«Особенно трудно тем, у кого маленькие дети». Российские регионы, где живет больше всего должников

По прогнозам эксперта, массовость этот процесс наберет примерно в середине 2023 года, с учетом лага на инертность системы.



Миллион потенциальных банкротов

Подобный рост несостоятельности должников прослеживается не первый год, поэтому говорить о резком росте не совсем корректно, указали эксперты.



— Если мы посмотрим статистику с 2016 года, то увидим, что ежегодно количество банкротных процедур увеличивается в среднем на 80%. Соответственно, за полгода мы видим ту же динамику — 40%. Поэтому мы говорим о плановом, если так можно выразиться, росте. И эта тенденция характерна для всех регионов, — отметил финансовый юрист Вячеслав Курилин. — На каком-то этапе наступит так называемое плато, когда рост прекратится, а потом будет держаться на одном уровне.

