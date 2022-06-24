На «Яндекс.Маркете» новосибирцам начали продавать товары из IKEA — некоторые цены выше официальных в три раза
Некоторые товары пока недоступны на маркетплейсе
В Новосибирске в приложении и на сайте «Яндекс.Маркет» появились объявления о продаже товаров из магазина IKEA. Их цены выше тех, которые указаны на сайте самого магазина.
Например, корзина для белья обойдется в 5128 рублей, при этом на сайте IKEA цена составляет 1499 рублей. Корзина с крышкой обойдется в 999 рублей, а не в 449, искусственный венок — 3703 против 999 рублей.
— Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Мы следим за тем, чтобы их качество соответствовало ожиданиям наших пользователей. Действительно, на «Яндекс.Маркете» среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем, — сообщила НГС представитель пресс-службы компании Наталья Брус.
В компании уточнили, что товары появились в продаже в Новосибирске на прошлой неделе. По правилам «Яндекс.Маркета» продавцов проверяют при подключении к сервису. В дальнейшем «Яндекс» контролирует их работу и проверяет, продают ли они свою продукцию в соответствии с законом.
Продажей товаров из IKEA на «Яндекс.Маркете» в Новосибирске занимается MassFamilyMarket. Его владелец — индивидуальный предприниматель Руслан Ишмуратов. По данным сервиса «Контур.Фокус», он зарегистрирован в рабочем поселке Роза Челябинской области. К видам деятельности бизнесмена относятся перевозки и торговля непродовольственными товарами. Связаться с ним не удалось.
Продавцы устанавливают цены самостоятельно, ориентируясь на покупателей и учитывая конкуренцию.
Посетителям сайта предлагают подписаться, чтобы узнать, когда в продаже появятся стулья, комоды, стеллажи и прочие наименования товаров от IKEA. Их цены пока неизвестны.
В середине июня IKEA заявила о распродаже своих товаров. Ее запланировали на 1 июля. Обозреватель НГС Стас Соколов написал в своей колонке о том, что значит для покупателей окончательный уход сети из России.