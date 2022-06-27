Распродажа товаров со складов IKEA началась 27 июня
Сейчас она проходит исключительно для сотрудников. Для остальных распродажа начнется на днях
27 июня стартовала распродажа товаров со складов IKEA, сообщение об этой новости появилось на официальном сайте компании. Ранее об этом сообщал MSK1.RU со ссылкой на собственные источники в IKEA.
— Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут, — сообщает IKEA.
IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, срок закрытия ограничивался 31 мая. Тогда в компании заявили, что это решение повлияет на 15 тысяч сотрудников в 14 магазинах, работавших в России.
В середине июня IKEA заявила о распродаже своих товаров. Ее запланировали на 1 июля (для всех желающих). Обозреватель НГС Стас Соколов написал в своей колонке о том, что значит для покупателей окончательный уход сети из России.