Отец сказал отдать их в детдом. Сироты стали наследниками миллионного долга, который оставила умершая мать

Детство у брата и сестры было не из завидных. Мать много болела, а когда умерла, оставила огромные долги за ЖКХ и кредиты.



— Я знал, что они, [долги], есть, но не конкретную сумму. Ее я узнал, когда зашла речь о вступлении в наследство в прошлом году. Мы ходили к приставам, и они нам дали постановления, — рассказывает Сергей. — Сейчас долги за коммуналку составляют 850 тысяч, из них около 300 тысяч — это пени. Недавно еще пришли бумаги, что банкам мы должны 300 тысяч.



Двухкомнатная квартира, которая стала причиной огромной задолженности, находится в пятиэтажном доме. Туда 13 лет назад переехала Наталья вместе с маленькими детьми. Как вспоминает подруга покойной Ирина Иванова (имя изменено. — Прим. ред.), Наталья была из состоятельной семьи, ее дед «был из начальников в управлении завода ГАЗ». Переезд был вызван семейной трагедией.





После свадьбы Наталья с мужем жили в одной квартире с ее матерью.

— Когда Наталья была беременна Сережей, сожитель убил ее мать, — рассказывает Ирина. — Наталья больше не смогла там находиться, продала квартиру и купила эту. Муж, вместо того чтобы поддержать жену в тяжелый период, нашел любовницу. И это ее сломало. Она начала пить.

