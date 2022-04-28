Президентский уровень. На чем будем летать, пока МС-21 не пустят в серию?

Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева заметила, что самолеты Ту-214 и МС-21 по своим характеристикам схожи с востребованными Airbus — А320 neo и Boeing 737 MAX 8 . Ил-96 несколько отличается — по пассажировместимости (до 300 человек) и дальности полета (9,8 тысячи километров).



Эксперт напомнила, что на Ту-214 и Ил-96 установлены двигатели ПС-90А , которые потребляют больше топлива в сравнении с американскими, европейскими, а также с отечественными ПД-14 . Но этот российский двигатель сертифицирован Межгосударственным авиационным комитетом и полностью отвечает международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу.



— В то же время у МС-21 масса сложностей по импортозамещению, сертификации и так далее. Теоретически возможна замена устаревших ПС-90А на ПД-14 , что повысит технические характеристики, но это тоже время, — добавила она.

