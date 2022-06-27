Распродажа товаров со складов IKEA началась 27 июня

27 июня стартовала распродажа товаров со складов IKEA, сообщение об этой новости появилось на официальном сайте компании. Ранее об этом сообщал MSK1.RU со ссылкой на собственные источники в IKEA.



— Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут, — сообщает IKEA.