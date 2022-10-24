«В конечном итоге заплатим мы». Как кредитные каникулы мобилизованным отразятся на простых россиянах

Госдума России внесла поправки в закон, регулирующий предоставление кредитных каникул для мобилизованных. Теперь после окончания мобилизации или участия россиянина в СВО срок кредитных каникул может быть продлен на период, пока он признан безвестно отсутствующим.



Больше поправок внесли для предпринимателей — получить кредитные каникулы могут учредители ООО. Есть еще несколько условий.

