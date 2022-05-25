СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 56.97
eur 58.87
Тема дняПочему доллара падает, а цены растут?
Все новости
Все новости
Кризис-2022Жить дорого

«Теперь мы живем в минус». Сравниваем траты семьи с тремя детьми год назад и сейчас

Выросли почти все статьи расходов

2 552
Если супруги отдыхают, то, как правило, всей семьей

Если супруги отдыхают, то, как правило, всей семьей

Поделиться

Семья Соколовых из Екатеринбурга уже несколько лет ведет точный учет своих трат. Смотрим на то, как изменились семейные расходы за год.

Анна — домохозяйка, ее муж работает в сфере продажи мебели. В зависимости от месяца его доходы составляют от 50 до 90 тысяч. Как правило, выходит около 80. Анна называет свою семью «стандартной» для города, однако с этим можно поспорить: во-первых, супруги не курят и не пьют (совсем, ни капли), а во-вторых, у них есть трое детей. Это сильно влияет на статьи расходов.

Вот как они выглядели в этом апреле 2022-го и годом ранее.

Еда: было 15,3 тысячи рублей, стало 20 тысяч


Повышение цен по этой статье — самое ощутимое, 24%.

— Заметное повышение началось еще в прошлом году, в сентябре-октябре. Для кого-то, возможно, эта сумма покажется очень маленькой, но мы готовим самостоятельно и не покупаем полуфабрикаты. Плюс каждую неделю закупаемся молоком, творогом и сливками у фермера. Мясо, фрукты и овощи всегда на столе. Муж каждый день берет на обед еду из дома в контейнерах, — рассказала Анна.

График роста расходов на продукты

График роста расходов на продукты

Поделиться

Детский сад: было 3,8 тысячи, стало 13 тысяч


Детям Соколовых — два, шесть и десять лет. Как правило, расходы на садик ограничиваются меньшей цифрой.

— Именно в этом месяце из-за выпускного траты получились такими большими. Это фотоальбомы, подарки, прочие атрибуты праздника. Обычно мы укладываемся в 4 тысячи в месяц, — пояснила Анна.

Один из младших детей на прогулке

Один из младших детей на прогулке

Поделиться

Коммуналка: было 7,7 тысячи, стало 6,5 тысячи


— В этом году сумма получилась даже меньше из-за низкого расхода по счетчикам воды и отопления, — объяснила домохозяйка.

Здоровье: было 9,8 тысячи, стало 7,5 тысячи

Эта статья расходов — одна из самых непостоянных.

— Бывают месяцы в принципе без расходов на платную медицину, но получилось так. Лучше один раз сделать зуб в платной клинике, потратив 5–7 тысяч, чем переделывать в бесплатной, — поделилась Анна.

Так выглядят все расходы семьи за апрель

Так выглядят все расходы семьи за апрель

Поделиться

Одежда: было 5,4 тысячи, стало 6,8 тысячи


Анна заметила небольшое подорожание одежды, но называет его «некритичным».

Музыкальная школа: было

2,4 тысячи, стало 5,4 тысячи


— В прошлом году учился только один ребенок, а в этом — уже два. Но с сентября эта сумма уменьшится, так как платим мы в основном за подготовку, — рассказала домохозяйка.

Траты за один майский день

Траты за один майский день

Поделиться

Бассейн: было 4,5 тысячи

и осталось 4,5 тысячи


Эта сумма уходит на двоих детей, у каждого по восемь посещений в месяц.

— Цены не поменялись. В основном дети посещают бесплатные кружки и спортивные секции, но вот бесплатных бассейнов у нас, к сожалению, нет, — пояснила мама.

Лекарства: было 1,3 тысячи, стало 3,3 тысячи

— Здесь расходы выросли более чем вдвое. Лекарства сильно подорожали, — констатировала Анна.

А вот график роста расходов с января по май

А вот график роста расходов с января по май

Поделиться

Ремонт и мебель: было 0 рублей, стало 3 тысячи


Сравнивать просто нечего: в этом апреле Соколовы купили новую мебель, а в прошлом им ничего не понадобилось.

Еда в кафе: было 520 рублей, стало 2,5 тысячи


— В прошлом году, видимо, только раз зашли в пиццерию, — вспоминает Анна.

Типичный обед на отдыхе

Типичный обед на отдыхе

Поделиться

Досуг детей: было 1,5 тысячи, стало 2,2 тысячи


Сюда Соколовы записывают все детские игры, книжки и раскраски. Резкого роста расходов по этой статье не произошло.

Авто и бензин: было

6,5 тысячи

,

стало 3 тысячи

Нет, супруги не нашли аномально дешевую бензоколонку. Просто год назад машине меняли масло, а в этом апреле расходы пришлись только на топливо.

Канцелярия: было 200 рублей, стало 1,7 тысячи

— Сильно подорожала бумага, — говорит Анна.

Так цены на бумагу выглядели в марте

Так цены на бумагу выглядели в марте

Поделиться

Бытовая химия: было 1,3 тысячи, стало 1,4 тысячи


И тут обошлось без резкого роста, однако обманываться низкой разницей между этими конкретными месяцами не стоит.

— Все-таки химия подорожала примерно так же, как продукты питания, — утверждает домохозяйка.

Общественный транспорт: было

900 рублей

,

стало 1,1 тысячи


— Муж ездит на работу на трамвае. Говорит, это удобнее, чем ежедневно стоять в пробках, а по времени выходит одинаково, — объяснила Анна.

Интернет и мобильная связь: было

1,4 тысячи, стало 1,5 тысячи

На фоне общего подорожания некоторые провайдеры и сотовые операторы объявляли об изменениях тарифов, но о существенном росте говорить не приходится.

Развлечения: было 800 рублей, а стало 900

— Отдыхаем мы в основном на природе, на даче, а еще гуляем, ездим в библиотеку и на разные бесплатные мероприятия. В Екатеринбурге очень много таких мест, — рассказала Анна.

Семья выбирает простые варианты отдыха — вместе на природе

Семья выбирает простые варианты отдыха — вместе на природе

Поделиться

Домашние животные: было 400 рублей, стало 620


Речь идет о питании для хомяков.

— Корм для хомяков вырос в цене. Хорошо, что кушают они мало, — оптимистично говорит екатеринбурженка.

Карманные деньги детям: было

0 рублей, стало 300

— Дети взрослеют, у них появляются личные потребности. Без этого никуда, — уверена Анна.

Заметим, эта статья расходов у Соколовых от года к году наверняка будет только расти.

Итого

Год назад все траты семьи составляли 63,9 тысячи рублей, а теперь — 85,3 тысячи. Рост — примерно на четверть.

— На самом деле такие расходы — это редкость. Мы всегда стараемся держать их на уровне 60–65 тысяч, а всё, что зарабатывается сверх этого, откладываем, — поделилась Анна.

Получится ли делать так и дальше, покажет только будущее.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Вот здесь считали семейный бюджет с другой семьей — и не находили денег на еду. А эта пара работает без выходных, но есть им всё равно не на что.

Прочитайте также, что происходит с пшеницей, мясом и яйцами в России.

По теме

бюджетдетидоходымногодетная семьярасходырост ценсемейный бюджеттратытрое детейцены на продукты
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2