Глава Минфина рассказал, у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, как будут расти в 2023 году пенсии и зарплаты. По словам министра, средний рост зарплат в 2023 году составит больше восьми процентов. Именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники.
— Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы в экономике — это больше восьми процентов, — сообщил Силуанов. — Что касается денежного содержания военнослужащих, то всё идет в рамках тех решений, которые были приняты. Чуть более опережающими темпами у нас растут денежное содержание сотрудников правоохранительных органов. Военнослужащие — в соответствии с динамикой роста инфляции.
Пенсии, по словам министра, вырастут в следующем году на тысячу рублей. По закону страховые пенсии в России в обязательном порядке индексируют на показатель инфляции за прошлый год 1 января, а с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума индексируют социальные пенсии.
Силуанов отметил, что все повышения заложены в бюджете. Закон о бюджете Госдума приняла в третьем чтении на прошлой неделе, сейчас его осталось одобрить Совфеду и подписать президенту. О том, как поделят бюджет между министерствами и ведомствами, мы рассказывали ранее.