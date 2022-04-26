Новосибирским сиротам увеличили сумму жилищного сертификата
Также убрали одно из требований для его получения
В Новосибирской области увеличили сумму жилищного сертификата для детей-сирот. С апреля она составляет 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Отменены требования к сроку трудоустройства получателя меры поддержки. Ранее заявитель должен был иметь непрерывный трудовой стаж не менее шести месяцев. Также увеличена сумма выплаты до 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Обладатель сертификата вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства, — приводятся слова заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой.
Мера поддержки действует в Новосибирской области с 2021 года. Сертификат позволяет жителям региона приобретать жилье сразу в собственность. В 2021 году 228 жителей региона получили свое жилье по сертификатам. С начала 2022 года оформили 90 жилищных сертификатов.
Как уточняет ТАСС, ранее сиротам выделяли на жилье 1,78 миллиона рублей.
Получатель сертификата должен быть старше 23 лет, дееспособным, официально трудоустроен, у него не должно быть судимости, он не должен находиться в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
Ранее мы рассказывали о двух сиротах, которые стали наследниками миллионного долга, который им оставила умершая мать. Каждый месяц на эту сумму набегают пени.