СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 73.36
eur 77.47
Тема дняИномарка снесла школьный забор на Первомайке
Все новости
Все новости

Новосибирским сиротам увеличили сумму жилищного сертификата

Также убрали одно из требований для его получения

181
Сумма зависит от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат

Сумма зависит от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат

Поделиться

В Новосибирской области увеличили сумму жилищного сертификата для детей-сирот. С апреля она составляет 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Отменены требования к сроку трудоустройства получателя меры поддержки. Ранее заявитель должен был иметь непрерывный трудовой стаж не менее шести месяцев. Также увеличена сумма выплаты до 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Обладатель сертификата вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства, — приводятся слова заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой.

Мера поддержки действует в Новосибирской области с 2021 года. Сертификат позволяет жителям региона приобретать жилье сразу в собственность. В 2021 году 228 жителей региона получили свое жилье по сертификатам. С начала 2022 года оформили 90 жилищных сертификатов.

Как уточняет ТАСС, ранее сиротам выделяли на жилье 1,78 миллиона рублей.

Получатель сертификата должен быть старше 23 лет, дееспособным, официально трудоустроен, у него не должно быть судимости, он не должен находиться в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Ранее мы рассказывали о двух сиротах, которые стали наследниками миллионного долга, который им оставила умершая мать. Каждый месяц на эту сумму набегают пени.

По теме (5)

жилье сиротам
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2