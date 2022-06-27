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Распродажа товаров со складов IKEA началась 27 июня

Сейчас она проходит исключительно для сотрудников. Для остальных распродажа начнется на днях

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Торговые центры МЕГА (принадлежат IKEA) продолжат работу после ухода компании из России

Торговые центры МЕГА (принадлежат IKEA) продолжат работу после ухода компании из России

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27 июня стартовала распродажа товаров со складов IKEA, сообщение об этой новости появилось на официальном сайте компании. Ранее об этом сообщал MSK1.RU со ссылкой на собственные источники в IKEA.

— Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут, — сообщает IKEA.

Объявление о распродаже для сотрудников с официального сайта IKEA

Объявление о распродаже для сотрудников с официального сайта IKEA

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IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, срок закрытия ограничивался 31 мая. Тогда в компании заявили, что это решение повлияет на 15 тысяч сотрудников в 14 магазинах, работавших в России.

В середине июня IKEA заявила о распродаже своих товаров. Ее запланировали на 1 июля (для всех желающих). Обозреватель НГС Стас Соколов написал в своей колонке о том, что значит для покупателей окончательный уход сети из России.

В Новосибирске в приложении и на сайте «Яндекс.Маркет» на днях появились объявления о продаже товаров из магазина IKEA. Их цены выше тех, которые указаны на сайте самого магазина. Например, корзина для белья обойдется в 5128 рублей, при этом на сайте IKEA цена составляет 1499 рублей. Корзина с крышкой обойдется в 999 рублей, а не в 449, искусственный венок — 3703 против 999 рублей.

IKEAзакрытие IKEA
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