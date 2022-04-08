Минтруд придумал упрощенный порядок оформления детских пособий. Но не для всех

Минтруд предложил изменить систему назначения детских выплат для семей, где родители потеряли работу с начала весны. По общему правилу сейчас при назначении пособий учитывается доход за год, при этом отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Пособия назначают семьям, где среднедушевой доход за этот период был меньше прожиточного минимума. Минтруд предлагает не учитывать прежний доход родителей, которые лишились заработка после 1 марта. Но для этого нужно будет сразу встать на учет как безработный.

