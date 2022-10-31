Пора вернуть эти деньги себе: проверьте свои знания о том, что должно вам государство

За последние годы в России существенно изменилась структура социальных выплат: некоторые старые пособия отменили, новые ввели, придумали правило нулевого дохода, изменили критерии определения нуждаемости… Мы регулярно рассказываем обо всех изменениях в выплатах, а сегодня предлагаем вам проверить себя: внимательно ли вы читали и всю ли положенную вам от государства поддержку получили.