отразил это в справке 2-НДФЛ, — тогда обязанности подавать декларацию у вас нет.
Налоговым агентом большинства россиян является работодатель. Налоговое законодательство возлагает на работодателей — налоговых агентов обязанность правильно исчислять, своевременно удерживать из денежных средств, выплачиваемых работникам, и перечислять налог на доходы физических лиц в бюджетную систему РФ. Если сотрудник не является налоговым резидентом РФ, указанные доходы подлежат налогообложению по ставке 30% (за некоторыми исключениями).
Если налоговая узнает о том, что вы фактически стали налоговым нерезидентом, а налоги платили как резидент, вам могут доначислить НДФЛ, а также взыскать пени и штраф.
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Что касается тех, кто платит налоги как ИП или самозанятый, то их эти правила не касаются вообще. Налоговый режим для самозанятых применяется, если работодатель или исполнитель находятся на территории России. Таким образом, они продолжают платить налог в прежнем размере, но только в том случае, если доходы получены от российских контрагентов. Налог с доходов от зарубежных заказчиков самозанятый не платит.
Однако российские власти не исключают введение ограничительных мер в отношении россиян, уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на днях заявил, что схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать из России, могут быть законодательно ограничены. Впрочем, в настоящее время таких законопроектов на рассмотрении в парламенте нет.