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Кризис-2022Спецоперация на Украине

Краска для волос и средства для укладки — всё? Wella отказалась работать в России

Почти половина российского рынка приходилась на продукты компании

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Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для салонов красоты

Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для салонов красоты

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Из России уходит производитель профессиональной косметики из Германии Wella. Накануне, 27 мая, компания разослала своим партнерам письмо с объявлением, где подчеркнула, что решение вступает в силу немедленно.

— Компания Wella больше не производит и не продаёт продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки, — сообщается в письме.

Wella специализируется на средствах для ухода за волосами, краске для волос и парфюмерии. Салоны красоты активно пользовались продукцией: омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российских салонов работали на продукции Wella.

Сотрудникам объявили расчет с 10 июня.

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Спецоперация на территории Украины, которая стала причиной ухода ряда иностранных компаний из России, была начата 24 февраля по приказу Владимира Путина. В тот же день российский президент выступил со специальным обращением, в котором сказал, что военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны.

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