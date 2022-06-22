Распродажа товаров со складов IKEA для покупателей ожидается 1 июля 2022 года

Портал MSK-1.RU со ссылкой на два своих источника в IKEA сообщил, что распродажа товаров со складов уходящей из России компании начнется 1 июля 2022 года.



— Один из наших источников уже сообщал, что распродажа в IKEA начнется 1 июля. Другой наш источник в IKEA сегодня подтвердил эту информацию, а также сообщил, что в этот день товары уже будут доступны для покупателей. На собрании с руководством сотрудникам объявили даты — судя по всему, пока примерные, — передает MSK-1.RU.

