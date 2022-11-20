«Машину продала из-за долгов». Мать-одиночка отдала сбережения криптотрейдеру, потеряв 600 тысяч рублей

Официантка из Новосибирска поверила в историю о стабильном дополнительном доходе от торговли на бирже криптовалюты, рассказанную постоянным гостем кафе. Обаятельный мужчина выманил у нее сначала
Легкий заработок
Анна (имя изменено по ее просьбе) работает в кафе в центре Новосибирска, в одиночку воспитывает сына. Формат ее заведения приветствует так называемый
— Он говорил, что и своим друзьям помог зайти на биржу крипты, и они все тоже стабильно поднимают денег. Как-то взял мой номер, чтобы отправить чаевые. Через несколько дней, дело было в сентябре, Владимир написал с предложением подзаработать тем же способом. Видя, что я колеблюсь, он даже предложил мне расписку, что при любом раскладе вернет взятые деньги. Также он предоставил мне фото своего паспорта, — рассказала НГС Анна.
Официантка решила доверить свои сбережения криптоинвестору. Сначала
После каждого перевода денег Владимир отправлял девушке расписку. Причем в них каждый раз указывалась даже большая сумма, чем трейдер получал. Анна показала НГС четыре расписки с датами от 12 до 19 сентября на общую сумму в миллион 787 тысяч рублей.
В расписках Владимир обязался вернуть деньги к 20 сентября. Однако счастливой развязки у истории не случилось. Зато случилось возбуждение уголовного дела, продажа официанткой своей машины и риск ее личного банкротства.
«Беру ответственность на себя!»
Как говорит Анна, Владимир каждый раз обнадеживал ее, что дела на бирже идут хорошо. Он был готов привезти Анне часть выручки, но для этого ей необходимо было снова пополнить баланс. Якобы это обязательное условие площадки для вывода средств. Девушка безропотно переводила трейдеру деньги (сбережения кончились, пришлось залезть в кредитные карточки) и ждала его приезда.
В назначенный срок он на встречу не явился. Владимир ссылался на какие-то сложности с партнером и говорил о необходимости еще раз пополнить счет. Анна вновь переводила ему деньги со своей кредитки. В общей сложности ее инвестиции в крипту и отправленные для комиссии средства составили около
Анна продала свою машину, чтобы погасить кредитки, и написала заявление в полицию о мошенничестве. 30 октября в МВД усмотрели признаки аферы в действиях «неизвестного».
— Неустановленное лицо из корыстных побуждений убедило пострадавшую перевести ему денежные средства с банковских карт на общую сумму
История запутанная: установленный полицией ущерб — одна сумма, фактические переводы Анны Владимиру — другая (но оба сходятся в оценке в примерно в 600 тысяч), в расписках же значится куда большая сумма денег. Вот как это объяснил НГС сам Владимир.
— Я написал расписки на ту сумму, которую смогу ей отдать, какой бы там исход ни был. Я беру на себя ответственность. Сначала Анна вложила одну сумму, потом добавляла в аккаунт еще, чтобы прибыль нарастить. Далее перевела мне проценты, необходимые для того, чтобы поставить средства на вывод: там такая система, по-другому никак. В общей сложности она мне перевела
Владимир настаивал на том, что публикацию на НГС делать не стоит из-за того, что он очень переживает за свою репутацию.
— Я двадцать тысяч ей переводил уже и обязуюсь половину всей суммы внести 19 ноября. Мне бы очень не хотелось, чтобы публикация выходила, от своих обязательств я не отказываюсь. Надеюсь, мы друг друга поняли, — подытожил Владимир.
19 ноября трейдер сообщил журналисту, что «занимается вопросами возврата средств», но в итоге остался верным себе: денег Анне он не перевел и не привез. На момент публикации материала Владимир не является фигурантом уголовного дела: лицо, совершившее хищение сбережений официантки, про мнению полиции, не установлено.
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