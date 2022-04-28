Президентский уровень. На чем будем летать, пока
МС-21 не пустят в серию?
Иностранные самолеты намерены заменить
Санкции в отношении России отложили на несколько лет серийное производство новейшего гражданского самолета
Какие варианты?
В конце марта глава Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит Иркутский авиазавод, Юрий Борисов заявил, что из-за санкций серийное производство
Самолет Ту-214 собирают на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Сегодня эта модель выпускается малой серией для спецзаказчиков. Например, самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», который обеспечивает авиационные перевозки госдеятелей, включая президента России. При этом в конструкции
По мнению заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, для замены Boeing и Airbus выпуск
В апреле «Ростех» заявил о планах построить 70 машин этого типа до 2030 года.
— Самолет оснащен отечественными двигателями семейства
Также ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов
Первый полет состоялся
«Возможность дать отрасли хоть что-то»
Самолеты Ту-214 и Ил-96 созданы по технологиям
— Если сравнить Ту-214 и МС-21, то новый самолет легче, имеет существенно лучшую аэродинамику, более экономичные двигатели. Он комфортнее и для экипажа, и для пассажиров. При этом в наиболее плотных компоновках оба воздушных судна смогут перевозить одинаковое количество пассажиров, — подчеркнул Пантелеев.
— В качестве нишевого решения, самолета, летающего из Москвы в Хабаровск, Благовещенск или Читу,
Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева заметила, что самолеты
Эксперт напомнила, что на Ту-214 и Ил-96 установлены двигатели
— В то же время у МС-21 масса сложностей по импортозамещению, сертификации и так далее. Теоретически возможна замена устаревших
Наталия Пырьева назвала планы по развертыванию серийного производства отечественных самолетов положительными, заметив, что у
Олег Пантелеев заметил, что перед авиастроителями стоит «понятная задача»: мобилизовать все резервы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить гражданскую авиацию надежными отечественными самолетами нового производства.
— Ту-214 и Ил-96 — возможность дать отрасли хоть что-то в относительно сжатые сроки, — заметил Пантелеев.
Он напомнил, что в 2022 году авиакомпания «Россия» получит два
— А это уже подспорье для авиакомпаний, — добавил он, но при этом не стал оценивать, сколько времени потребуется, чтобы «тушки» смогли вытеснить Boeing и Airbus, так как пока нет ясности, на какие темпы производства фактически сможет выйти авиапром.
— Но то, что самолетов европейского и американского производства в российской гражданской авиации практически не останется, не вызывает сомнений. На фоне введенных санкций и с учетом значимости устойчивости авиасообщения повторно подвергать себя таким рискам Россия не имеет права, — подчеркнул Пантелеев.
Сейчас в России насчитывается 739 самолетов. Минпромторг намерен сертифицировать отечественный двигатель
«МС-21 стал тяжелее»
Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заметил, что оценивать масштабы потерь авиационной отрасли из-за санкций преждевременно, так как «они еще не успели проявиться в полной мере». Эксперт подчеркнул, что у филиала «Региональные самолеты» Корпорации «Иркут» (занимается созданием
Кроме того, он напомнил, что санкции, введенные в отношении компаний «Аэрокомпозит» и Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени Ромашина, заставили создать новое поколение отечественных композиционных материалов и разработать новую технологию производства агрегатов из композитов. Кроме того, до сертификации доведен двигатель
— То есть Россия в условиях санкций смогла освоить самые сложные технологии. Сейчас, конечно, проблема усугубляется тем, что нужно одновременно заменить множество систем самолета. Но у отечественных производителей уже есть достаточно современные разработки, часть из которых можно просто адаптировать под
По данным аналитика ФГ «Финам» Наталии Пырьевой, определить эффект, который оказали санкции на авиаотрасль, можно, если взглянуть на цифры по пассажиропотоку. В 2019 году российские авиакомпании перевезли 128,1 миллиона пассажиров, в том числе на международных линиях — более 55 миллионов. В 2020 году на фоне мирового «коронакризиса» совокупный показатель рухнул до 69,17 миллиона.
В 2021-м пассажиропоток сумел весьма успешно восстановиться, заметила эксперт, — было перевезено более 111 миллионов человек, в том числе на международных направлениях — 23,5 миллиона. Поэтому в этом году ожидались еще более уверенные темпы роста показателя. По словам аналитика, предполагалось, что они превысят допандемийный уровень.
— Но с учетом изменившихся обстоятельств прогноз был пересмотрен в сторону понижения. Ожидается, что в 2022 году российские авиакомпании обслужат 90 миллионов человек внутри страны и порядка 10 миллионов пассажиров за рубежом, — оценила Наталия Пырьева.
Эксперт предположила, что старт поставок импортозамещенной версии
— Помимо этого, усложнилась процедура сертификации, поскольку любая компонента, которая меняется в самолете, требует проведения соответствующих процедур испытаний. Только после этого можно говорить о старте серийного производства, которое начнется с одного-двух самолетов в месяц, — предположила аналитик.
Она добавила, что сейчас отрасль переориентируется на внутренние сертификаты летной годности, что позволит авиакомпаниям летать внутри России, а также в те страны, которые готовы принимать российские сертификаты. По мнению Наталии Пырьевой, число таких государств будет ограниченным, «поскольку даже часть тех, кто не вводил прямые санкции, не захотят пойти против Евросоюза».
Олег Пантелеев уточнил, что сертификация самолетов за рубежом важна для того, чтобы обеспечить экспорт самолетов. Но сейчас этот вопрос не актуален.
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— Если дело дойдет до экспорта, то спрос на самолеты может быть со стороны стран, которые не хотят в сфере высоких технологий зависеть от Запада. Таковых — половина политической карты планеты, — резюмировал эксперт.