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«Машину продала из-за долгов». Мать-одиночка отдала сбережения криптотрейдеру, потеряв 600 тысяч рублей

Сам инвестор не прячется и уже два месяца обещает вернуть деньги «со дня на день»

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Трейдер настолько уверен в результате, давал расписку не только на взятые деньги, но и на превышающую их сумму

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Официантка из Новосибирска поверила в историю о стабильном дополнительном доходе от торговли на бирже криптовалюты, рассказанную постоянным гостем кафе. Обаятельный мужчина выманил у нее сначала 50 000 рублей, потом еще сотню, всего — 600 тысяч рублей. По словам крипотрейдера, полученные деньги ему удалось умножить. Однако ни выручки, ни своих инвестиций девушка не увидела: ей пришлось продать машину, чтобы рассчитаться с долгами.

Легкий заработок


Анна (имя изменено по ее просьбе) работает в кафе в центре Новосибирска, в одиночку воспитывает сына. Формат ее заведения приветствует так называемый small talk (ненавязчивое краткое общение с клиентами), поэтому с постоянными гостями официанты, как правило, знакомы. Один из любителей восточной кухни, 28-летний Владимир, обычно приходил на бизнес-ланч со своей девушкой. Слово за слово, и он рассказал Анне, что неплохо зарабатывает на криптовалюте.

— Он говорил, что и своим друзьям помог зайти на биржу крипты, и они все тоже стабильно поднимают денег. Как-то взял мой номер, чтобы отправить чаевые. Через несколько дней, дело было в сентябре, Владимир написал с предложением подзаработать тем же способом. Видя, что я колеблюсь, он даже предложил мне расписку, что при любом раскладе вернет взятые деньги. Также он предоставил мне фото своего паспорта, — рассказала НГС Анна.

Официантка решила доверить свои сбережения криптоинвестору. Сначала 50 000 рублей, потом добавила еще сто тысяч. Владимир скидывал ей скриншоты с аккаунта: согласно им, баланс на бирже становился больше едва ли не каждый день.

После каждого перевода денег Владимир отправлял девушке расписку. Причем в них каждый раз указывалась даже большая сумма, чем трейдер получал. Анна показала НГС четыре расписки с датами от 12 до 19 сентября на общую сумму в миллион 787 тысяч рублей.

В расписках Владимир обязался вернуть деньги к 20 сентября. Однако счастливой развязки у истории не случилось. Зато случилось возбуждение уголовного дела, продажа официанткой своей машины и риск ее личного банкротства.

«Беру ответственность на себя!»

Как говорит Анна, Владимир каждый раз обнадеживал ее, что дела на бирже идут хорошо. Он был готов привезти Анне часть выручки, но для этого ей необходимо было снова пополнить баланс. Якобы это обязательное условие площадки для вывода средств. Девушка безропотно переводила трейдеру деньги (сбережения кончились, пришлось залезть в кредитные карточки) и ждала его приезда.

В назначенный срок он на встречу не явился. Владимир ссылался на какие-то сложности с партнером и говорил о необходимости еще раз пополнить счет. Анна вновь переводила ему деньги со своей кредитки. В общей сложности ее инвестиции в крипту и отправленные для комиссии средства составили около 600 000 рублей. К концу октября денег на жизнь фактически не осталось, к тому же подходил срок платить по кредитным картам. Владимир не пропадал со связи, говорил, что все хорошо, но выручку не вез.

Анна отчаялась в ожидании обещанного. Расписки есть, сроки по ним вышли, а денег как не было, так и нет. Устав от бесконечных «завтраков», она обратилась в полицию, заявив о мошенничестве

Анна отчаялась в ожидании обещанного. Расписки есть, сроки по ним вышли, а денег как не было, так и нет. Устав от бесконечных «завтраков», она обратилась в полицию, заявив о мошенничестве

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Анна продала свою машину, чтобы погасить кредитки, и написала заявление в полицию о мошенничестве. 30 октября в МВД усмотрели признаки аферы в действиях «неизвестного».

— Неустановленное лицо из корыстных побуждений убедило пострадавшую перевести ему денежные средства с банковских карт на общую сумму 179 500 рублей. После чего тайно похитило их, своими действиями причинив значительный материальный ущерб, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

История запутанная: установленный полицией ущерб — одна сумма, фактические переводы Анны Владимиру — другая (но оба сходятся в оценке в примерно в 600 тысяч), в расписках же значится куда большая сумма денег. Вот как это объяснил НГС сам Владимир.

— Я написал расписки на ту сумму, которую смогу ей отдать, какой бы там исход ни был. Я беру на себя ответственность. Сначала Анна вложила одну сумму, потом добавляла в аккаунт еще, чтобы прибыль нарастить. Далее перевела мне проценты, необходимые для того, чтобы поставить средства на вывод: там такая система, по-другому никак. В общей сложности она мне перевела 500–600 тысяч. Накопилось у нее на платформе за два месяца торгов миллион 120 тысяч примерно. Выводится всё тоже не сразу с аккаунта, я могу в эту субботу, 19 ноября, отдать ей половину всей суммы, — говорит Владимир.

Владимир настаивал на том, что публикацию на НГС делать не стоит из-за того, что он очень переживает за свою репутацию.

— Я двадцать тысяч ей переводил уже и обязуюсь половину всей суммы внести 19 ноября. Мне бы очень не хотелось, чтобы публикация выходила, от своих обязательств я не отказываюсь. Надеюсь, мы друг друга поняли, — подытожил Владимир.

19 ноября трейдер сообщил журналисту, что «занимается вопросами возврата средств», но в итоге остался верным себе: денег Анне он не перевел и не привез. На момент публикации материала Владимир не является фигурантом уголовного дела: лицо, совершившее хищение сбережений официантки, про мнению полиции, не установлено.

Ранее 85-летняя врач лишилась половины квартиры из-за «вложений» в биткоин. За три года долг ее сына вырос до 13 миллионов рублей.

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