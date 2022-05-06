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Переводы через систему быстрых платежей перестали работать

В Банке России объяснили почему

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На проблемы жалуются клиенты Сбербанка, банка Тинькофф, Альфа-Банка, УБРиР и других

На проблемы жалуются клиенты Сбербанка, банка Тинькофф, Альфа-Банка, УБРиР и других

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Утром 6 мая владельцы счетов в разных российских банках стали жаловаться, что им не удается сделать денежные переводы через СБП — систему, которая позволяет отправлять деньги по номеру телефона между банками без комиссии.

— В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в системе передачи финансовых сообщений, — пояснили в Центробанке.

Регулятор отметил, что часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, заверили в ЦБ.

О возобновлении обычного режима работы сервисов Банк России пообещал сообщить дополнительно.

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