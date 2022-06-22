Распродажа товаров со складов IKEA для покупателей ожидается 1 июля 2022 года
Об этом сообщает портал MSK-1.RU со ссылкой на два источника
Портал MSK-1.RU со ссылкой на два своих источника в IKEA сообщил, что распродажа товаров со складов уходящей из России компании начнется 1 июля 2022 года.
— Один из наших источников уже сообщал, что распродажа в IKEA начнется 1 июля. Другой наш источник в IKEA сегодня подтвердил эту информацию, а также сообщил, что в этот день товары уже будут доступны для покупателей. На собрании с руководством сотрудникам объявили даты — судя по всему, пока примерные, — передает MSK-1.RU.
Источники портала добавляют, что внутренняя продажа товаров для сотрудников пройдет с 27 июня по 1 июля. Потом с июля запустят онлайн-продажи для покупателей. Это будет работать в форме «закажи и забери».
НГС дважды обращался в IKEA за комментарием о распродаже, оба раза редакции отвечали, что ее сроки будут объявлены на официальном сайте. На момент публикации этого материала дата распродажи объявлена не была.
15 июня стало известно о том, что компания IKEA продает фабрики в РФ и оптимизирует сотрудников. Это было объявлено на собрании сотрудников, в котором приняло участие около 20 тысяч человек.
IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, срок закрытия ограничивался 31 мая. Тогда в компании заявили, что это решение повлияет на 15 тысяч сотрудников в 14 магазинах, работавших в России. Однако 1 июня полноценно IKEA не открылась, а заработали только сервисные пункты для возврата и обмена ранее купленных товаров.
В середине июня НГС сообщал, что торговые центры «Мега» (принадлежат IKEA) продолжат свою работу.