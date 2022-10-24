«В конечном итоге заплатим мы». Как кредитные каникулы мобилизованным отразятся на простых россиянах
И какие проблемы с этой системой в России
Госдума России внесла поправки в закон, регулирующий предоставление кредитных каникул для мобилизованных. Теперь после окончания мобилизации или участия россиянина в СВО срок кредитных каникул может быть продлен на период, пока он признан безвестно отсутствующим.
Больше поправок внесли для предпринимателей — получить кредитные каникулы могут учредители ООО. Есть еще несколько условий.
— Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр малого и среднего предпринимательства. Еще одно условие: сведения об учредителе и руководителе в реестре не менялись после 21 сентября 2022 года, — указано на сайте Центробанка.
Еще одно из нововведений — правительство получило право ограничить размер списанного кредита, если предприниматель погиб или получил инвалидность первой группы. Такие же ограничения распространяются и на обычных участников СВО.
— Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях, — указано на сайте Центробанка.
Но платить за списание долгов и кредитные каникулы мобилизованным будут простые россияне. Такое мнение выразил экономист Константин Селянин.
Константин Петрович Селянин — кандидат экономических наук. Имеет три высших образования (математическое, юридическое и экономическое). Работает на фондовом рынке с 1992 года. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.
Что такое кредитные каникулы и зачем они нужны?
— Дело в том, что кредитные каникулы полезны, когда есть ожидание, что доходы людей увеличатся, — рассказывает Селянин. — Весь их смысл, который используется во всем мире, — это помочь человеку, находящемуся в трудной ситуации. Например, он потерял работу — ему дается шесть месяцев на то, чтобы исправить ситуацию, вернуться к своим прежним доходам, а, может, и получить новую работу с зарплатой выше, чем было. Надо понимать, что кредитные каникулы — это не освобождение от займа. Это либо увеличение срока, либо увеличение суммы платежа в будущем — то есть вместо 60 месяцев договор продлевается на 66, либо вместо 20 тысяч после кредитных каникул придется платить 22.
Как получить кредитные каникулы, кому они положены из мобилизованных и как потом платить — мы рассматривали в отдельном материале.
А в чем проблема с кредитными каникулами?
По словам экономиста, сейчас в России опасная ситуация, связанная с закредитованностью и тем, что доходы фактически не растут.
— На середину года, по официальным данным, объем ипотечных кредитов — 12,5 триллиона, обычных — примерно столько же. То есть выдано около 25 триллионов рублей на 146 миллионов россиян — в пересчете на каждого это около 200 тысяч. Понятно, что у всех долговая нагрузка разная, но она должна быть планомерной, а в некоторых семьях кредиты забирают 30–80 процентов от дохода. В такой ситуации желание работать пропадает, — говорит Селянин.
По данным Центробанка на 1 сентября, сумма выданных ипотечных кредитов в России составляет 12,8 триллиона рублей. В Тюменской области самая большая доля по ипотеке среди субъектов в Уральском округе — 596 миллиардов рублей. По просроченным платежам — тоже. Она составляет 1,9 миллиарда рублей.
По мнению Селянина, кредитные каникулы — это отсрочка проблем. Процент, который отдают от доходов за кредиты, должен снижаться, но этого не происходит из-за того, что доходы растут слабо или остаются на одном уровне.
— Есть десятки тысяч домохозяйств, которые близки к тому, чтобы прекратить платить банкам по кредитам. Когда в любой семье встает выбор — накормить ребенка или отдать деньги банку — выбор очевиден. Можно какие угодно вводить меры, но сейчас кредитные каникулы — это отсрочка проблем. Реальное решение — только повышение доходов. А сейчас пружина с кредитами сжимается, и остается вопрос, когда она разожмется, — утверждает эксперт.
А что положено мобилизованному?
Центробанк на официальном сайте выпустил целый ряд ответов на вопросы про кредитные каникулы мобилизованным. В одном из них указано, что в случае смерти или получения инвалидности первой группы в результате участия в спецоперации долги спишут. Но, по мнению Константина Селянина, это может отразиться на простых людях, у которых есть продукты в банках.
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— Банки, естественно, попытаются вернуть свой доходы. Они могут это сделать за счет повышения ставок либо за повышение комиссии — они сейчас берут их за простейшие операции, за переводы со счета на счет. Нужно понимать, что за любое решение по льготам, списанию, принятое в отношении какой-то категории, в конечном итоге заплатим мы. Прямо или косвенно, — считает Селянин.
После объявления частичной мобилизации банки начали один за другим менять ставки по ипотеке. Хотя ключевая ставка ЦБ оставалась неизменной с середины сентября. Вместе с экспертами разбираемся, в чем причины, что происходит с самым популярным кредитом, как меняются условия для покупки квартир и чего ждать к концу года.