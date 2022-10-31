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Пора вернуть эти деньги себе: проверьте свои знания о том, что должно вам государство

Тест для тех, кто своего не упустит

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Власти пообещали ввести новое пособие уже в следующем году

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За последние годы в России существенно изменилась структура социальных выплат: некоторые старые пособия отменили, новые ввели, придумали правило нулевого дохода, изменили критерии определения нуждаемости… Мы регулярно рассказываем обо всех изменениях в выплатах, а сегодня предлагаем вам проверить себя: внимательно ли вы читали и всю ли положенную вам от государства поддержку получили.

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