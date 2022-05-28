Краска для волос и средства для укладки — всё? Wella отказалась работать в России

Из России уходит производитель профессиональной косметики из Германии Wella. Накануне, 27 мая, компания разослала своим партнерам письмо с объявлением, где подчеркнула, что решение вступает в силу немедленно.



— Компания Wella больше не производит и не продаёт продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки, — сообщается в письме.

