«В стране уже возник дефицит валюты». Экономисты — о продлении Банком России ограничений на обналичивание евро и долларов

Центробанк продлил валютные ограничения до 9 марта 2023 года. Для россиян продолжит действовать лимит на снятие наличных долларов и евро. Сохранятся и введенные ранее условия покупки иностранной валюты. Екатеринбургские финансисты рассказали E1.RU, к чему это может привести.

Гражданам, у которых есть валютные счета или вклады, по-прежнему нельзя будет снимать с них больше 10 тысяч долларов или евро. Остальные средства можно получить в рублях по актуальному рыночному курсу.