ТЦ «Мега» в Новосибирске продолжит работу после ухода IKEA из России

В IKEA разъяснили, что будет с сотрудниками ТЦ «Мега» в Новосибирске после окончательного ухода компании из России.

В ответ на запрос НГС редакции сообщили, что ТЦ «Мега» (как и другие принадлежащие IKEA ТЦ по всей стране) продолжит свою работу. Оставшиеся товары IKEA распродадут.



— Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников. Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем онлайн-продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, сотрудникам и клиентам. Сроки проведения будут анонсированы на сайте, — сообщили НГС в IKEA.

