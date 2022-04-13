«Красив политически»: рубль крепнет с каждым днем, что за этим стоит?

— Экспорт России, который в 2021 году составлял порядка 500 миллиардов долларов, разумеется, сократится. Но еще более сократится импорт. Цены на многие товары, что экспортирует РФ, невероятно высоки. И даже с учетом дисконтов валютная выручка значительна. Не забываем о том, что 80% выручки экспортеры теперь обязаны продать, — отметил инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале.



С этим утверждением согласны иностранные экономисты. По их мнению, динамика рубля демонстрирует краткосрочность и ограниченность эффекта даже самых жестких санкций.



— Действия [санкций] в значительной степени беззубы, если иностранцы продолжат пожирать российскую нефть и природный газ, поддерживая рубль за счет накопления запасов. Несмотря на то что Россия остается в основном отрезанной от мировой экономики, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году страна заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей. Это на треть больше, чем в 2021 году. Быстрое восстановление рубля дает Путину крупную победу в России, где многие люди зациклены на взлетах и падениях валюты, — сделал вывод экономический обозреватель Сидней Маки в издании Bloomberg.

