Кризис среднего возраста: кто в России рванул за кредитами

Потребительские кредиты или кредиты на покупку потребительских товаров — это деньги на покупку товаров и услуг для себя и своей семьи, которые заемщик берет взаймы у банка или финансовой организации. Потребкредиты выдают только физическим лицам. Чаще всего их берут для покупки дорогих товаров или услуг — мебели, бытовой техники, одежды, оплаты лечения или обучения.



Один кредит закрывает другой