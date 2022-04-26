Новосибирским сиротам увеличили сумму жилищного сертификата

В Новосибирской области увеличили сумму жилищного сертификата для детей-сирот. С апреля она составляет 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



— Отменены требования к сроку трудоустройства получателя меры поддержки. Ранее заявитель должен был иметь непрерывный трудовой стаж не менее шести месяцев. Также увеличена сумма выплаты до 2,25–3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Обладатель сертификата вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства, — приводятся слова заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой.