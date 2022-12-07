Уехавшие за границу будут платить повышенный налог? Разбираемся в заявлениях Госдумы и законах

— Если человек уехал из РФ и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ, — цитирует депутата портал URA.RU — У нас этот срок — полгода. Если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Размер налога увеличивается, потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина.



Если коротко: отчасти депутат прав, налоговыми резидентами считаются те, кто постоянно проживает в России. Это правило не текущего года и никак не связано с мобилизацией, такое положение существовало и раньше. Согласно Налоговому кодексу РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Однако в письме ФНС от 11 декабря 2015 года говорится, что физическое лицо может рассматриваться в качестве налогового резидента России, если оно располагает в стране «постоянным жилищем». Это подтверждается наличием в собственности жилья или постоянной пропиской.

