«Особенно трудно тем, у кого маленькие дети». Российские регионы, где живет больше всего должников
За полгода число банкротств по стране резко выросло
С начала года суды признали банкротами
Также значительно — на 32,2% — выросло количество внесудебных банкротств. Возможность списать долги в упрощенном порядке — при подаче заявления через МФЦ — действует с 1 сентября 2020 года. Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур стали Омская область — 543 человека, Челябинская область — 502, Оренбургская область — 321, Пермский край и Свердловская область — по 305.
— Постепенно число обращений за внесудебным банкротством увеличивается как благодаря информационной кампании, так и в связи с облегчением доступа к процедуре пенсионерам. В феврале принят закон о сохранении на счетах должников доходов в размере прожиточного минимума. И некоторые приставы, возможно, успели завершить исполнительное производство в отношении пенсионеров, живущих на пенсию меньше этой величины, — прокомментировал руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
По прогнозам эксперта, массовость этот процесс наберет примерно в середине 2023 года, с учетом лага на инертность системы.
Миллион потенциальных банкротов
Подобный рост несостоятельности должников прослеживается не первый год, поэтому говорить о резком росте не совсем корректно, указали эксперты.
— Если мы посмотрим статистику с 2016 года, то увидим, что ежегодно количество банкротных процедур увеличивается в среднем на 80%. Соответственно, за полгода мы видим ту же динамику — 40%. Поэтому мы говорим о плановом, если так можно выразиться, росте. И эта тенденция характерна для всех регионов, — отметил финансовый юрист Вячеслав Курилин. — На каком-то этапе наступит так называемое плато, когда рост прекратится, а потом будет держаться на одном уровне.
В перспективе число банкротств начнет сокращаться. Но это произойдет нескоро. По мнению эксперта, в ближайшие пару лет рост личных банкротств сохранится.
— Количество людей, прошедших процедуру банкротства, пока несопоставимо с числом потенциальных банкротов. Например, по данным судебных приставов, более миллиона россиян соответствуют критериям, согласно которым они могут быть признаны банкротами, — добавил Вячеслав Курилин. — Но не надо пугаться
По словам экспертов, первый страх перед самим понятием банкротства прошел, глобального недоверия к этому нет. Поэтому количество заявлений о несостоятельности растет. Перед должниками встают уже другие задачи: выбрать грамотных юристов, финансовых управляющих, с помощью цифровых сервисов отслеживать, как проходит процедура банкротства.
В то же время одной из причин роста личных банкротств эксперты называют общий рост цен. Для тех, кто уже и так в долгах, увеличение расходов на жизнь становится последней каплей.
— Особенно трудно тем, у кого маленькие дети, — отметила Светлана Сазонова. — Люди, которые приходят на консультации по банкротству, заметно моложе. Если в прошлом году в основном речь шла про 45+, то в этом году уже пошли
Как стать банкротом
Когда нет никаких шансов выплатить долги, даже продав имущество, придется банкротиться. В нашей стране есть два способа официального признания несостоятельности — через суд и через МФЦ. В суд подать иск могут кредиторы, налоговая служба или сам неплатежеспособный должник. Судебная процедура может продлиться несколько лет, нужно платить юристу, финансовому управляющему.
Если долг оценивается от 50 до 500 тысяч рублей, можно объявить себя банкротом без суда — подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ). Это бесплатно. Но, кроме суммы задолженности, есть еще несколько обязательных условий. Приставы уже искали, но не нашли имущества, за счет которого можно погасить долг, то есть окончено исполнительное производство. И нет никаких новых исполнительных производств.
С 1 апреля 2022 года в России действует мораторий на возбуждение новых дел о банкротстве. Однако должники могут отказаться от права на мораторий. Это актуально для тех, кто сам стал инициатором своего банкротства.
Списать долги без суда
Всё больше людей узнают о такой процедуре, как внесудебное банкротство. Хотя цифры пока мизерные.
— Это связано с тем, что пока к процедуре упрощенного банкротства — через МФЦ — не допущены пенсионеры. По закону должник, у которого есть хоть какой-то доход, не допускается к внесудебному банкротству. А пенсия — это тоже доход, — объяснил Вячеслав Курилин. — Законопроект о распространении этой процедуры на пенсионеров подготовлен челябинским сенатором Маргаритой Павловой. Но сейчас в законотворчестве несколько иные акценты. Надеюсь, что в перспективе поправки примут и пенсионеры смогут воспользоваться упрощенным банкротством.
По наблюдениям экспертов, чаще всего внесудебным банкротством пользуются должники среднего возраста — 35–40 лет. Это люди, у которых нет никакого дохода — ни зарплаты, ни пенсии, ни других перечислений.
— Люди, действительно оказавшиеся в сложном финансовом положении, возлагают надежды на банкротство через МФЦ. Да, это бесплатно, не надо привлекать юристов и управляющих. Проблема в том, что очень мало граждан, отвечающих критериям внесудебного банкротства, — добавил Вячеслав Курилин. — Нужно, чтобы долг был до 500 тысяч рублей, вообще не иметь ни имущества, ни дохода. При этом исполнительное производство должно быть оконченным. А это, как правило, происходит через несколько лет, когда приставы всё проверили и не нашли никакого имущества.
Кроме того, кредитор может перевести должника из внесудебного банкротства в судебное, если заподозрил, что были сделки по выводу имущества. Получается, что в реальности упрощенным банкротством может воспользоваться совсем мало людей.
С 1 сентября 2020 года для того, чтобы стать банкротом, не нужно доказывать свое состояние в суде. Объявить себя в этом статусе можно бесплатно, обратившись с заявлением в МФЦ. Правда, только в том случае, если долг варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Челябинцы знают толк в банкротстве. Челябинка Дарья Расторгуева стала первым в России заявителем на процедуру банкротства. В октябре 2015 года она подала заявление о банкротстве, долг ей списали в июне 2017 года.