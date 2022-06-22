Самолеты не полетят, машины не поедут: какие проекты в России пришлось остановить из-за спецоперации

Представитель авиакомпании отметила, что команда проекта в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов S7 Airlines и ООО «Глобус» (Citrus создавался на базе именно этого юрлица).



— Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО «Глобус», и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения, — сказала Тамара Никифорова.