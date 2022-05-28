Краска для волос и средства для укладки — всё? Wella отказалась работать в России
Почти половина российского рынка приходилась на продукты компании
Из России уходит производитель профессиональной косметики из Германии Wella. Накануне, 27 мая, компания разослала своим партнерам письмо с объявлением, где подчеркнула, что решение вступает в силу немедленно.
— Компания Wella больше не производит и не продаёт продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки, — сообщается в письме.
Wella специализируется на средствах для ухода за волосами, краске для волос и парфюмерии. Салоны красоты активно пользовались продукцией: омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российских салонов работали на продукции Wella.
Сотрудникам объявили расчет с 10 июня.
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