«Теперь мы живем в минус». Сравниваем траты семьи с тремя детьми год назад и сейчас
Выросли почти все статьи расходов
Семья Соколовых из Екатеринбурга уже несколько лет ведет точный учет своих трат. Смотрим на то, как изменились семейные расходы за год.
Анна — домохозяйка, ее муж работает в сфере продажи мебели. В зависимости от месяца его доходы составляют от 50 до 90 тысяч. Как правило, выходит около 80. Анна называет свою семью «стандартной» для города, однако с этим можно поспорить: во-первых, супруги не курят и не пьют (совсем, ни капли), а во-вторых, у них есть трое детей. Это сильно влияет на статьи расходов.
Вот как они выглядели в этом апреле
Еда: было 15,3 тысячи рублей, стало 20 тысяч
Повышение цен по этой статье — самое ощутимое, 24%.
— Заметное повышение началось еще в прошлом году, в сентябре-октябре. Для кого-то, возможно, эта сумма покажется очень маленькой, но мы готовим самостоятельно и не покупаем полуфабрикаты. Плюс каждую неделю закупаемся молоком, творогом и сливками у фермера. Мясо, фрукты и овощи всегда на столе. Муж каждый день берет на обед еду из дома в контейнерах, — рассказала Анна.
Детский сад: было 3,8 тысячи, стало 13 тысяч
Детям Соколовых — два, шесть и десять лет. Как правило, расходы на садик ограничиваются меньшей цифрой.
— Именно в этом месяце из-за выпускного траты получились такими большими. Это фотоальбомы, подарки, прочие атрибуты праздника. Обычно мы укладываемся в 4 тысячи в месяц, — пояснила Анна.
Коммуналка: было 7,7 тысячи, стало 6,5 тысячи
— В этом году сумма получилась даже меньше из-за низкого расхода по счетчикам воды и отопления, — объяснила домохозяйка.
Здоровье: было 9,8 тысячи, стало 7,5 тысячи
Эта статья расходов — одна из самых непостоянных.
— Бывают месяцы в принципе без расходов на платную медицину, но получилось так. Лучше один раз сделать зуб в платной клинике, потратив 5–7 тысяч, чем переделывать в бесплатной, — поделилась Анна.
Одежда: было 5,4 тысячи, стало 6,8 тысячи
Анна заметила небольшое подорожание одежды, но называет его «некритичным».
Музыкальная школа: было
2,4 тысячи, стало 5,4 тысячи
— В прошлом году учился только один ребенок, а в этом — уже два. Но с сентября эта сумма уменьшится, так как платим мы в основном за подготовку, — рассказала домохозяйка.
Бассейн: было 4,5 тысячи
и осталось 4,5 тысячи
Эта сумма уходит на двоих детей, у каждого по восемь посещений в месяц.
— Цены не поменялись. В основном дети посещают бесплатные кружки и спортивные секции, но вот бесплатных бассейнов у нас, к сожалению, нет, — пояснила мама.
Лекарства: было 1,3 тысячи, стало 3,3 тысячи
— Здесь расходы выросли более чем вдвое. Лекарства сильно подорожали, — констатировала Анна.
Ремонт и мебель: было 0 рублей, стало 3 тысячи
Сравнивать просто нечего: в этом апреле Соколовы купили новую мебель, а в прошлом им ничего не понадобилось.
Еда в кафе: было 520 рублей, стало 2,5 тысячи
— В прошлом году, видимо, только раз зашли в пиццерию, — вспоминает Анна.
Досуг детей: было 1,5 тысячи, стало 2,2 тысячи
Сюда Соколовы записывают все детские игры, книжки и раскраски. Резкого роста расходов по этой статье не произошло.
Авто и бензин: было
6,5 тысячи
,
стало 3 тысячи
Нет, супруги не нашли аномально дешевую бензоколонку. Просто год назад машине меняли масло, а в этом апреле расходы пришлись только на топливо.
Канцелярия: было 200 рублей, стало 1,7 тысячи
— Сильно подорожала бумага, — говорит Анна.
Бытовая химия: было 1,3 тысячи, стало 1,4 тысячи
И тут обошлось без резкого роста, однако обманываться низкой разницей между этими конкретными месяцами не стоит.
— Все-таки химия подорожала примерно так же, как продукты питания, — утверждает домохозяйка.
Общественный транспорт: было
900 рублей
,
стало 1,1 тысячи
— Муж ездит на работу на трамвае. Говорит, это удобнее, чем ежедневно стоять в пробках, а по времени выходит одинаково, — объяснила Анна.
Интернет и мобильная связь: было
1,4 тысячи, стало 1,5 тысячи
На фоне общего подорожания некоторые провайдеры и сотовые операторы объявляли об изменениях тарифов, но о существенном росте говорить не приходится.
Развлечения: было 800 рублей, а стало 900
— Отдыхаем мы в основном на природе, на даче, а еще гуляем, ездим в библиотеку и на разные бесплатные мероприятия. В Екатеринбурге очень много таких мест, — рассказала Анна.
Домашние животные: было 400 рублей, стало 620
Речь идет о питании для хомяков.
— Корм для хомяков вырос в цене. Хорошо, что кушают они мало, — оптимистично говорит екатеринбурженка.
Карманные деньги детям: было
0 рублей, стало 300
— Дети взрослеют, у них появляются личные потребности. Без этого никуда, — уверена Анна.
Заметим, эта статья расходов у Соколовых от года к году наверняка будет только расти.
Итого
Год назад все траты семьи составляли 63,9 тысячи рублей, а теперь — 85,3 тысячи. Рост — примерно на четверть.
— На самом деле такие расходы — это редкость. Мы всегда стараемся держать их на уровне 60–65 тысяч, а всё, что зарабатывается сверх этого, откладываем, — поделилась Анна.
Получится ли делать так и дальше, покажет только будущее.
СЮЖЕТ
Вот здесь считали семейный бюджет с другой семьей — и не находили денег на еду. А эта пара работает без выходных, но есть им всё равно не на что.
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