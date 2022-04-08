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Минтруд придумал упрощенный порядок оформления детских пособий. Но не для всех

Новые правила хотят ввести временно

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Минтруд предложил изменить систему назначения детских выплат для семей, где родители потеряли работу с начала весны. По общему правилу сейчас при назначении пособий учитывается доход за год, при этом отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Пособия назначают семьям, где среднедушевой доход за этот период был меньше прожиточного минимума. Минтруд предлагает не учитывать прежний доход родителей, которые лишились заработка после 1 марта. Но для этого нужно будет сразу встать на учет как безработный.

Новые правила хотят распространить на пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго детей, выплату беременным женщинам, пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет.

СЮЖЕТ

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По общему правилу выплаты назначаются на год, а по упрощенному порядку пособие предлагают назначать на полгода, после этого нужно будет подавать заявление заново. Новый порядок будет временным — до конца 2022 года.

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