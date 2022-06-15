ТЦ «Мега» в Новосибирске продолжит работу после ухода IKEA из России
Также в группе компаний IKEA рассказали о мерах поддержки сотрудников
В IKEA разъяснили, что будет с сотрудниками ТЦ «Мега» в Новосибирске после окончательного ухода компании из России.
В ответ на запрос НГС редакции сообщили, что ТЦ «Мега» (как и другие принадлежащие IKEA ТЦ по всей стране) продолжит свою работу. Оставшиеся товары IKEA распродадут.
— Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем онлайн-продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, сотрудникам и клиентам. Сроки проведения будут анонсированы на сайте, — сообщили НГС в IKEA.
В группе компаний также добавили, что IKEA гарантирует исполнение всех финансовых обязательств, а также сохранение основных льгот для всех сотрудников в России на 6 месяцев (до 31 августа 2
Сегодня, 15 июня, стало известно о том, что компания IKEA продает фабрики в РФ и оптимизирует сотрудников. Это было объявлено на собрании сотрудников, в котором приняло участие около 20 тысяч человек.
IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, срок закрытия ограничивался 31 мая. Тогда в компании заявили, что это решение повлияет на 15 тысяч сотрудников в 14 магазинах, работавших в России. Однако 1 июня полноценно IKEA не открылась, а заработали только сервисные пункты для возврата и обмена ранее купленных товаров.