Кризис среднего возраста: кто в России рванул за кредитами
Разбираемся с экспертами, как изменился портрет заемщика и зачем они влезают в долги
Всё чаще потребительские кредиты берут россияне среднего возраста — от 40 до 50 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, за последний год доля таких заемщиков выросла больше всего. А самое сильное сокращение коснулось молодежи. Разбираемся с экспертами, с чем связаны изменения в поведении заемщиков, кто чаще берет в долг и как в дальнейшем будет меняться кредитная политика финансовых учреждений.
Молодо-зелено
За девять месяцев сильнее всего увеличилась выдача потребкредитов заемщикам
— В последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые потребкредиты заемщикам относительно «хорошего кредитного качества» с приемлемым средним значением персонального кредитного рейтинга. Уровень одобрения по потребительским кредитам в этом году немного снизился, но остается достаточно стабильным, в пределах 30–34%, — рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. — В целом самым молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних более содержательная кредитная история, достаточно высокий кредитный рейтинг, а также стабильный источник доходов.
Потребительские кредиты или кредиты на покупку потребительских товаров — это деньги на покупку товаров и услуг для себя и своей семьи, которые заемщик берет взаймы у банка или финансовой организации. Потребкредиты выдают только физическим лицам. Чаще всего их берут для покупки дорогих товаров или услуг — мебели, бытовой техники, одежды, оплаты лечения или обучения.
Один кредит закрывает другой
В последние годы долговая нагрузка россиян постоянно росла и пробивала исторические максимумы. К началу
В начале этого года почти половина (45%) россиян брала кредит, чтобы внести платеж по старому займу. К такому выводу пришли специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Ситуация достаточно тревожная — до дефолта и последующего банкротства один шаг. Второй по популярности целью были кредиты на лечение и ремонт — по 13%. На образование и бытовую технику брали деньги по 10% опрошенных, на путешествия — 8%, на покупку автомобиля — 1% (обычно для последнего люди берут целевые автокредиты).
Как сейчас изменились предпочтения российских заемщиков, однозначно сказать сложно. Свежих данных КонфОП пока нет, а у каждого банка — своя структура клиентов.
Например, в «ВТБ» сообщили, что каждый четвертый заемщик (27%) оформлял кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте (14%) — рефинансирование существующих кредитов, покупка автомобиля и бытовой техники. Еще 13% брали заем на текущие траты. Остальным деньги требовались на отпуск, недвижимость, лечение и образование.
— Чаще всего брали средства для ремонта и обстановки жилья — это связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечет за собой обустройство приобретенной квартиры или дома. При этом спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года, — прокомментировал главный аналитик розничного бизнеса «ВТБ» Сергей Дырин. — Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным и выгодным условиям.
Банки уходят от рисков
Если в последние годы средний заемщик постоянно молодел, то теперь уступил место тем, кто постарше. Но это не значит, что именно молодежь в одночасье передумала брать деньги в долг. Скорее, ей перестали охотно давать финансы взаймы.
— В условиях повышенной экономической неопределенности банки стали более консервативно подходить к оценке потенциальных заемщиков. Нынешний экономический кризис только усугубляет ситуацию. Поэтому молодым становится труднее получить кредит. Речь идет о сравнении с людьми в возрасте 40–50 лет, которые, как правило, уже являются состоявшимися, и их доходы более устойчивы, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
На кредитное поведение заемщиков и оценку их банками в первую очередь влияют изменившиеся финансово-экономические условия в стране, указали эксперты.
За девять месяцев этого года в России выдано потребительских кредитов на 1,95 триллиона рублей. На первый взгляд, цифра внушительная. На самом деле это на 41,3% меньше, чем в тот же период прошлого года — 3,32 триллиона. Иначе как обвалом эту ситуацию не назвать, как бы экономисты не старались быть сдержанными в оценках.
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— Банки стараются выдавать потребкредиты тем, у кого стабильный источник доходов и высокое значение персонального кредитного рейтинга (ПКР), — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Например, низкое значение ПКР зафиксировано на уровне 223 баллов при сумме потребкредита менее 30 тысяч рублей. Высокое значение — 564 балла при сумме кредита более полумиллиона рублей. Так что молодежь, скорее всего, не прошла проверку банка, и им больше отказывали.
Как дальше будет меняться кредитная политика, эксперты прогнозировать пока затрудняются.
— Многое зависит от того, как будет развиваться геополитическая ситуация и когда страна сможет приступить к уверенному экономическому восстановлению. Но пока всё говорит о том, что банки, скорее всего, продолжат придерживаться более консервативного подхода при выдаче кредитов, — резюмировал Игорь Додонов.
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