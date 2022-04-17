Отец сказал отдать их в детдом. Сироты стали наследниками миллионного долга, который оставила умершая мать

Сергей и Елена (имя несовершеннолетней девочки изменено) лишились матери несколько лет назад. Наталья умирала долго и мучительно, у нее обнаружили рак, а потом она сломала шейку бедра. Все это время дети заботились о ней. В наследство от покойной им достались долги, в сумме превосходящие миллион рублей. Как их выплачивать — ребята, которые сейчас живут в детском доме, понятия не имеют.
Должны за ЖКХ и по кредиту
— Мы жили втроем. Я, сестра и мама. Отец нас бросил, развелся и платил алименты. Пять тысяч в месяц на двоих, хотя ездил отдыхать за границу, — вспоминает Сергей.
Детство у брата и сестры было не из завидных. Мать много болела, а когда умерла, оставила огромные долги за ЖКХ и кредиты.
— Я знал, что они, [долги], есть, но не конкретную сумму. Ее я узнал, когда зашла речь о вступлении в наследство в прошлом году. Мы ходили к приставам, и они нам дали постановления, — рассказывает Сергей. — Сейчас долги за коммуналку составляют 850 тысяч, из них около 300 тысяч — это пени. Недавно еще пришли бумаги, что банкам мы должны 300 тысяч.
Двухкомнатная квартира, которая стала причиной огромной задолженности, находится в пятиэтажном доме. Туда 13 лет назад переехала Наталья вместе с маленькими детьми. Как вспоминает подруга покойной Ирина Иванова (имя изменено. — Прим. ред.), Наталья была из состоятельной семьи, ее дед «был из начальников в управлении завода ГАЗ». Переезд был вызван семейной трагедией.
После свадьбы Наталья с мужем жили в одной квартире с ее матерью.
— Когда Наталья была беременна Сережей, сожитель убил ее мать, — рассказывает Ирина. — Наталья больше не смогла там находиться, продала квартиру и купила эту. Муж, вместо того чтобы поддержать жену в тяжелый период, нашел любовницу. И это ее сломало. Она начала пить.
Обстановка дома была ужасной, Наталья с мужем постоянно скандалили, и в конце концов он бросил семью. Сейчас живет с другой женщиной. С детьми он практически не виделся. В 2020 году, уже после смерти Натальи, был лишен родительских прав. Впрочем, со слов Ирины, от них он фактически отказался, когда еще была жива супруга.
— Когда она звонила, просила: «Возьми детей к себе». — «Отдай в детский дом», — сказал он, — вспоминает подруга покойной.
«Врачи сказали, это нормально, так и должно быть»
После потери матери и мужа Наталья пила и долго не задерживалась ни на одной работе. Была парикмахером, продавцом. В очередной раз лишившись места, начала брать кредиты.
Детям пришлось рано стать самостоятельными и взять на себя домашнюю работу и заботу о матери.
— С 10 лет они уже готовили. Наталья постоянно болела. У нее анемия была, низкий гемоглобин. И Сережа водил ее, как нянька, в поликлинику. И с кем бы она ни жила, он за нее постоянно заступался как герой, — рассказывает подруга.
Здоровье Натальи ухудшалось. По словам Ирины, у нее диагностировали рак, хотя Сергей утверждает, что ему мама об этом не рассказывала. Кроме этого, она оступилась дома и сломала шейку бедра.
— Проблемы с получением лекарств были. Они стоили дорого. И их никто и не выделял, — вспоминает Сергей. — После того как мама сломала шейку бедра, ей выписали снотворное. И либо слишком большая доза была, либо организм так среагировал, но она перестала разговаривать. Врачи сказали, это нормально, так и должно быть. А через несколько дней она умерла.
Сейчас брат с сестрой живут в детском доме. Сергею 19 лет (по действующему законодательству сироты могут оставаться в детдоме до 23 лет. — Прим. ред.), он учится в техникуме на слесаря-ремонтника промышленного оборудования. Планирует после армии продолжить обучение в институте. Его сестре 17. Девушка увлекается танцами и учится в техникуме на бухгалтера-экономиста.
«Откуда такие пени берутся, мне непонятно»
Помогает разобраться с долгами ребятам юрист Лариса Шарадзе. Она считает практику переноса задолженности родителей на детей-сирот несправедливой. Кроме того, в начислениях по задолженности брата и сестры она нашла ряд нестыковок. Так, сумма пени за один месяц от компании «Центр-СБК» составила более 50 тысяч рублей.
— Откуда такие пени берутся, мне непонятно. Но разница между декабрьской и январской платежками [за 2022 год] — 54 с лишним тысячи. Из них 50 тысяч — это пени. У меня такое ощущение, как будто хотят содрать всё, что только можно содрать, или довести ситуацию до такого состояния, что просто можно забрать квартиру, — рассказывает юрист.
А перед Новым годом сироты получили от «Кредит Европа Банк» письмо, в котором организация утверждает, что готова якобы простить долг в 275 тысяч рублей, если они оплатят 7 тысяч.
С каждым днем сумма долга брата и сестры растет. Это связано с увеличением процента начислений по пеням. Это вызвано тем, что Центробанк РФ поднял ключевую ставку, к которой он привязан.
— Последняя квитанция пришла за квартиру, там пени составили 900 рублей. Месяц назад примерно 500 были. Я Ларисе Григорьевне [юристу] отправил. Будем разбираться, — замечает Сергей.
В Госжилинспекции Сергею ответили, что пени «не входят в понятие платы за коммунальные услуги» и, соответственно, вопрос их начислений не входит в компетенцию ведомства. Сироте посоветовали обратиться в суд. Также парень направил обращение в прокуратуру. Там ответили, что оно отправлено на рассмотрение.
Корреспондент NN.RU также отправил запросы в прокуратуру, Госжилинспекцию, а также в «Центр-СБК». Мы надеемся, что ведомства помогут брату с сестрой разобраться в сложившейся ситуации, и ожидаем ответа. И первый отклик уже есть.
С юристом Людмилой Шарадзе связались представители ООО «Центр-СБК». В компании пообещали помочь сиротам разобраться с долгами. Для этого было предложено открыть новый лицевой счет, а старый на время заморозить. Кроме того, в компании сообщили о частичном перерасчете задолженности.
— Мы отодвинули все долги ребят, чтобы можно было с ними спокойно разбираться, и инициировали процедуру открытия нового лицевого счета, чтобы Сергей спокойно платил по текущим начислениям, — сообщил гендиректор компании Павел Морозов.
О том, как сиротам с незавидной регулярностью приходится разбираться с долгами своих родителей, NN.RU рассказывал в отдельном материале.