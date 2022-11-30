Глава Минфина рассказал, у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Силуанов отметил, что все повышения заложены в бюджете. Закон о бюджете Госдума приняла в третьем чтении на прошлой неделе, сейчас его осталось одобрить Совфеду и подписать президенту. О том, как поделят бюджет между министерствами и ведомствами, мы рассказывали ранее.