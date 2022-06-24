На «Яндекс.Маркете» новосибирцам начали продавать товары из IKEA — некоторые цены выше официальных в три раза

В Новосибирске в приложении и на сайте «Яндекс.Маркет» появились объявления о продаже товаров из магазина IKEA. Их цены выше тех, которые указаны на сайте самого магазина.

Например, корзина для белья обойдется в 5128 рублей, при этом на сайте IKEA цена составляет 1499 рублей. Корзина с крышкой обойдется в 999 рублей, а не в 449, искусственный венок — 3703 против 999 рублей.