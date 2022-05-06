Переводы через систему быстрых платежей перестали работать
В Банке России объяснили почему
Утром 6 мая владельцы счетов в разных российских банках стали жаловаться, что им не удается сделать денежные переводы через СБП — систему, которая позволяет отправлять деньги по номеру телефона между банками без комиссии.
— В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в системе передачи финансовых сообщений, — пояснили в Центробанке.
Регулятор отметил, что часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, заверили в ЦБ.
О возобновлении обычного режима работы сервисов Банк России пообещал сообщить дополнительно.