«В стране уже возник дефицит валюты». Экономисты — о продлении Банком России ограничений на обналичивание евро и долларов
Регулятор решил сохранить лимит до марта 2023 года
Центробанк продлил валютные ограничения до 9 марта 2023 года. Для россиян продолжит действовать лимит на снятие наличных долларов и евро. Сохранятся и введенные ранее условия покупки иностранной валюты. Екатеринбургские финансисты рассказали E1.RU, к чему это может привести.
Гражданам, у которых есть валютные счета или вклады, по-прежнему нельзя будет снимать с них больше 10 тысяч долларов или евро. Остальные средства можно получить в рублях по актуальному рыночному курсу.
Также для россиян сохраняются ограничения на покупку европейской и американской валюты. Банки могут продавать только купюры, поступившие в кассы после 9 апреля.
— Банк России вынужден сохранять ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — объяснили в пресс-службе регулятора.
Экономист и финансовый управляющий Виталий Кулагин рассказал E1.RU, что банки продолжат выдавать клиентам только то, что люди сами принесли им в кассу. Из-за этого в стране уже возник дефицит валюты.
— Я предполагал, что ограничения продлят до Нового года, а продлили до марта. Значит, ЦБ понимает, что ничего в санкционном давлении до весны не изменится, — рассудил Виталий Калугин.
По мнению независимого инвестиционного советника Виктора Немихина, продление валютных ограничений может привести к тому, что доллар и евро перестанут быть востребованными у россиян.
— Идет рост оборота по другим валютам. Объемы операций по юаню уже привысили объемы по евро. Вполне возможно, что через год дефицит наличных долларов и евро может быть неактуален, потому что они будут никому не нужны, — предположил Виктор Немихин.
Эксперт отмечает, что даже безналичная иностранная валюта скоро может стать недоступной россиянам.
— Безналичные операции постепенно сворачиваются. Были новости о том, что JPMorgan (американский транснациональный банк, один из крупнейших в мире. — Прим. ред.) сворачивает корреспондентские отношения с российскими банками. Мы можем чисто теоретически получить ситуацию, при которой и безналичную валюту будет проблематично приобрести, — заявил финансист.
Он добавил, что вероятные санкции в отношении Национального клирингового центра приведут к остановке торгов евро и долларами на Мосбирже.
Банк России ввел ограничения на снятие и продажу валюты в марте этого года. С учетом продления они будут действовать как минимум год. До этого в стране приостановили работу платежные системы Visa и Mastercard, а часть банков отключили от системы SWIFT.