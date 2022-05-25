«Теперь мы живем в минус». Сравниваем траты семьи с тремя детьми год назад и сейчас

Семья Соколовых из Екатеринбурга уже несколько лет ведет точный учет своих трат. Смотрим на то, как изменились семейные расходы за год.



Анна — домохозяйка, ее муж работает в сфере продажи мебели. В зависимости от месяца его доходы составляют от 50 до 90 тысяч. Как правило, выходит около 80. Анна называет свою семью «стандартной» для города, однако с этим можно поспорить: во-первых, супруги не курят и не пьют (совсем, ни капли), а во-вторых, у них есть трое детей. Это сильно влияет на статьи расходов.