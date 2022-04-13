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«Красив политически»: рубль крепнет с каждым днем, что за этим стоит?

Вместе с экспертами разбираемся с причинами роста курса национальной валюты

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«Покатится или устоит?» — гадают экономисты и обыватели

«Покатится или устоит?» — гадают экономисты и обыватели

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Доллар дешевеет, рубль крепнет — с начала апреля национальная валюта вернулась к «доспецоперационным» показателям. В конце минувшей недели на Мосбирже курс доллара опускался ниже 72 рублей, евро — до 78 рублей впервые с июня 2020 года. Мы спросили экономистов, в чем причины укрепления рубля, что за этим стоит и как долго это будет продолжаться.

Импорт упал сильнее, чем экспорт


Чуть ли не ежедневные санкции, угроза «технического» дефолта, продолжающееся геополитическое давление — казалось бы, ничего хорошего «деревянному» это не сулит. Но рубль с лихвой отыграл все потери. На выходные 9–10 апреля Банк России установил курсы 74,8501 за доллар и 81,7064 за евро. Власти говорят, что укрепление рубля после девальвации было ожидаемым.

— В настоящее время платежный баланс сильный. Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз, — заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Спрос на валюту искусственно ограничили

Спрос на валюту искусственно ограничили

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Эксперты объясняют финансовое чудо сохраняющимися валютными ограничениями для экспортеров, обнулением импорта, заградительными комиссиями при покупке и запретом налички для частных лиц.

— Сейчас, по сути, валютный курс — это отражение текущего баланса спроса и предложения со стороны продавцов-покупателей, импортеров и экспортеров. Положительное сальдо торгового баланса РФ очень сильно выросло с конца февраля, ведь импорт с момента начала изоляции российской экономики провалился гораздо сильнее, чем экспорт. При этом вывоз капитала перекрыт, активы нерезидентов заморожены, введен 12-процентный налог на покупку валюты на бирже, физлицам запрещено покупать наличную валюту в банках, импорт товаров частично попал под запрет или приостановлен ($ 220–280 миллиардов), массовый выездной туризм в Европу, по сути, прекращен ($ 10–20 миллиардов), дивиденды из страны вывести нельзя (около $ 150–160 миллиардов в год). В совокупности всё это многократно снизило спрос на валюту на внутреннем рынке, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По мнению некоторых экспертов, сейчас рубль укрепляется даже без интервенций ЦБ. Прежде всего благодаря продаже энергоресурсов за рубли.

— Экспорт России, который в 2021 году составлял порядка 500 миллиардов долларов, разумеется, сократится. Но еще более сократится импорт. Цены на многие товары, что экспортирует РФ, невероятно высоки. И даже с учетом дисконтов валютная выручка значительна. Не забываем о том, что 80% выручки экспортеры теперь обязаны продать, — отметил инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале.

С этим утверждением согласны иностранные экономисты. По их мнению, динамика рубля демонстрирует краткосрочность и ограниченность эффекта даже самых жестких санкций.

— Действия [санкций] в значительной степени беззубы, если иностранцы продолжат пожирать российскую нефть и природный газ, поддерживая рубль за счет накопления запасов. Несмотря на то что Россия остается в основном отрезанной от мировой экономики, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году страна заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей. Это на треть больше, чем в 2021 году. Быстрое восстановление рубля дает Путину крупную победу в России, где многие люди зациклены на взлетах и падениях валюты, — сделал вывод экономический обозреватель Сидней Маки в издании Bloomberg.

Впрочем, без статистики по объемам специальных счетов в уполномоченном банке оценить влияние продажи газа за рубли пока невозможно, предупреждают аналитики.

Кроме значительного сокращения импорта, Евгений Коган перечислил еще несколько факторов, которые способствуют укреплению рубля:

  • административные ограничения на использование валютных депозитов;
  • различные ограничения для нерезидентов, не имеющих возможность продать рубли, приобрести иную валюту и вывести деньги;
  • невозможность для резидентов продать свои ценные бумаги;
  • налог для резидентов в размере 12% на приобретение безналичной валюты на биржевых торгах (комиссию отменили с 11 апреля);
  • крайне высокая ключевая ставка ЦБ (до 11 апреля — рекордные 20%, потом 17%).

— Сегодня наш народ в основном сидит дома, а не катается на горных лыжах в Куршавеле или Шемани, не едет гулять и закупаться шмотками в Милан или другие туристические Мекки. Да и там, куда летать еще можно, особо не прогуляешься по магазинам. Всё… Лавочка для многих прикрылась благодаря Mastercard и Visa. В таких условиях рубль не может не укрепляться, — добавил Евгений Коган.

Насколько реален курс доллара?


Рубль укрепляется на фоне весьма стабильной и эффектной денежно-кредитной политики Банка России и спада почти шоковой волны начала марта на валютном рынке, отметили эксперты.

— Главный раздражающий фактор — это мировая инфляция и разогнавшаяся инфляция рубля. Доллару и российскому бюджету вполне комфортно на отметке 75 рублей, а евро вполне гармонично смотрится на отметках 80–82 рубля. Любые отметки ниже смотрятся заниженными. Ключевыми драйверами для роста рубля выступают снижение геоэкономической напряженности, успешное таргетирование инфляции и сохранение экономического роста, — прокомментировал экономист, директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

Несмотря на вроде бы объективные причины снижения курсов доллара и евро, покупка валюты по ним сильно ограничена. Изменилась сама структура валютного рынка. Неудивительно, что новости о крепнущем рубле вызывают скепсис и сравнения с советскими временами, когда по официальному курсу доллар стоил 60 копеек.

За курсом валют в России следят даже те, кто видел доллары только по телевизору

За курсом валют в России следят даже те, кто видел доллары только по телевизору

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— Обменные курсы рубля сейчас в большей степени определяются защитными мерами ЦБ и Минфина. Для поддержки экономики потребуются дополнительные расходы бюджета, поэтому власти вряд ли допустят избыточное укрепление российской валюты, — отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. — Рано или поздно придется корректировать курс в поисках необходимого соотношения рисков наполняемости бюджета, борьбы с инфляцией и возвращения к «свободному» рублю. Вероятно, смягчения ограничений стоит ждать при подходах курса доллара к 70 рублям.

Многие экономисты даже не видят смысла следить за валютной динамикой, поскольку курс рубля на Московской бирже сейчас искусственно укреплен.

— На данный момент можно видеть, что 75–95 рублей — это новый диапазон по доллару, — констатировал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — А сейчас биржевой курс рубля — это «вещь в себе», наблюдение за которым психологически скрашивает сильнейший кризис в экономике РФ.

Всех также волнует вопрос, надолго ли укрепился рубль. Но желающих давать прогнозы еще меньше.

— Зависит от того, насколько сильным является административное влияние на курс рубля и есть ли оно. Это знает только Банк России. Фиксация курса может быть, но, скорее всего, не на сегодняшнем уровне. Он «красив политически», но не выгоден для экспортеров и бюджета. С учетом инфляции при нынешнем уровне цен на нефть скорее [реален] где-то 85–95 рублей за доллар, — предположил экономист Яков Миркин в своем телеграм-канале. — В кризисы доллар как мировая резервная валюта № 1 обычно укрепляется к другим валютам. Как ни желай доллару несчастья (есть много любителей делать это), в такие времена, как правило, растет его доля в международных резервах стран мира и в других «сегментах» глобальных финансов. Крах доллара не за горами, но только в головах фантастов. Валюты — это прежде всего техническая, физическая реальность, а уже потом — политическая.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, хотя официально курс рубля сейчас плавающий, он уже близок к заложенному в бюджет на текущий год — 72,1 руб./$.

СЮЖЕТ

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— Его дальнейшее укрепление в условиях жестких санкций и увеличения бюджетных расходов вряд ли полезно для бюджета. К тому же среднесрочно такой курс рубля не выглядит устойчивым с учетом ожидаемого спада в экономике, — заключила аналитик ФГ «Финам».

Почему укрепление рубля не означает мгновенного снижения цен на импортную продукцию и товары отечественного производства, читайте в подробном разборе.

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