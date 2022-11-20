«Машину продала из-за долгов». Мать-одиночка отдала сбережения криптотрейдеру, потеряв 600 тысяч рублей

Официантка решила доверить свои сбережения криптоинвестору. Сначала 50 000 рублей, потом добавила еще сто тысяч. Владимир скидывал ей скриншоты с аккаунта: согласно им, баланс на бирже становился больше едва ли не каждый день.



После каждого перевода денег Владимир отправлял девушке расписку. Причем в них каждый раз указывалась даже большая сумма, чем трейдер получал. Анна показала НГС четыре расписки с датами от 12 до 19 сентября на общую сумму в миллион 787 тысяч рублей.



В расписках Владимир обязался вернуть деньги к 20 сентября. Однако счастливой развязки у истории не случилось. Зато случилось возбуждение уголовного дела, продажа официанткой своей машины и риск ее личного банкротства.

